Описание приготовления:

Такое суфле отлично разнообразит ваш стол, когда семья любит котлеты, но обычные варианты порядком надоели. Для приготовления можно купить готовое филе или просто срезать его с частей тушки. Я это сделала с ножек кролика, следя, чтобы не попали хрящики. Выпекать суфле можно в порционных формочках для выпечки или в силиконовых. Готовое суфле сначала поднимется, а затем опустится, так и должно быть.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Кролик Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Кролик 300 Грамм (филе)

Яйца 1 Штука

Белок 2 Штуки (яичный)

Манная крупа 1 Ст. ложка (без горки)

Сливки 60 Миллилитров (10-20% жирности)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

156 ккал

Калорийность

9 г

Белки

14 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суфле из кролика»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления суфле из кролика.

Филе кролика порежьте на кусочки и выложите в чашу блендера. Пробейте мясо в фарш.

Разделите яйца на белок и желток. Желток добавьте к кролику, влейте сливки, посолите. Все еще раз пробейте до однородности.

Добавьте манку, поперчите и перемешайте.

Белки взбейте миксером до пышной, плотной пены и добавьте в фарш. Аккуратно перемешивая сверху вниз, перемешайте до нежной массы.

Разложите фарш суфле по формочкам для выпечки.

Поставьте формочки с суфле из кролика в разогретую духовку и готовьте при температуре 160 градусов в течение 35 минут, до готовности.

Приятного аппетита!