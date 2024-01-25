ГлавнаяРецептыВкуснятина по-украински: сколько времени печь котлеты для максимальной сочности Вкуснятина по-украински: сколько времени печь котлеты для максимальной сочности На чтение: 1 минута В приготовлении мясных блюд время играет очень важную роль. В частности, надо знать, как печь котлеты, чтобы они остались сочными. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Воспользуйтесь этим простым и проверенным рецептом. Куриные котлетки с сыром понравятся всей вашей семье. Стоит попробовать Как жарить шашлык дома: все дело – в секретном маринаде Как запекать куриные котлеты Время: 45 минут Порций: 8 Ингредиенты: – 500 граммов куриного фарша; – 1 яйцо; – 1 луковица; – 1 красный болгарский перец; – 100 граммов моцареллы; – 1 столовая ложка сметаны; – приправа к фаршу, зелень, панировочные сухари по вкусу; – 20 граммов сливочного масла 82%. Приготовление: Мелко нарежьте лук, сладкий перец и зелень. Твердый сыр натрите на крупной терке. Смешайте куриный фарш, овощи, зелень и сыр. Добавьте яйцо, столовую ложку сметаны и приправу. Перемешайте. Влажными руками сформируйте котлетки. Запанируйте их в сухарях и переложите в форму для запекания. На каждую котлету положите маленький кусочек масла и поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30 – 40 минут. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить чрезвычайно вкусные чебуреки. Поделитесь с друзьями