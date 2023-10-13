Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить красный китайский соус. Если убрать семена из перца чили перед измельчением, то соус получится менее острым. Готовится соус быстро и просто, может храниться около недели в холодильнике.
Блюдо: Соусы География кухни: Китайская / Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Перец чили 3 Штуки (красный)
- Вода 200 Миллилитров (160 мл. — для соуса, 40 мл. — развести крахмал)
- Уксус 5% 1/4 Стакана
- Сахар 1/4 Стакана
- Красный перец "Кочукару" молотый 2 Ст. ложки
- Соль 1/3 Ст. ложки
- Крахмал кукурузный 1.5 Ст. ложки
Количество порций 4
Калорийность
76 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Красный китайский соус»
Подготовьте все ингредиенты.
Разведите крахмал в воде.
Острый перец чили нарежьте колечками. Чеснок мелко измельчите.
Пробейте блендером перец чили вместе с водой, сахаром, перцем кочукару, солью и уксусом до однородной консистенции.
Перелейте получившуюся массу в кастрюлю, влейте разведенный крахмал. Доведите до кипения и на медленном огне варите соус 5 минут.
Готовый соус перелейте в баночку и остудите.
Красный китайский соус готов!