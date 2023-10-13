Мафины с яблоками и штройзелем – простой рецепт кексов как из кофейни

Мафины – популярные кексы в небольших бумажных формах, которые может приготовить даже ребенок. Даже из такого простого десерта можно создать настоящее произведение кулинарного искусства: нужно только добавить штройзель.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Мафины с яблоками и крошкой – очень вкусный и простой вариант домашней выпечки, который вы с легкостью можете приготовить даже с детьми. Результат вас приятно удивит, а малышам будет в восторге.

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Вместо яблок можно добавить изюм или мелко нарезанные кусочки персиков или груш.

Мафины с яблоками и штройзелем

Время: 1 час

1 час Порции: 14 штук

Ингредиенты для мафинов:

– 150 граммов яиц;

– 70 граммов белого сахара;

– 70 граммов тростникового сахара;

– 130 граммов подсолнечного масла;

– 170 граммов белого йогурта или кефира;

– 300 граммов муки;

– 8 граммов разрыхлителя для теста;

– щепотка соли;

– ванильный сахар;

– молотая корица (по желанию).

Для штройзеля:

– 50 граммов муки;

– 50 граммов тростникового сахара;

– 35 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Для штройзеля смешиваем муку с сахаром, добавляем кубики сливочного масла и растираем его кончиками пальцев, чтобы образовалась крошка.

Ставим ее в морозильную камеру на 10 – 15 минут.

Для приготовления теста смешиваем все сухие ингредиенты: муку, белый и тростниковый сахар, разрыхлитель, соль, ванильный сахар и корицу.

Смешиваем все влажные ингредиенты: яйца, растительное масло и белый йогурт. Тщательно перемешиваем.

Добавляем в сухие ингредиенты и снова перемешиваем.

Добавляем кубики яблок и перемешиваем.

Берем бумажные формочки диаметром 6,5 сантиметров, высотой 4 сантиметра и заполняем тестом на 2/3, потому что оно хорошо поднимается.

Сверху присыпаем замороженной крошкой.

Отправляем выпекаться мафины в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

Достаем яблочные мафины, даем им остыть.

Приятного аппетита!

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