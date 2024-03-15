Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить соус с маринованным имбирем. По желанию в конце соус можно измельчить блендером, если хотите более однородную консистенцию. Количество острого перца регулируйте по вкусу. Готовится соус просто и быстро, так что берите на заметку!

Основной ингредиент: Имбирь Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

Соевый соус 5 Ст. ложек

Масло растительное 3 Ст. ложки

Уксус яблочный 1 Ст. ложка

Сахар 2 Щепотки

Красный молотый перец 1/3 Чайных ложки

Лук репчатый 1/2 Штуки

Имбирь маринованный 30 Грамм

Чеснок 3 Зубчика

Количество порций 5

Калорийность

230 ккал

Калорийность

2 г

Белки

21 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соус с маринованным имбирем»

Подготовьте все ингредиенты.

Имбирь отожмите и мелко порежьте.

Чеснок и репчатый лук мелко порежьте. Слегка обжарьте их в растительном масле до мягкости и прозрачности.

Влейте соевый соус и яблочный уксус. Прогрейте еще 1 минуту.

Перелейте соус в отдельную емкость. Добавьте измельченный маринованный имбирь, сахар и красный молотый перец. Все перемешайте.

Соус с маринованным имбирем готов, приятного вам аппетита!