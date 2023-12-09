Описание приготовления:
Этот салат можно готовить не только из кальмаров в масле, но и из консервированного и даже отварного кальмара. Этот салат можно подать не только на обед, но и на праздничном столе он будет не на последнем месте.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Кальмары Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Кальмары 150 Грамм (в масле)
- Яйца 2 Штуки (вареные вкрутую)
- Сыр 70 Грамм (твердый)
- Чеснок 2 Зубчика
- Майонез 3 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Укроп По вкусу (свежий)
Количество порций 2
Калорийность
245 ккал
Калорийность
26 г
Белки
8 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из кальмаров с чесноком»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата из кальмаров с чесноком.
С кальмаров слейте масло и выложите их в салатник.
Вареные яйца очистите и порежьте полосками, добавьте в салатник.
Сыр натрите на крупной или средней терке и добавьте к кальмарам с яйцами.
Заправьте салат с кальмарами и чесноком майонезом, посолите и дайте постоять 10 минут.
Приятного аппетита!