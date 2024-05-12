Торт Панчо с вишней: оригинальный рецепт классического десерта

Торт «Панчо» обычно готовят с ананасами. Но с вишней он получается не менее вкусным.
Готовится торт «Панчо» обычно с ананасом. И это один из самых простых в приготовлении тортов, который неизменно получается даже у самых неопытных кулинаров. Торт «Панчо» можно приготовить и с вишней.
Торт «Панчо» с вишней
Ингредиенты:
Для коржей:
- мука – 260 г;
- три яйца;
- сметана 20% – 280 г;
- сахар – 170 г;
- ванильный сахар – 10 г;
- какао-порошок – 40 г;
- разрыхлитель – 11 г;
- соль.
Для крема и украшения:
- сметана 30% – 900 г;
- сахар – 250 г;
- консервированная вишня без косточек и сиропа – 400 г;
- горький шоколад – 50 г.
Сначала приготовьте коржи. Для этого яйца взбейте с солью, обычным и ванильным сахаром до получения пышной светлой массы однородной консистенции. Добавьте сметану. Взбейте еще раз.
Муку просейте с какао-порошком и разрыхлителем. Затем постепенно добавляйте мучную смесь в яично-сметанную массу, перемешивая венчиком или миксером на низкой скорости.
Форму диаметром 20–22 см выстелите бумагой для выпечки. Духовку нагрейте до 170 градусов. Вылейте тесто в подготовленную форму и разровняйте. Выпекайте около 35 минут. Дайте полностью остыть.
Корж для торта разрежьте на два пласта. Нижний отложите. Верхний нарежьте небольшими кубиками. Миску емкостью два литра и с диаметром верхней части 20 см выстелите пищевой пленкой и смажьте растительным маслом.
И готовьте крем. Сметану взбейте миксером с сахаром. Вишню выложите на сито и слегка отожмите.
Время собирать торт «Панчо». Кусочки шоколадного коржа обмакивайте в сметанный крем и выкладывайте в подготовленную миску, чередуя с вишней. Оставшийся крем вылейте сверху и накройте целым круглым коржом. Накройте верх пленкой и уберите в холодильник на 4 часа, а лучше на ночь.
Утром снимите пленку с верха торта. Положите на него большую плоскую тарелку и осторожно переверните торт на тарелку и снимите пленку. Шоколад растопите и переложите в кондитерский мешок. Украсьте торт сверху шоколадными узорами и дайте застыть.
Торт «Панчо» можно приготовить и со свежей вишней. Но она слишком сочная. Это нужно учитывать. Можно добавить в торт и дробленые орехи.
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