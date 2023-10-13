Сытно и вкусно: готовлю так всю неделю. Быстрый и легкий ужин из куриной грудки

Готовить ужин иногда бывает довольно сложно. Дело в том, что угодить своим домочадцам не всегда удается. Постоянные котлеты и макароны, запеканки и супы недоедают. Поэтому приходится искать новые рецепты.

Однако, найти что-то оригинальное и новое для ужина не всегда легко. При этом нужно найти блюдо, которое будет бюджетным и простым. Кроме того, ужин должен быть питательным, сытным и полезным.

Например, салат с куриной грудкой. Это самый оптимальный ужин для всех членов семьи.

Приготовим жареную куриную грудку с салатом на гарнир.

Ингредиенты для жареной куриной грудки:

куриная грудка — 3 шт.;

мука — 3 ст. л.;

сливочное масло — 3 ст. л.;

чеснок — 6 зубчика;

растительное масло — 1,5 ст. л.;

мед — 3 ст. л.;

соевый соус — ст. л.;

яблочный уксус — ½ ст. л.;

белокочанная капуста — 150 г;

зеленый лук — пучок;

красная капуста — 150 г;

синий лук — 1/2 шт.;

болгарский перец — шт.;

огурец — шт.;

морковь — шт.;

сок 1/2 части лимона;

помидор — шт.;

сметана — 3 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

горчица — ч. л.

Приготовление жареной куриной грудки:

Нарезаем куриную грудку вдоль и поперек, обваливаем в муке. Растапливаем в сковороде сливочное масло, обжариваем курицу с обеих сторон по паре минут на сильном огне.

Давим 5 зубчиков чеснока, шинкуем. Убавляем огонь до среднего, вливаем растительное масло. Кладем к мясу чеснок, добавляем мед и соевый соус, яблочный уксус.

Обжариваем куриную грудку до готовности, периодически переворачиваем. В это время шинкуем белокочанную капусту и пучок зеленого лука.

Посыпаем зеленым луком куриную грудку.

Шинкуем красную капусту, нарезаем четверть кольцами синий лук. Удаляем внутренности у болгарского перца, нарезаем тонкими ломтиками.

Смешиваем красную и белокочанную капусту, лук и сладкий перец. Нарезаем четвертинками огурец, натираем на крупной терке морковь. Добавляем огурец и морковь в салат, заливаем лимонным соком.

Нарезаем маленьким кубиком помидор, кладем в салат. Смешиваем сметану с майонезом и горчицей, пропускаем в смесь через пресс зубчик чеснока. Заправляем салат данным соусом, перемешиваем.

Также в салат можно нарезать кисло-сладкое зеленое яблоко. Подавать салат можно вместе с жареной куриной грудкой.