Описание приготовления:

Для приготовления картошки подойдет любая часть копченой курицы. Главное, чтобы она была правильно сделана, не при помощи химических растворов. В идеале это должна быть курочка копченая в домашних условиях. К картошке можно добавить любимую зелень или специи.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица / Картофель / Курица копчёная Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Картофель 400 Грамм

Курица копченая 150 Грамм

Сыр 70 Грамм (твердый)

Лук репчатый 1 Штука

Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)

Майонез 2 Ст. ложки

Чеснок 1 Зубчик

Вода 40 Миллилитров

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Зелень По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

160 ккал

Калорийность

9 г

Белки

7 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Картошка с копченой курицей в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления картошки с копченой курицей.

Картофель почистите, сполосните и порежьте кружочками. Отварите его в соленой воде до готовности и слейте отвар.

Репчатый лук мелко порежьте и обжарьте в сковороде с растительным маслом в течение 5 минут, перемешивая. Форму смажьте растительным маслом и выложите картофель ровным слоем. Сверху распределите обжаренный репчатый лук.

У курицы удалите кости и кожу, порежьте на кусочки и разложите поверх картофеля.

Сыр натрите на средней терке, добавьте майонез, воду и измельченный чеснок, перемешайте. Получившейся массой залейте верх картошки с копченой курицей.

Форму с картошкой поставьте в горячую духовку и запекайте ее в течение 10-15 минут до румяной корочки. Спустя время готовую картошку с копченой курицей достаньте из духовки и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!