Так готовили царям. Рецепт, который чудом дожил до наших дней: нежный картофельный пирог

Картофельные пироги — классика современной кухни. Причем нельзя назвать данную выпечку традиционной или исторической. Дело в том, что картофель в Европу был завезен в XVI веке. Но, даже после появления на территории европейских стран, долгое время овощ был лишь декоративным растением.

Употреблять пищу и тем более класть в пироги картофель стали сравнительно недавно — в XVIII веке. Сейчас трудно представить пироги, что пироги могут не сочетаться с картофельной начинкой.

Расскажем, как приготовить вкусные картофельные пироги.

Ингредиенты для картофельного пирога:

Теплое молоко — 400 мл;

Сахар — 1,5 ч.л.;

Соль — ч.л.;

Дрожжи — 0,5 ч.л.;

Мука — 500 г;

Сливочное масло — 70 г;

Картофель — 300 г;

Сыр — 500 г.

Приготовление картофельного пирога:

В миске с теплым молоком смешиваем соль, сахарный песок и дрожжи. Просеиваем в смесь муку, замешиваем слегка липкое тесто.

Растапливаем 50 грамм сливочного масла, вливаем в тесто, продолжаем вымешивать. Эластичное и мягкое тесто оставляем на 20 минут под крышкой или целлофаном.

Отвариваем очищенный картофель до готовности. Кладем к картофелю сливочное масло, солим и превращаем в пюре.

Натираем на маленьких резцах терки сыр, смешиваем с картофельным пюре.

Тесто заново вымешиваем и делим на 3 равные части, как и начинку из картошки.

Формируем руками небольшие лепешки из каждой части теста. На лепешки кладем колобки, слепленные из начинки. Запечатываем пюре внутри теста будто в мешке.

Кладем швом вниз пироги и слегка придавливаем руками, чтобы они получились более плоские и большие в диаметре.

Выкладываем пироги на противень с пергаментом. Выпекаем пироги в духовке 40 минут при 180 градусах.

После приготовления не забываем смазать пироги сливочным маслом.

Получается простая и вкусная выпечка с картофельной начинкой.