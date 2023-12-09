Описание приготовления:

Этот салат можно готовить не только из кальмаров в масле, но и из консервированного и даже отварного кальмара. Этот салат можно подать не только на обед, но и на праздничном столе он будет не на последнем месте.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Кальмары Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Кальмары 150 Грамм (в масле)

Яйца 2 Штуки (вареные вкрутую)

Сыр 70 Грамм (твердый)

Чеснок 2 Зубчика

Майонез 3 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Укроп По вкусу (свежий)

Количество порций 2

Калорийность

245 ккал

Калорийность

26 г

Белки

8 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из кальмаров с чесноком»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата из кальмаров с чесноком.

С кальмаров слейте масло и выложите их в салатник.

Вареные яйца очистите и порежьте полосками, добавьте в салатник.

Сыр натрите на крупной или средней терке и добавьте к кальмарам с яйцами.

Заправьте салат с кальмарами и чесноком майонезом, посолите и дайте постоять 10 минут.

Приятного аппетита!