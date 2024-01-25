Ленивые хачапури на кефире. Рецепт за 15 минут: вкуснее чем обычные, проще простого

Какое грузинское блюдо может узнать большое количество людей? Речь идет о хачапури, знаменитой грузинской лепешке с сыром. Происходит значение слова хачапури от двух грузинских простых слов — хатчо и пури, то есть творог и хлеб. Но, хачапури готовится из сыра, а не из творога. Почему тогда в названии имеется ошибка?

Дело в том, что сыр для хачапури похож по консистенции на творог. Поэтому столь похожие названия и употребляются в слове.

Хачапури едят в каждой грузинской семье. Это одно из важных блюд на застольях. Приготовит хачапури без особых знаний трудно.

По этой причине стоит сделать ленивые хачапури, с которыми справится каждый.

Ингредиенты для ленивых хачапури:

Кефир — 200 мл;

Молоко- 200 мл;

Соль — ½ ч. л.;

Пищевая сода — ½ ч. л.;

Яйца — 2 шт.;

Масло растительное — 30 мл;

Сыр — 100 г;

Петрушка — 10 г;

Мука – 200 г.

Приготовление ленивых хачапури:

В миску выливаем теплый кефир, высыпаем соль и соду, перемешиваем. Разбиваем в смесь яйца, вливаем растительное масло и снова смешиваем.

Натираем на крупной терке сыр, шинкуем мелко петрушку. Выкладываем сыр и петрушку в кефир, вливаем молоко и перемешиваем.

Высыпаем в кефир муку, замешиваем густое тесто без комков.

В сковороде на небольшом количестве растительного масла жарим по минуте с каждой стороны на сильном огне лепешки под крышкой.

Как результат, мы имеем вкусные простые ленивых хачапури.

Они заметно отличаются от оригинала, но при этом вполне могут стать заменой традиционного грузинского блюда.