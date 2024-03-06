Крем чиз для торта классический

Крем чиз – это невероятно нежный и привлекательный крем для торта. Приготовить такое лакомство можно самыми разными способами. Используйте нашу проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Крем чиз для торта на сливках в домашних условиях

Крем чиз для торта на сливках в домашних условиях порадует удивительно нежным вкусом и умеренной сладостью. С таким кремом ваши десерты выйдут невероятно вкусными и привлекательными. Используйте рецепт сливочного крем чиза для ваших праздников и семейных чаепитий.

Ингредиенты –+0.65 кг.

Сыр сливочный 450 гр.

Сливки 120 мл. (33%)

Сахарная пудра 70 гр.

Ванилин 1 гр.

Шаги 15 мин.

Как приготовить классический крем чиз для торта в домашних условиях? Выбираем удобную вместительную емкость для вымешивания крема. Погружаем сюда сливочным сыр в холодной состоянии. Просеиваем к нежному сыру сахарную пудру в указанном количестве. Для аромата добавляем ванилин. Взбиваем продукты венчиком пару минут. Дополняем массу холодными жирными сливками. Продолжаем взбивать до получения однородного состава. Далее крем можно вымешать для большей гладкости. Получаем пышную блестящую массу белого цвета. Крем чиз для торта в домашних условиях готов. Используйте в дальнейшем кулинарном процессе!

Классический крем чиз для торта из творожного сыра, сливок и сахарной пудры

Классический крем чиз для торта из творожного сыра, сливок и сахарной пудры отличается приятным вкусом и нежнейшей текстурой. Его очень удобно наносить на коржи, также он подойдет и для выравнивания десерта. Следуйте шагам из нашего рецепта, чтобы получить идеальный домашний крем чиз.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 500 гр.

Ингредиенты:

Сыр творожный – 300 гр.

Сливки 33-35% – 150 мл.

Пудра сахарная – 70 гр.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Отмерим все необходимые компоненты, указанные в списке. Во вместительную посуду отправляем творожный сыр (используем его в холодном виде), сахарную пудру и ванильный сахар для аромата. Можно обойтись и без последнего ингредиента. Все это взбиваем миксером. С помощью лопатки собираем крем со стенок миски и снова взбиваем массу. Вливаем сюда охлажденные жирные сливки (33-35%). Начинаем взбивать на низкой скорости, постепенно ее увеличивая до средней. Взбиваем заготовку до мягких воздушных пиков. Далее взбиваем еще около 15 секунд до получения более плотной массы. Нежный крем достаточно универсальный. Его можно использовать для украшения и обмазывания коржей. Классический крем чиз для торта из творожного сыра, сливок и сахарной пудры готов!

Крем чиз для выравнивания торта

Крем чиз для выравнивания торта – это универсальная заготовка как для профессионального, так и для домашнего кондитера. Готовый крем получается очень нежным, приятным по вкусу, а также порадует аккуратной гладкой текстурой. Берите на заметку пошаговую идею!

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 600 гр.

Ингредиенты:

Масло сливочное 82,5% – 120 гр.

Сыр творожный – 0,4 кг.

Пудра сахарная – 60 гр.

Процесс приготовления:

Для замешивания крема подготовим всего три компонента: творожный сыр, сахарную пудру и сливочное масло. Масло рекомендуем использовать с жирностью не менее 82%. Выбираем большую вместительную емкость, где будем взбивать крем. Погружаем сюда сливочное масло и сладкую сахарную пудру. Начинаем взбивать компоненты миксером до гладкости и однородности. Сюда же погружаем творожный сыр. Лучше всего использовать его в охлажденном виде. Снова взбиваем нежную массу миксером до соединения. Еще раз все старательно размешиваем лопаткой, чтобы придать гладкость. Нежный творожный крем можно наносить на бисквитный торт и приступать к увлекательному процессу выравнивания. Крем чиз для выравнивания торта готов!

Шоколадный крем чиз для торта

Шоколадный крем чиз для торта – это невероятно вкусное и универсальное в кондитерском деле лакомство. Такой крем получается очень нежным. Кроме того, с ним очень легко работать – можно использовать как для прослойки, так и для выравнивания, украшения. Попробуйте!

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 850 гр.

Ингредиенты:

Сыр творожный – 430 гр.

Шоколад – 130 гр.

Сливки 33% – 200 гр.

Пудра сахарная – 80 гр.

Процесс приготовления:

Подготовим четыре основных компонента для приготовления шоколадного крема: творожный сыр, шоколад, сахарную пудру и жирные сливки – лучше брать не менее 33%. Отмеряем нужное количество шоколада (можно взять шоколадные капли). Растапливаем продукт при температуре, не превышающей 45 градусов. Если используем микроволновку, то растапливаем в несколько заходов по 10 секунд. Далее массу остужаем до комнатной температуры. Во вместительную емкость отправляем холодные сливки высокой жирности, творожный сыр и сладкую пудру. Взбиваем компоненты миксером. В шоколадную смесь добавляем пару столовых ложек белой творожной массы. Взбиваем до пышного однородного состава. Выкладываем сюда оставшийся творожный крем. Снова все взбиваем до полной готовности. Шоколадный крем чиз для торта готов. Используйте по назначению!

Крем чиз на масле для торта

Крем чиз на масле для торта отличается особенным блеском и гладкостью. Такой продукт можно использовать для обмазывания коржей, а также для украшения. Кроме того, готовый крем порадует невероятно нежным и приятным вкусом. Идеальное решение для ваших привлекательных десертов.

Время готовки – 17 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 460 гр.

Ингредиенты:

Сыр творожный – 300 гр.

Масло сливочное 82,5% – 100 гр.

Пудра сахарная – 60 гр.

Сахар ванильный – по желанию.

Процесс приготовления:

В удобную вместительную емкость или в чашу миксера отправляем сливочное масло комнатной температуры. Выбираем продукт жирности не менее 82%. Взбиваем его на средней скорости миксера одну-две минуты. Необходимо получить максимально нежную однородную массу. Далее к маслу добавляем просеянную сахарную пудру. Взбиваем до светлого и пышного состояния массы. На этом же этапе добавляем ванильный сахар и другие ароматизаторы, если желаете. Взбиваем массу до заметного побеления около 7 минут. Добавляем в заготовку творожный сыр. Взбиваем нежный крем еще около одной минуты. Затем можно вымешать лопаткой. Крем чиз на масле для торта готов!

Крем чиз для украшения торта

Крем чиз для украшения торта – это лучшее решение как для начинающего, так и для опытного кондитера. С таким лакомством ваш десерт выйдет невероятно привлекательным и вкусным. Приготовить нежнейший крем чиз несложно. Следуйте нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 350 гр.

Ингредиенты:

Сыр творожный – 200 гр.

Сливки 33% – 100 гр.

Пудра сахарная – 40 гр.

Ванилин – по вкусу.

Процесс приготовления:

Выбираем нужные продукты из нашего списка. Все молочные компоненты должны быть охлажденными. Отмеряем нужное количество творожного сыра и выкладываем его во вместительную емкость. Заливаем сыр сливками повышенной жирности – не менее 33%. Также сюда всыпаем просеянную сахарную пудру. Дополняем компоненты ванилином. Он необходим для аромата и придания особого вкуса в стиле пломбира. Взбиваем продукты сперва на пониженной скорости. Постепенно ее увеличиваем и продолжаем работать миксером до получения привлекательных пиков. Крем чиз для украшения торта готов. Приступайте к декору вашего десерта!

Крем чиз для торта из маскарпоне

Крем чиз для торта из маскарпоне – это идеальная заготовка как для профессионального, так и для домашнего кондитера. Готовый крем получается очень нежным, приятным по вкусу, его можно наносить между коржами и использовать для выравнивания. Берите на заметку пошаговую идею!

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 600 гр.

Ингредиенты:

Сыр маскарпоне – 150 гр.

Сыр творожный – 250 гр.

Сливки 33% – 100 мл.

Пудра сахарная – 100 гр.

Процесс приготовления:

Отмерим все нужные компоненты по списку. Перекладываем в чашу миксера творожный сыр, а также сыр маскарпоне. Выливаем сюда холодные жирные сливки. Предварительно их обязательно подержите в холодильнике. Просеиваем сахарную пудру, разбивая все возможные комочки. Взбивать рекомендуется насадкой «лопатка», иначе ее называют «весло». Начиная с малых оборотов, просто перемешиваем, чтобы пудра разошлась по всей массе равномерно и ингредиенты немного соединились. Затем включаем скорость побольше и перемешиваем в течение 20-30 секунд, в самом конце можно взбить крем на высокой скорости, чтобы точно разбить все комочки. Также важно не перебить крем, поэтому взбиваем с максимальной осторожностью и вовлеченностью. Получаем однородную устойчивую массу. Готовый крем напоследок перемешиваем силиконовой лопаткой, чтобы избавиться от пузырьков воздуха. Крем чиз для торта из маскарпоне готов!

Домашний крем чиз со сгущенкой для торта

Домашний крем чиз со сгущенкой для торта – это очень вкусный, нежный и привлекательный продукт. Он идеально подойдет как для домашних любительских тортов, так и для настоящих кондитерских шедевров. Простой универсальный крем чиз – это настоящая палочка-выручалочка.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 450 гр.

Ингредиенты:

Сыр творожный – 150 гр.

Молоко сгущенное – 50 гр.

Сливки 33% – 200 мл.

Пудра сахарная – 50 гр.

Процесс приготовления:

Подготовим основные четыре компонента по нашему списку. Сливки выбираем повышенной жирности, иначе пышный крем не получится. В удобную вместительную емкость переливаем сливки. Посуду рекомендуется подержать в холодильнике 15 минут – это ускорит процесс взбивания сливок. Взбиваем сливки с помощью миксера на протяжении четырех-пяти минут. Погружаем в белую массу творожный сыр, продолжаем взбивать до однородности и густоты состава. Дополняем заготовку сладкой пудрой. Вливаем 50 грамм обычного сгущенного молока (не вареное). Перемешиваем до однородности, можно сделать это лопаткой. Домашний крем чиз со сгущенкой для торта готов. Используйте по назначению!

Крем чиз для прослойки бисквитного торта в домашних условиях

Крем чиз для прослойки бисквитного торта в домашних условиях порадует приятным нежным вкусом и привлекательной воздушной текстурой. Его очень удобно наносить на бисквитные коржи. Следуйте шагам из нашего рецепта, чтобы получить идеальный домашний крем чиз.

Время готовки – 12 часов

Время приготовления – 15 минут

Порции – 900 гр.

Ингредиенты:

Сыр творожный – 0,4 кг.

Шоколад белый – 300 гр.

Сливки 33% – 200 мл.

Процесс приготовления:

Подготовим основные продукты по нашему списку. Во вместительную емкость отправляем кусочки белого шоколада. Можно использовать плитку или шоколад в кондитерских каплях. Заливаем продукт 100 миллилитрами горячих сливок. Вымешиваем шоколад со сливками, пока не получим однородную массу. Так мы приготовили шоколадный ганаш – рекомендуется убрать его в холодильник на 12 часов. Спустя указанное время к ганашу выкладываем охлажденный творожный сыр и вливаем оставшиеся холодные сливки. Взбиваем миксером до однородного состава. Далее белую пышную массу размешиваем лопаткой. Такого количества крема хватит для прослойки торта из четырех стандартных бисквитных коржей. Крем чиз для прослойки бисквитного торта в домашних условиях готов!

Крем чиз для торта из рикотты

Крем чиз для торта из рикотты получается очень вкусным, нежным, а также порадует привлекательной воздушной текстурой. Такой продукт сделает ваши домашние торты еще более вкусными и интересными. Нежнейший крем подходит как для прослойки, так и для украшения.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 950 гр.

Ингредиенты:

Сыр Рикотта – 0,5 кг.

Масло сливочное – 200 гр.

Пудра сахарная – 250 гр.

Экстракт ванили – по вкусу.

Процесс приготовления: