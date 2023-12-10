Описание приготовления:
Для приготовления картошки подойдет любая часть копченой курицы. Главное, чтобы она была правильно сделана, не при помощи химических растворов. В идеале это должна быть курочка копченая в домашних условиях. К картошке можно добавить любимую зелень или специи.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица / Картофель / Курица копчёная Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 400 Грамм
- Курица копченая 150 Грамм
- Сыр 70 Грамм (твердый)
- Лук репчатый 1 Штука
- Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)
- Майонез 2 Ст. ложки
- Чеснок 1 Зубчик
- Вода 40 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Зелень По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
160 ккал
Калорийность
9 г
Белки
7 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Картошка с копченой курицей в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления картошки с копченой курицей.
Картофель почистите, сполосните и порежьте кружочками. Отварите его в соленой воде до готовности и слейте отвар.
Репчатый лук мелко порежьте и обжарьте в сковороде с растительным маслом в течение 5 минут, перемешивая. Форму смажьте растительным маслом и выложите картофель ровным слоем. Сверху распределите обжаренный репчатый лук.
У курицы удалите кости и кожу, порежьте на кусочки и разложите поверх картофеля.
Сыр натрите на средней терке, добавьте майонез, воду и измельченный чеснок, перемешайте. Получившейся массой залейте верх картошки с копченой курицей.
Форму с картошкой поставьте в горячую духовку и запекайте ее в течение 10-15 минут до румяной корочки. Спустя время готовую картошку с копченой курицей достаньте из духовки и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!