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Ленивые хачапури на кефире. Рецепт за 15 минут: вкуснее чем обычные, проще простого

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Ленивые хачапури на кефире. Рецепт за 15 минут: вкуснее чем обычные, проще простого

Какое грузинское блюдо может узнать большое количество людей? Речь идет о хачапури, знаменитой грузинской лепешке с сыром. Происходит значение слова хачапури от двух грузинских простых слов — хатчо и пури, то есть творог и хлеб. Но, хачапури готовится из сыра, а не из творога. Почему тогда в названии имеется ошибка?

Дело в том, что сыр для хачапури похож по консистенции на творог. Поэтому столь похожие названия и употребляются в слове.

Хачапури едят в каждой грузинской семье. Это одно из важных блюд на застольях. Приготовит хачапури без особых знаний трудно.

По этой причине стоит сделать ленивые хачапури, с которыми справится каждый.

Ингредиенты для ленивых хачапури:

  • Кефир — 200 мл;
  • Молоко- 200 мл;
  • Соль — ½ ч. л.;
  • Пищевая сода — ½ ч. л.;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Масло растительное — 30 мл;
  • Сыр — 100 г;
  • Петрушка — 10 г;
  • Мука – 200 г.

Приготовление ленивых хачапури:

В миску выливаем теплый кефир, высыпаем соль и соду, перемешиваем. Разбиваем в смесь яйца, вливаем растительное масло и снова смешиваем.

Натираем на крупной терке сыр, шинкуем мелко петрушку. Выкладываем сыр и петрушку в кефир, вливаем молоко и перемешиваем.

Высыпаем в кефир муку, замешиваем густое тесто без комков.

Ленивые хачапури на кефире. Рецепт за 15 минут: вкуснее чем обычные, проще простого

В сковороде на небольшом количестве растительного масла жарим по минуте с каждой стороны на сильном огне лепешки под крышкой.

Ленивые хачапури на кефире. Рецепт за 15 минут: вкуснее чем обычные, проще простого

Как результат, мы имеем вкусные простые ленивых хачапури.

Ленивые хачапури на кефире. Рецепт за 15 минут: вкуснее чем обычные, проще простого

Они заметно отличаются от оригинала, но при этом вполне могут стать заменой традиционного грузинского блюда.

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