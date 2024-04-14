Описание приготовления:

Крем из взбитых сливок получается пышный, очень вкусный, нежный и воздушный. При желании крем можно окрасить с помощью пищевых красителей в любой цвет. Просто, быстро и очень вкусно!

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки Блюдо: Десерты / Крем

Состав / Ингредиенты:

Сливки 250 Миллилитров (не ниже 33%)

Сахарная пудра 50 Грамм

Ванилин 1,5 Грамма

Количество порций 8

Калорийность

164 ккал

Калорийность

8 г

Белки

2 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Крем для торта из сливок 33 процента»

Подготовьте все ингредиенты. Сливки должны быть холодные.

Налейте сливки в сухую глубокую посуду. Венчик и чашку также можно предварительно охладить в холодильнике.

Добавьте ванилин и сахарную пудру.

Начните взбивать крем. Сначала включите небольшую скорость. Сливки должны перемешаться с сахарной пудрой в течение 1-2 минут, чтобы она полностью растворилась. Крем начнет постепенно густеть. Затем на максимальной скорости взбивайте сливки ещё около 3-5 минут, до мягких пиков, пока крем не станет пышным и стабильным.

Крем для торта из сливок 33 процента готов!

Совет от повара:

Сливки перед взбиванием нельзя замораживать — иначе во время взбивания они расслоятся и получится сыворотка с маслом! Покупайте для этих целей только свежий охлажденный продукт.