Описание приготовления:
Крем из взбитых сливок получается пышный, очень вкусный, нежный и воздушный. При желании крем можно окрасить с помощью пищевых красителей в любой цвет. Просто, быстро и очень вкусно!
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки Блюдо: Десерты / Крем
Состав / Ингредиенты:
- Сливки 250 Миллилитров (не ниже 33%)
- Сахарная пудра 50 Грамм
- Ванилин 1,5 Грамма
Количество порций 8
Калорийность
164 ккал
Калорийность
8 г
Белки
2 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Крем для торта из сливок 33 процента»
Подготовьте все ингредиенты. Сливки должны быть холодные.
Налейте сливки в сухую глубокую посуду. Венчик и чашку также можно предварительно охладить в холодильнике.
Добавьте ванилин и сахарную пудру.
Начните взбивать крем. Сначала включите небольшую скорость. Сливки должны перемешаться с сахарной пудрой в течение 1-2 минут, чтобы она полностью растворилась. Крем начнет постепенно густеть. Затем на максимальной скорости взбивайте сливки ещё около 3-5 минут, до мягких пиков, пока крем не станет пышным и стабильным.
Крем для торта из сливок 33 процента готов!
Совет от повара:
Сливки перед взбиванием нельзя замораживать — иначе во время взбивания они расслоятся и получится сыворотка с маслом! Покупайте для этих целей только свежий охлажденный продукт.