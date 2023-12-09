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Салат из кальмаров с чесноком

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Салат из кальмаров с чесноком

Описание приготовления:

Этот салат можно готовить не только из кальмаров в масле, но и из консервированного и даже отварного кальмара. Этот салат можно подать не только на обед, но и на праздничном столе он будет не на последнем месте.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Кальмары Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Кальмары 150 Грамм (в масле)
  • Яйца 2 Штуки (вареные вкрутую)
  • Сыр 70 Грамм (твердый)
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Майонез 3 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Укроп По вкусу (свежий)

Количество порций 2

Калорийность

245 ккал

Калорийность

26 г

Белки

8 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из кальмаров с чесноком»

Салат из кальмаров с чесноком

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата из кальмаров с чесноком.

Салат из кальмаров с чесноком

С кальмаров слейте масло и выложите их в салатник.

Салат из кальмаров с чесноком

Вареные яйца очистите и порежьте полосками, добавьте в салатник.

Салат из кальмаров с чесноком

Сыр натрите на крупной или средней терке и добавьте к кальмарам с яйцами.

Салат из кальмаров с чесноком

Заправьте салат с кальмарами и чесноком майонезом, посолите и дайте постоять 10 минут.

Салат из кальмаров с чесноком

Приятного аппетита!

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