ГлавнаяРецептыМафины с яблоками и штройзелем – простой рецепт кексов как из кофейни Мафины с яблоками и штройзелем – простой рецепт кексов как из кофейни На чтение: 2 минуты Мафины – популярные кексы в небольших бумажных формах, которые может приготовить даже ребенок. Даже из такого простого десерта можно создать настоящее произведение кулинарного искусства: нужно только добавить штройзель. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Мафины с яблоками и крошкой – очень вкусный и простой вариант домашней выпечки, который вы с легкостью можете приготовить даже с детьми. Результат вас приятно удивит, а малышам будет в восторге. Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке Вместо яблок можно добавить изюм или мелко нарезанные кусочки персиков или груш. Мафины с яблоками и штройзелем Время: 1 час Порции: 14 штук Ингредиенты для мафинов: – 150 граммов яиц; – 70 граммов белого сахара; – 70 граммов тростникового сахара; – 130 граммов подсолнечного масла; – 170 граммов белого йогурта или кефира; – 300 граммов муки; – 8 граммов разрыхлителя для теста; – щепотка соли; – ванильный сахар; – молотая корица (по желанию). Для штройзеля: – 50 граммов муки; – 50 граммов тростникового сахара; – 35 граммов сливочного масла. Приготовление: Для штройзеля смешиваем муку с сахаром, добавляем кубики сливочного масла и растираем его кончиками пальцев, чтобы образовалась крошка. Ставим ее в морозильную камеру на 10 – 15 минут. Для приготовления теста смешиваем все сухие ингредиенты: муку, белый и тростниковый сахар, разрыхлитель, соль, ванильный сахар и корицу. Смешиваем все влажные ингредиенты: яйца, растительное масло и белый йогурт. Тщательно перемешиваем. Добавляем в сухие ингредиенты и снова перемешиваем. Добавляем кубики яблок и перемешиваем. Берем бумажные формочки диаметром 6,5 сантиметров, высотой 4 сантиметра и заполняем тестом на 2/3, потому что оно хорошо поднимается. Сверху присыпаем замороженной крошкой. Отправляем выпекаться мафины в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Достаем яблочные мафины, даем им остыть. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить полезные конфеты из фиников. Поделитесь с друзьями