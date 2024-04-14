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Крем для торта из сливок 33 процента

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Крем для торта из сливок 33 процента

Описание приготовления:

Крем из взбитых сливок получается пышный, очень вкусный, нежный и воздушный. При желании крем можно окрасить с помощью пищевых красителей в любой цвет. Просто, быстро и очень вкусно!
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки Блюдо: Десерты / Крем

Состав / Ингредиенты:

  • Сливки 250 Миллилитров (не ниже 33%)
  • Сахарная пудра 50 Грамм
  • Ванилин 1,5 Грамма

Количество порций 8

Калорийность

164 ккал

Калорийность

8 г

Белки

2 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Крем для торта из сливок 33 процента»

Крем для торта из сливок 33 процента

Подготовьте все ингредиенты. Сливки должны быть холодные.

Крем для торта из сливок 33 процента

Налейте сливки в сухую глубокую посуду. Венчик и чашку также можно предварительно охладить в холодильнике.

Крем для торта из сливок 33 процента

Добавьте ванилин и сахарную пудру.

Крем для торта из сливок 33 процента

Начните взбивать крем. Сначала включите небольшую скорость. Сливки должны перемешаться с сахарной пудрой в течение 1-2 минут, чтобы она полностью растворилась. Крем начнет постепенно густеть. Затем на максимальной скорости взбивайте сливки ещё около 3-5 минут, до мягких пиков, пока крем не станет пышным и стабильным.

Крем для торта из сливок 33 процента

Крем для торта из сливок 33 процента готов!

Совет от повара:

Сливки перед взбиванием нельзя замораживать — иначе во время взбивания они расслоятся и получится сыворотка с маслом! Покупайте для этих целей только свежий охлажденный продукт.

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