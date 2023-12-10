Портал про города-курорты | Perekop

Картошка с копченой курицей в духовке

На чтение: 2 минуты
Картошка с копченой курицей в духовке

Описание приготовления:

Для приготовления картошки подойдет любая часть копченой курицы. Главное, чтобы она была правильно сделана, не при помощи химических растворов. В идеале это должна быть курочка копченая в домашних условиях. К картошке можно добавить любимую зелень или специи.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица / Картофель / Курица копчёная Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Картофель 400 Грамм
  • Курица копченая 150 Грамм
  • Сыр 70 Грамм (твердый)
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)
  • Майонез 2 Ст. ложки
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Вода 40 Миллилитров
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Зелень По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

160 ккал

Калорийность

9 г

Белки

7 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Картошка с копченой курицей в духовке»

Картошка с копченой курицей в духовке

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления картошки с копченой курицей.

Картошка с копченой курицей в духовке

Картофель почистите, сполосните и порежьте кружочками. Отварите его в соленой воде до готовности и слейте отвар.

Картошка с копченой курицей в духовке

Репчатый лук мелко порежьте и обжарьте в сковороде с растительным маслом в течение 5 минут, перемешивая. Форму смажьте растительным маслом и выложите картофель ровным слоем. Сверху распределите обжаренный репчатый лук.

Картошка с копченой курицей в духовке

У курицы удалите кости и кожу, порежьте на кусочки и разложите поверх картофеля.

Картошка с копченой курицей в духовке

Сыр натрите на средней терке, добавьте майонез, воду и измельченный чеснок, перемешайте. Получившейся массой залейте верх картошки с копченой курицей.

Картошка с копченой курицей в духовке

Форму с картошкой поставьте в горячую духовку и запекайте ее в течение 10-15 минут до румяной корочки. Спустя время готовую картошку с копченой курицей достаньте из духовки и сразу подавайте к столу.

Картошка с копченой курицей в духовке

Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек