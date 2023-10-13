Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить красный китайский соус. Если убрать семена из перца чили перед измельчением, то соус получится менее острым. Готовится соус быстро и просто, может храниться около недели в холодильнике.

Блюдо: Соусы География кухни: Китайская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Перец чили 3 Штуки (красный)

Вода 200 Миллилитров (160 мл. — для соуса, 40 мл. — развести крахмал)

Уксус 5% 1/4 Стакана

Сахар 1/4 Стакана

Красный перец "Кочукару" молотый 2 Ст. ложки

Соль 1/3 Ст. ложки

Крахмал кукурузный 1.5 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

76 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Красный китайский соус»

Подготовьте все ингредиенты.

Разведите крахмал в воде.

Острый перец чили нарежьте колечками. Чеснок мелко измельчите.

Пробейте блендером перец чили вместе с водой, сахаром, перцем кочукару, солью и уксусом до однородной консистенции.

Перелейте получившуюся массу в кастрюлю, влейте разведенный крахмал. Доведите до кипения и на медленном огне варите соус 5 минут.

Готовый соус перелейте в баночку и остудите.

Красный китайский соус готов!