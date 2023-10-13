Сытно и вкусно: готовлю так всю неделю. Быстрый и легкий ужин из куриной грудки

Готовить ужин иногда бывает довольно сложно. Дело в том, что угодить своим домочадцам не всегда удается. Постоянные котлеты и макароны, запеканки и супы недоедают. Поэтому приходится искать новые рецепты.
Однако, найти что-то оригинальное и новое для ужина не всегда легко. При этом нужно найти блюдо, которое будет бюджетным и простым. Кроме того, ужин должен быть питательным, сытным и полезным.
Например, салат с куриной грудкой. Это самый оптимальный ужин для всех членов семьи.
Приготовим жареную куриную грудку с салатом на гарнир.
Ингредиенты для жареной куриной грудки:
- куриная грудка — 3 шт.;
- мука — 3 ст. л.;
- сливочное масло — 3 ст. л.;
- чеснок — 6 зубчика;
- растительное масло — 1,5 ст. л.;
- мед — 3 ст. л.;
- соевый соус — ст. л.;
- яблочный уксус — ½ ст. л.;
- белокочанная капуста — 150 г;
- зеленый лук — пучок;
- красная капуста — 150 г;
- синий лук — 1/2 шт.;
- болгарский перец — шт.;
- огурец — шт.;
- морковь — шт.;
- сок 1/2 части лимона;
- помидор — шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.;
- горчица — ч. л.
Приготовление жареной куриной грудки:
Нарезаем куриную грудку вдоль и поперек, обваливаем в муке. Растапливаем в сковороде сливочное масло, обжариваем курицу с обеих сторон по паре минут на сильном огне.
Давим 5 зубчиков чеснока, шинкуем. Убавляем огонь до среднего, вливаем растительное масло. Кладем к мясу чеснок, добавляем мед и соевый соус, яблочный уксус.
Обжариваем куриную грудку до готовности, периодически переворачиваем. В это время шинкуем белокочанную капусту и пучок зеленого лука.
Посыпаем зеленым луком куриную грудку.
Шинкуем красную капусту, нарезаем четверть кольцами синий лук. Удаляем внутренности у болгарского перца, нарезаем тонкими ломтиками.
Смешиваем красную и белокочанную капусту, лук и сладкий перец. Нарезаем четвертинками огурец, натираем на крупной терке морковь. Добавляем огурец и морковь в салат, заливаем лимонным соком.
Нарезаем маленьким кубиком помидор, кладем в салат. Смешиваем сметану с майонезом и горчицей, пропускаем в смесь через пресс зубчик чеснока. Заправляем салат данным соусом, перемешиваем.
Также в салат можно нарезать кисло-сладкое зеленое яблоко. Подавать салат можно вместе с жареной куриной грудкой.