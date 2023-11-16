Описание приготовления:
Никто не сможет отказаться от такой красочной азиатской закуски! Шашлычки "Якитори" пропитаны всеми возможными вкусами: сладким, кислым, соленым и горьким. Они неимоверно подчеркивают вкус морепродуктов, так что обязательно попробуйте приготовить!
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки Блюдо: Закуски География кухни: Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Креветки 350 Грамм
- Цукини 1/4 Штуки
- Чеснок 2-3 Зубчиков
- Лук зеленый 2 Штуки (стебля)
- Соус "Якитори" 100 Миллилитров
- Соевый соус 50 Миллилитров
- Соль 1 Щепотка
- Сок лимона 1 Чайная ложка
- Масло растительное 40 Миллилитров
- Перец черный 2 Щепотки
- Перец красный горький 1/2 Штуки (по желанию)
Количество порций 2
Калорийность
88 ккал
Калорийность
10 г
Белки
5 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Креветки "Якитори"»
Подготовьте указанные ингредиенты. Креветки используйте крупные. Если приобретали их замороженными, то перед приготовлением морепродукты следует разморозить.
Креветки промойте в воде и обсушите бумажными салфетками. Выложите в глубокое блюдо или салатник. Очистите чесночные зубчики и измельчите их вместе с зеленым луком. Добавьте к креветкам.
Промойте четверть плода цукини или кабачка, болгарского перца и нарежьте ломтиками. Добавьте к креветкам. Влейте лимонный сок, соевый соус и растительное масло. Всыпьте соль и молотый черный перец, аккуратно все перемешайте.
В таком виде оставьте заготовку минимум на 30-40 минут при комнатной температуре. Если приготовите ее заранее, то поместите в холодильник. Можно мариновать креветки до 4-5 часов, главное — время от времени их перемешивать.
Затем нанизайте поочередно креветки и ломтики овощей на деревянные шпажки.
Соус "Якитори" выложите в ковш или казан и влейте туда оставшийся маринад. Прогрейте минуты 2-3, но не до кипения. Если соус станет жидким, то вмешайте 1/2 ч.л. кукурузного крахмала.
Разогрейте электрогриль и смажьте панели растительным маслом. Выложите на них шашлычки и обжарьте примерно 3-5 минут. Больше времени не нужно, если жарить на максимуме.
Выложите румяные шашлычки на тарелку и полейте приготовленным соусом. Украсьте нарезкой острого красного перца и подайте к столу горячими.