Крем чиз для торта классический

Крем чиз – это невероятно нежный и привлекательный крем для торта. Приготовить такое лакомство можно самыми разными способами. Используйте нашу проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.
Крем чиз для торта на сливках в домашних условиях
Крем чиз для торта на сливках в домашних условиях порадует удивительно нежным вкусом и умеренной сладостью. С таким кремом ваши десерты выйдут невероятно вкусными и привлекательными. Используйте рецепт сливочного крем чиза для ваших праздников и семейных чаепитий.
Ингредиенты –+0.65 кг.
- Сыр сливочный 450 гр.
- Сливки 120 мл. (33%)
- Сахарная пудра 70 гр.
- Ванилин 1 гр.
Шаги 15 мин.
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Как приготовить классический крем чиз для торта в домашних условиях? Выбираем удобную вместительную емкость для вымешивания крема. Погружаем сюда сливочным сыр в холодной состоянии.
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Просеиваем к нежному сыру сахарную пудру в указанном количестве. Для аромата добавляем ванилин.
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Взбиваем продукты венчиком пару минут.
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Дополняем массу холодными жирными сливками. Продолжаем взбивать до получения однородного состава.
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Далее крем можно вымешать для большей гладкости.
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Получаем пышную блестящую массу белого цвета.
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Крем чиз для торта в домашних условиях готов. Используйте в дальнейшем кулинарном процессе!
Классический крем чиз для торта из творожного сыра, сливок и сахарной пудры
Классический крем чиз для торта из творожного сыра, сливок и сахарной пудры отличается приятным вкусом и нежнейшей текстурой. Его очень удобно наносить на коржи, также он подойдет и для выравнивания десерта. Следуйте шагам из нашего рецепта, чтобы получить идеальный домашний крем чиз.
Время готовки – 15 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 500 гр.
Ингредиенты:
- Сыр творожный – 300 гр.
- Сливки 33-35% – 150 мл.
- Пудра сахарная – 70 гр.
- Сахар ванильный – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
- Отмерим все необходимые компоненты, указанные в списке.
- Во вместительную посуду отправляем творожный сыр (используем его в холодном виде), сахарную пудру и ванильный сахар для аромата. Можно обойтись и без последнего ингредиента. Все это взбиваем миксером.
- С помощью лопатки собираем крем со стенок миски и снова взбиваем массу.
- Вливаем сюда охлажденные жирные сливки (33-35%). Начинаем взбивать на низкой скорости, постепенно ее увеличивая до средней. Взбиваем заготовку до мягких воздушных пиков.
- Далее взбиваем еще около 15 секунд до получения более плотной массы.
- Нежный крем достаточно универсальный. Его можно использовать для украшения и обмазывания коржей.
- Классический крем чиз для торта из творожного сыра, сливок и сахарной пудры готов!
Крем чиз для выравнивания торта
Крем чиз для выравнивания торта – это универсальная заготовка как для профессионального, так и для домашнего кондитера. Готовый крем получается очень нежным, приятным по вкусу, а также порадует аккуратной гладкой текстурой. Берите на заметку пошаговую идею!
Время готовки – 15 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 600 гр.
Ингредиенты:
- Масло сливочное 82,5% – 120 гр.
- Сыр творожный – 0,4 кг.
- Пудра сахарная – 60 гр.
Процесс приготовления:
- Для замешивания крема подготовим всего три компонента: творожный сыр, сахарную пудру и сливочное масло. Масло рекомендуем использовать с жирностью не менее 82%.
- Выбираем большую вместительную емкость, где будем взбивать крем. Погружаем сюда сливочное масло и сладкую сахарную пудру.
- Начинаем взбивать компоненты миксером до гладкости и однородности. Сюда же погружаем творожный сыр. Лучше всего использовать его в охлажденном виде.
- Снова взбиваем нежную массу миксером до соединения.
- Еще раз все старательно размешиваем лопаткой, чтобы придать гладкость.
- Нежный творожный крем можно наносить на бисквитный торт и приступать к увлекательному процессу выравнивания.
- Крем чиз для выравнивания торта готов!
Шоколадный крем чиз для торта
Шоколадный крем чиз для торта – это невероятно вкусное и универсальное в кондитерском деле лакомство. Такой крем получается очень нежным. Кроме того, с ним очень легко работать – можно использовать как для прослойки, так и для выравнивания, украшения. Попробуйте!
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 850 гр.
Ингредиенты:
- Сыр творожный – 430 гр.
- Шоколад – 130 гр.
- Сливки 33% – 200 гр.
- Пудра сахарная – 80 гр.
Процесс приготовления:
- Подготовим четыре основных компонента для приготовления шоколадного крема: творожный сыр, шоколад, сахарную пудру и жирные сливки – лучше брать не менее 33%.
- Отмеряем нужное количество шоколада (можно взять шоколадные капли). Растапливаем продукт при температуре, не превышающей 45 градусов. Если используем микроволновку, то растапливаем в несколько заходов по 10 секунд. Далее массу остужаем до комнатной температуры.
- Во вместительную емкость отправляем холодные сливки высокой жирности, творожный сыр и сладкую пудру. Взбиваем компоненты миксером.
- В шоколадную смесь добавляем пару столовых ложек белой творожной массы. Взбиваем до пышного однородного состава.
- Выкладываем сюда оставшийся творожный крем.
- Снова все взбиваем до полной готовности.
- Шоколадный крем чиз для торта готов. Используйте по назначению!
Крем чиз на масле для торта
Крем чиз на масле для торта отличается особенным блеском и гладкостью. Такой продукт можно использовать для обмазывания коржей, а также для украшения. Кроме того, готовый крем порадует невероятно нежным и приятным вкусом. Идеальное решение для ваших привлекательных десертов.
Время готовки – 17 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 460 гр.
Ингредиенты:
- Сыр творожный – 300 гр.
- Масло сливочное 82,5% – 100 гр.
- Пудра сахарная – 60 гр.
- Сахар ванильный – по желанию.
Процесс приготовления:
- В удобную вместительную емкость или в чашу миксера отправляем сливочное масло комнатной температуры. Выбираем продукт жирности не менее 82%.
- Взбиваем его на средней скорости миксера одну-две минуты.
- Необходимо получить максимально нежную однородную массу.
- Далее к маслу добавляем просеянную сахарную пудру.
- Взбиваем до светлого и пышного состояния массы.
- На этом же этапе добавляем ванильный сахар и другие ароматизаторы, если желаете.
- Взбиваем массу до заметного побеления около 7 минут.
- Добавляем в заготовку творожный сыр.
- Взбиваем нежный крем еще около одной минуты. Затем можно вымешать лопаткой.
- Крем чиз на масле для торта готов!
Крем чиз для украшения торта
Крем чиз для украшения торта – это лучшее решение как для начинающего, так и для опытного кондитера. С таким лакомством ваш десерт выйдет невероятно привлекательным и вкусным. Приготовить нежнейший крем чиз несложно. Следуйте нашему проверенному пошаговому рецепту.
Время готовки – 15 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 350 гр.
Ингредиенты:
- Сыр творожный – 200 гр.
- Сливки 33% – 100 гр.
- Пудра сахарная – 40 гр.
- Ванилин – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Выбираем нужные продукты из нашего списка. Все молочные компоненты должны быть охлажденными.
- Отмеряем нужное количество творожного сыра и выкладываем его во вместительную емкость.
- Заливаем сыр сливками повышенной жирности – не менее 33%.
- Также сюда всыпаем просеянную сахарную пудру.
- Дополняем компоненты ванилином. Он необходим для аромата и придания особого вкуса в стиле пломбира.
- Взбиваем продукты сперва на пониженной скорости. Постепенно ее увеличиваем и продолжаем работать миксером до получения привлекательных пиков.
- Крем чиз для украшения торта готов. Приступайте к декору вашего десерта!
Крем чиз для торта из маскарпоне
Крем чиз для торта из маскарпоне – это идеальная заготовка как для профессионального, так и для домашнего кондитера. Готовый крем получается очень нежным, приятным по вкусу, его можно наносить между коржами и использовать для выравнивания. Берите на заметку пошаговую идею!
Время готовки – 15 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 600 гр.
Ингредиенты:
- Сыр маскарпоне – 150 гр.
- Сыр творожный – 250 гр.
- Сливки 33% – 100 мл.
- Пудра сахарная – 100 гр.
Процесс приготовления:
- Отмерим все нужные компоненты по списку.
- Перекладываем в чашу миксера творожный сыр, а также сыр маскарпоне.
- Выливаем сюда холодные жирные сливки. Предварительно их обязательно подержите в холодильнике.
- Просеиваем сахарную пудру, разбивая все возможные комочки.
- Взбивать рекомендуется насадкой «лопатка», иначе ее называют «весло».
- Начиная с малых оборотов, просто перемешиваем, чтобы пудра разошлась по всей массе равномерно и ингредиенты немного соединились.
- Затем включаем скорость побольше и перемешиваем в течение 20-30 секунд, в самом конце можно взбить крем на высокой скорости, чтобы точно разбить все комочки.
- Также важно не перебить крем, поэтому взбиваем с максимальной осторожностью и вовлеченностью.
- Получаем однородную устойчивую массу.
- Готовый крем напоследок перемешиваем силиконовой лопаткой, чтобы избавиться от пузырьков воздуха.
- Крем чиз для торта из маскарпоне готов!
Домашний крем чиз со сгущенкой для торта
Домашний крем чиз со сгущенкой для торта – это очень вкусный, нежный и привлекательный продукт. Он идеально подойдет как для домашних любительских тортов, так и для настоящих кондитерских шедевров. Простой универсальный крем чиз – это настоящая палочка-выручалочка.
Время готовки – 15 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 450 гр.
Ингредиенты:
- Сыр творожный – 150 гр.
- Молоко сгущенное – 50 гр.
- Сливки 33% – 200 мл.
- Пудра сахарная – 50 гр.
Процесс приготовления:
- Подготовим основные четыре компонента по нашему списку. Сливки выбираем повышенной жирности, иначе пышный крем не получится.
- В удобную вместительную емкость переливаем сливки. Посуду рекомендуется подержать в холодильнике 15 минут – это ускорит процесс взбивания сливок.
- Взбиваем сливки с помощью миксера на протяжении четырех-пяти минут.
- Погружаем в белую массу творожный сыр, продолжаем взбивать до однородности и густоты состава.
- Дополняем заготовку сладкой пудрой.
- Вливаем 50 грамм обычного сгущенного молока (не вареное). Перемешиваем до однородности, можно сделать это лопаткой.
- Домашний крем чиз со сгущенкой для торта готов. Используйте по назначению!
Крем чиз для прослойки бисквитного торта в домашних условиях
Крем чиз для прослойки бисквитного торта в домашних условиях порадует приятным нежным вкусом и привлекательной воздушной текстурой. Его очень удобно наносить на бисквитные коржи. Следуйте шагам из нашего рецепта, чтобы получить идеальный домашний крем чиз.
Время готовки – 12 часов
Время приготовления – 15 минут
Порции – 900 гр.
Ингредиенты:
- Сыр творожный – 0,4 кг.
- Шоколад белый – 300 гр.
- Сливки 33% – 200 мл.
Процесс приготовления:
- Подготовим основные продукты по нашему списку.
- Во вместительную емкость отправляем кусочки белого шоколада. Можно использовать плитку или шоколад в кондитерских каплях. Заливаем продукт 100 миллилитрами горячих сливок.
- Вымешиваем шоколад со сливками, пока не получим однородную массу. Так мы приготовили шоколадный ганаш – рекомендуется убрать его в холодильник на 12 часов.
- Спустя указанное время к ганашу выкладываем охлажденный творожный сыр и вливаем оставшиеся холодные сливки. Взбиваем миксером до однородного состава.
- Далее белую пышную массу размешиваем лопаткой.
- Такого количества крема хватит для прослойки торта из четырех стандартных бисквитных коржей.
- Крем чиз для прослойки бисквитного торта в домашних условиях готов!
Крем чиз для торта из рикотты
Крем чиз для торта из рикотты получается очень вкусным, нежным, а также порадует привлекательной воздушной текстурой. Такой продукт сделает ваши домашние торты еще более вкусными и интересными. Нежнейший крем подходит как для прослойки, так и для украшения.
Время готовки – 15 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 950 гр.
Ингредиенты:
- Сыр Рикотта – 0,5 кг.
- Масло сливочное – 200 гр.
- Пудра сахарная – 250 гр.
- Экстракт ванили – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Отмерим все нужные продукты по списку.
- Во вместительную миску отправляем охлажденную рикотту. Дополняем ее сахарной пудрой и начинаем взбивать миксером.
- Осторожно перемешиваем миксером на низких оборотах. По мере вымешивания обороты миксера постепенно увеличиваем до среднего либо максимального. Самое главное, чтобы сахарная пудра полностью вмешалась.
- Порционно добавляем сюда сливочное масло. Далее по желанию можно добавить ванильный экстракт для аромата (не обязательно).
- Продолжаем взбивать до однородного состава. Если много крема остается на стенках миски, то соберите его лопаткой и продолжайте работать миксером.
- Необходимо получить пышную гладкую массу с мягкими пиками. В конце перемешиваем лопаткой для большей гладкости.
- Крем чиз для торта из рикотты готов. Дополняйте ваш десерт!