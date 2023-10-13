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Красный китайский соус

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Красный китайский соус

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить красный китайский соус. Если убрать семена из перца чили перед измельчением, то соус получится менее острым. Готовится соус быстро и просто, может храниться около недели в холодильнике.
Блюдо: Соусы География кухни: Китайская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

  • Перец чили 3 Штуки (красный)
  • Вода 200 Миллилитров (160 мл. — для соуса, 40 мл. — развести крахмал)
  • Уксус 5% 1/4 Стакана
  • Сахар 1/4 Стакана
  • Красный перец "Кочукару" молотый 2 Ст. ложки
  • Соль 1/3 Ст. ложки
  • Крахмал кукурузный 1.5 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

76 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Красный китайский соус»

Красный китайский соус

Подготовьте все ингредиенты.

Красный китайский соус

Разведите крахмал в воде.

Красный китайский соус

Острый перец чили нарежьте колечками. Чеснок мелко измельчите.

Красный китайский соус

Пробейте блендером перец чили вместе с водой, сахаром, перцем кочукару, солью и уксусом до однородной консистенции.

Красный китайский соус

Перелейте получившуюся массу в кастрюлю, влейте разведенный крахмал. Доведите до кипения и на медленном огне варите соус 5 минут.

Красный китайский соус

Готовый соус перелейте в баночку и остудите.

Красный китайский соус

Красный китайский соус готов!

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