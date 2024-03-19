Описание приготовления:
Капуста пак-чой по вкусу немного напоминает пекинскую капусту, она нежная и одновременно свежая, с легким хрустом, поэтому, для салата подходит идеально. Для заправки салата можно использовать масло или сметану, йогурт, или приготовить более пикантную заправку, например, с чесноком.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Капуста Блюдо: Салаты Диета: Вегетарианское питание / Веганские блюда
Состав / Ингредиенты:
- Капуста пак-чой 1 Штука
- Помидоры 100 Грамм
- Огурцы 100 Грамм
- Перец сладкий 100 Грамм
- Лук 30 Грамм
- Масло оливковое 1 Ст. ложка
- Лимонный сок 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
69 ккал
Калорийность
0 г
Белки
5 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из капусты пак-чой»
Подготовьте ингредиенты.
Капусту пак чой разберите, тщательно промойте. Грубую белую часть капусты удалите. Зеленую часть нарежьте полосками или произвольно, как вам нравится.
Переложите капусту в салатник. Лук нарежьте полукольцами и добавьте в салат.
Сладкий перец также нарежьте полосками и добавьте в салат.
Помидоры черри или любые помидоры нарежьте дольками. Добавьте томаты в салат.
Свежий огурец нарежьте небольшими кусочками и переложите ко всем овощам. Заправьте салат маслом и соком лимона, соль и перец добавьте по вкусу.
По желанию можно добавить зелень, например, немного укропа. Перемешайте все и подавайте к столу.
Приятного аппетита!