Описание приготовления:
Такое суфле отлично разнообразит ваш стол, когда семья любит котлеты, но обычные варианты порядком надоели. Для приготовления можно купить готовое филе или просто срезать его с частей тушки. Я это сделала с ножек кролика, следя, чтобы не попали хрящики. Выпекать суфле можно в порционных формочках для выпечки или в силиконовых. Готовое суфле сначала поднимется, а затем опустится, так и должно быть.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Кролик Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Кролик 300 Грамм (филе)
- Яйца 1 Штука
- Белок 2 Штуки (яичный)
- Манная крупа 1 Ст. ложка (без горки)
- Сливки 60 Миллилитров (10-20% жирности)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
156 ккал
Калорийность
9 г
Белки
14 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Суфле из кролика»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления суфле из кролика.
Филе кролика порежьте на кусочки и выложите в чашу блендера. Пробейте мясо в фарш.
Разделите яйца на белок и желток. Желток добавьте к кролику, влейте сливки, посолите. Все еще раз пробейте до однородности.
Добавьте манку, поперчите и перемешайте.
Белки взбейте миксером до пышной, плотной пены и добавьте в фарш. Аккуратно перемешивая сверху вниз, перемешайте до нежной массы.
Разложите фарш суфле по формочкам для выпечки.
Поставьте формочки с суфле из кролика в разогретую духовку и готовьте при температуре 160 градусов в течение 35 минут, до готовности.
Приятного аппетита!