Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить соус с маринованным имбирем. По желанию в конце соус можно измельчить блендером, если хотите более однородную консистенцию. Количество острого перца регулируйте по вкусу. Готовится соус просто и быстро, так что берите на заметку!
Основной ингредиент: Имбирь Блюдо: Соусы
Состав / Ингредиенты:
- Соевый соус 5 Ст. ложек
- Масло растительное 3 Ст. ложки
- Уксус яблочный 1 Ст. ложка
- Сахар 2 Щепотки
- Красный молотый перец 1/3 Чайных ложки
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Имбирь маринованный 30 Грамм
- Чеснок 3 Зубчика
Количество порций 5
Калорийность
230 ккал
Калорийность
2 г
Белки
21 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Соус с маринованным имбирем»
Подготовьте все ингредиенты.
Имбирь отожмите и мелко порежьте.
Чеснок и репчатый лук мелко порежьте. Слегка обжарьте их в растительном масле до мягкости и прозрачности.
Влейте соевый соус и яблочный уксус. Прогрейте еще 1 минуту.
Перелейте соус в отдельную емкость. Добавьте измельченный маринованный имбирь, сахар и красный молотый перец. Все перемешайте.
Соус с маринованным имбирем готов, приятного вам аппетита!