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Суфле из кролика

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Суфле из кролика

Описание приготовления:

Такое суфле отлично разнообразит ваш стол, когда семья любит котлеты, но обычные варианты порядком надоели. Для приготовления можно купить готовое филе или просто срезать его с частей тушки. Я это сделала с ножек кролика, следя, чтобы не попали хрящики. Выпекать суфле можно в порционных формочках для выпечки или в силиконовых. Готовое суфле сначала поднимется, а затем опустится, так и должно быть.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Кролик Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Кролик 300 Грамм (филе)
  • Яйца 1 Штука
  • Белок 2 Штуки (яичный)
  • Манная крупа 1 Ст. ложка (без горки)
  • Сливки 60 Миллилитров (10-20% жирности)
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

156 ккал

Калорийность

9 г

Белки

14 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суфле из кролика»

Суфле из кролика

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления суфле из кролика.

Суфле из кролика

Филе кролика порежьте на кусочки и выложите в чашу блендера. Пробейте мясо в фарш.

Суфле из кролика

Разделите яйца на белок и желток. Желток добавьте к кролику, влейте сливки, посолите. Все еще раз пробейте до однородности.

Суфле из кролика

Добавьте манку, поперчите и перемешайте.

Суфле из кролика

Белки взбейте миксером до пышной, плотной пены и добавьте в фарш. Аккуратно перемешивая сверху вниз, перемешайте до нежной массы.

Суфле из кролика

Разложите фарш суфле по формочкам для выпечки.

Суфле из кролика

Поставьте формочки с суфле из кролика в разогретую духовку и готовьте при температуре 160 градусов в течение 35 минут, до готовности.

Суфле из кролика

Приятного аппетита!

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