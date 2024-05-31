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Рецепт: Творожная запеканка с морковью и черешней — Рецепт сочной ароматной творожной запеканки без яиц и муки, самый полезный полдник (или ужин)

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Рецепт: Творожная запеканка с морковью и черешней — Рецепт сочной ароматной творожной запеканки без яиц и муки, самый полезный полдник (или ужин)

Ингредиенты:
творог домашний — 700 г;
сахар — 100 г;
сахарная пудра — 20 г;
корица молотая с сахаром — 0.5 ч.л.;
сметана — 100 г;
масло сливочное — 1 ч.л.;
черешня замороженная — 150 г;
манная крупа — 3 ст.л.;
разрыхлитель теста — 0.5 ч.л.;
ванильный сахар — 1 ч.л.
Способ приготовления: Творожная запеканка с вишней и вареники с вишней — что может быть вкуснее, даже и не знаю:)
Для меня творожная запеканка с вишней вкуснее, чем с изюмом.

Для приготовления творожной запеканки заранее делаем домашний творог из кефира. Добавляем к творогу сахар обычный и сахар ванильный, густую жирную сметану.

Рецепт: Творожная запеканка с морковью и черешней - Рецепт сочной ароматной творожной запеканки без яиц и муки, самый полезный полдник (или ужин)

И все доводим до однородной консистенции при помощи погружного блендера.

Рецепт: Творожная запеканка с морковью и черешней - Рецепт сочной ароматной творожной запеканки без яиц и муки, самый полезный полдник (или ужин)

Затем добавляем молотую корицу с сахаром. Корица хорошо дополняет вкус вишни.

Рецепт: Творожная запеканка с морковью и черешней - Рецепт сочной ароматной творожной запеканки без яиц и муки, самый полезный полдник (или ужин)

Перемешиваем.

Рецепт: Творожная запеканка с морковью и черешней - Рецепт сочной ароматной творожной запеканки без яиц и муки, самый полезный полдник (или ужин)

И добавляем вишню. У меня замороженная вишня без косточек. Кладём вишню сразу, не рамораживая предварительно.
В рецепте указана ещё и морковь, у меня её нет, будет без моркови. Просто не хочется создавать новые рецепты.
Морковь можно добавить на этом этапе вместе с вишней.

Рецепт: Творожная запеканка с морковью и черешней - Рецепт сочной ароматной творожной запеканки без яиц и муки, самый полезный полдник (или ужин)

Теперь добавляем три столовых ложки манной крупы и немного разрыхлителя теста.

Рецепт: Творожная запеканка с морковью и черешней - Рецепт сочной ароматной творожной запеканки без яиц и муки, самый полезный полдник (или ужин)

Форму для запекания смазываем тонким слоем сливочного масла и обсыпаем манной крупой, излишки стряхиваем.

Рецепт: Творожная запеканка с морковью и черешней - Рецепт сочной ароматной творожной запеканки без яиц и муки, самый полезный полдник (или ужин)

Выкладываем всю творожную массу.

Рецепт: Творожная запеканка с морковью и черешней - Рецепт сочной ароматной творожной запеканки без яиц и муки, самый полезный полдник (или ужин)

И выравниваем поверхность при помощи ложки или лопаточки.

Рецепт: Творожная запеканка с морковью и черешней - Рецепт сочной ароматной творожной запеканки без яиц и муки, самый полезный полдник (или ужин)

Ставим в разогретую духовку, запекаем примерно 30-35 минут при температуре 180 градусов. Достаём запеканку и даем ей немного остыть прямо в форме.

Рецепт: Творожная запеканка с морковью и черешней - Рецепт сочной ароматной творожной запеканки без яиц и муки, самый полезный полдник (или ужин)

Затем можно нарезать на порционные кусочки, можно на квадраты или ромбы.

Рецепт: Творожная запеканка с морковью и черешней - Рецепт сочной ароматной творожной запеканки без яиц и муки, самый полезный полдник (или ужин)

Подавать лучше всего со сметаной. Вот такая наша запеканочка с вишней в разрезе. Румяная корочка и много сочных ягод!

Рецепт: Творожная запеканка с морковью и черешней - Рецепт сочной ароматной творожной запеканки без яиц и муки, самый полезный полдник (или ужин)

Время приготовления: 50 мин.

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