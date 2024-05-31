Рецепт: Творожная запеканка с морковью и черешней — Рецепт сочной ароматной творожной запеканки без яиц и муки, самый полезный полдник (или ужин)

Ингредиенты:

творог домашний — 700 г;

сахар — 100 г;

сахарная пудра — 20 г;

корица молотая с сахаром — 0.5 ч.л.;

сметана — 100 г;

масло сливочное — 1 ч.л.;

черешня замороженная — 150 г;

манная крупа — 3 ст.л.;

разрыхлитель теста — 0.5 ч.л.;

ванильный сахар — 1 ч.л.

Способ приготовления: Творожная запеканка с вишней и вареники с вишней — что может быть вкуснее, даже и не знаю:)

Для меня творожная запеканка с вишней вкуснее, чем с изюмом.

Для приготовления творожной запеканки заранее делаем домашний творог из кефира. Добавляем к творогу сахар обычный и сахар ванильный, густую жирную сметану.

И все доводим до однородной консистенции при помощи погружного блендера.

Затем добавляем молотую корицу с сахаром. Корица хорошо дополняет вкус вишни.

Перемешиваем.

И добавляем вишню. У меня замороженная вишня без косточек. Кладём вишню сразу, не рамораживая предварительно.

В рецепте указана ещё и морковь, у меня её нет, будет без моркови. Просто не хочется создавать новые рецепты.

Морковь можно добавить на этом этапе вместе с вишней.

Теперь добавляем три столовых ложки манной крупы и немного разрыхлителя теста.

Форму для запекания смазываем тонким слоем сливочного масла и обсыпаем манной крупой, излишки стряхиваем.

Выкладываем всю творожную массу.

И выравниваем поверхность при помощи ложки или лопаточки.

Ставим в разогретую духовку, запекаем примерно 30-35 минут при температуре 180 градусов. Достаём запеканку и даем ей немного остыть прямо в форме.

Затем можно нарезать на порционные кусочки, можно на квадраты или ромбы.

Подавать лучше всего со сметаной. Вот такая наша запеканочка с вишней в разрезе. Румяная корочка и много сочных ягод!

Время приготовления: 50 мин.