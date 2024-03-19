Описание приготовления:

Капуста пак-чой по вкусу немного напоминает пекинскую капусту, она нежная и одновременно свежая, с легким хрустом, поэтому, для салата подходит идеально. Для заправки салата можно использовать масло или сметану, йогурт, или приготовить более пикантную заправку, например, с чесноком.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Капуста Блюдо: Салаты Диета: Вегетарианское питание / Веганские блюда

Состав / Ингредиенты:

Капуста пак-чой 1 Штука

Помидоры 100 Грамм

Огурцы 100 Грамм

Перец сладкий 100 Грамм

Лук 30 Грамм

Масло оливковое 1 Ст. ложка

Лимонный сок 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

69 ккал

Калорийность

0 г

Белки

5 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из капусты пак-чой»

Подготовьте ингредиенты.

Капусту пак чой разберите, тщательно промойте. Грубую белую часть капусты удалите. Зеленую часть нарежьте полосками или произвольно, как вам нравится.

Переложите капусту в салатник. Лук нарежьте полукольцами и добавьте в салат.

Сладкий перец также нарежьте полосками и добавьте в салат.

Помидоры черри или любые помидоры нарежьте дольками. Добавьте томаты в салат.

Свежий огурец нарежьте небольшими кусочками и переложите ко всем овощам. Заправьте салат маслом и соком лимона, соль и перец добавьте по вкусу.

По желанию можно добавить зелень, например, немного укропа. Перемешайте все и подавайте к столу.

Приятного аппетита!