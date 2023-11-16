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Креветки «Якитори»

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Креветки «Якитори»

Описание приготовления:

Никто не сможет отказаться от такой красочной азиатской закуски! Шашлычки "Якитори" пропитаны всеми возможными вкусами: сладким, кислым, соленым и горьким. Они неимоверно подчеркивают вкус морепродуктов, так что обязательно попробуйте приготовить!
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки Блюдо: Закуски География кухни: Азиатская

Состав / Ингредиенты:

  • Креветки 350 Грамм
  • Цукини 1/4 Штуки
  • Чеснок 2-3 Зубчиков
  • Лук зеленый 2 Штуки (стебля)
  • Соус "Якитори" 100 Миллилитров
  • Соевый соус 50 Миллилитров
  • Соль 1 Щепотка
  • Сок лимона 1 Чайная ложка
  • Масло растительное 40 Миллилитров
  • Перец черный 2 Щепотки
  • Перец красный горький 1/2 Штуки (по желанию)

Количество порций 2

Калорийность

88 ккал

Калорийность

10 г

Белки

5 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Креветки "Якитори"»

Креветки "Якитори"

Подготовьте указанные ингредиенты. Креветки используйте крупные. Если приобретали их замороженными, то перед приготовлением морепродукты следует разморозить.

Креветки "Якитори"

Креветки промойте в воде и обсушите бумажными салфетками. Выложите в глубокое блюдо или салатник. Очистите чесночные зубчики и измельчите их вместе с зеленым луком. Добавьте к креветкам.

Креветки "Якитори"

Промойте четверть плода цукини или кабачка, болгарского перца и нарежьте ломтиками. Добавьте к креветкам. Влейте лимонный сок, соевый соус и растительное масло. Всыпьте соль и молотый черный перец, аккуратно все перемешайте.

Креветки "Якитори"

В таком виде оставьте заготовку минимум на 30-40 минут при комнатной температуре. Если приготовите ее заранее, то поместите в холодильник. Можно мариновать креветки до 4-5 часов, главное — время от времени их перемешивать.

Креветки "Якитори"

Затем нанизайте поочередно креветки и ломтики овощей на деревянные шпажки.

Креветки "Якитори"

Соус "Якитори" выложите в ковш или казан и влейте туда оставшийся маринад. Прогрейте минуты 2-3, но не до кипения. Если соус станет жидким, то вмешайте 1/2 ч.л. кукурузного крахмала.

Креветки "Якитори"

Разогрейте электрогриль и смажьте панели растительным маслом. Выложите на них шашлычки и обжарьте примерно 3-5 минут. Больше времени не нужно, если жарить на максимуме.

Креветки "Якитори"

Выложите румяные шашлычки на тарелку и полейте приготовленным соусом. Украсьте нарезкой острого красного перца и подайте к столу горячими.

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