Описание приготовления:

Никто не сможет отказаться от такой красочной азиатской закуски! Шашлычки "Якитори" пропитаны всеми возможными вкусами: сладким, кислым, соленым и горьким. Они неимоверно подчеркивают вкус морепродуктов, так что обязательно попробуйте приготовить!

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки Блюдо: Закуски География кухни: Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Креветки 350 Грамм

Цукини 1/4 Штуки

Чеснок 2-3 Зубчиков

Лук зеленый 2 Штуки (стебля)

Соус "Якитори" 100 Миллилитров

Соевый соус 50 Миллилитров

Соль 1 Щепотка

Сок лимона 1 Чайная ложка

Масло растительное 40 Миллилитров

Перец черный 2 Щепотки

Перец красный горький 1/2 Штуки (по желанию)

Количество порций 2

Калорийность

88 ккал

Калорийность

10 г

Белки

5 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Креветки "Якитори"»

Подготовьте указанные ингредиенты. Креветки используйте крупные. Если приобретали их замороженными, то перед приготовлением морепродукты следует разморозить.

Креветки промойте в воде и обсушите бумажными салфетками. Выложите в глубокое блюдо или салатник. Очистите чесночные зубчики и измельчите их вместе с зеленым луком. Добавьте к креветкам.

Промойте четверть плода цукини или кабачка, болгарского перца и нарежьте ломтиками. Добавьте к креветкам. Влейте лимонный сок, соевый соус и растительное масло. Всыпьте соль и молотый черный перец, аккуратно все перемешайте.

В таком виде оставьте заготовку минимум на 30-40 минут при комнатной температуре. Если приготовите ее заранее, то поместите в холодильник. Можно мариновать креветки до 4-5 часов, главное — время от времени их перемешивать.

Затем нанизайте поочередно креветки и ломтики овощей на деревянные шпажки.

Соус "Якитори" выложите в ковш или казан и влейте туда оставшийся маринад. Прогрейте минуты 2-3, но не до кипения. Если соус станет жидким, то вмешайте 1/2 ч.л. кукурузного крахмала.

Разогрейте электрогриль и смажьте панели растительным маслом. Выложите на них шашлычки и обжарьте примерно 3-5 минут. Больше времени не нужно, если жарить на максимуме.

Выложите румяные шашлычки на тарелку и полейте приготовленным соусом. Украсьте нарезкой острого красного перца и подайте к столу горячими.