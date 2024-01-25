Вкуснятина по-украински: сколько времени печь котлеты для максимальной сочности

В приготовлении мясных блюд время играет очень важную роль. В частности, надо знать, как печь котлеты, чтобы они остались сочными.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Воспользуйтесь этим простым и проверенным рецептом. Куриные котлетки с сыром понравятся всей вашей семье.

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Как запекать куриные котлеты

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 500 граммов куриного фарша;

– 1 яйцо;

– 1 луковица;

– 1 красный болгарский перец;

– 100 граммов моцареллы;

– 1 столовая ложка сметаны;

– приправа к фаршу, зелень, панировочные сухари по вкусу;

– 20 граммов сливочного масла 82%.

Приготовление:

Мелко нарежьте лук, сладкий перец и зелень. Твердый сыр натрите на крупной терке. Смешайте куриный фарш, овощи, зелень и сыр. Добавьте яйцо, столовую ложку сметаны и приправу. Перемешайте. Влажными руками сформируйте котлетки. Запанируйте их в сухарях и переложите в форму для запекания. На каждую котлету положите маленький кусочек масла и поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30 – 40 минут.

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