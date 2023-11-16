ГлавнаяРецептыВкусная капуста с грибами в сметане: простой рецепт традиционного украинского блюда Вкусная капуста с грибами в сметане: простой рецепт традиционного украинского блюда На чтение: 2 минуты Тушеная капуста – отличная представительница традиционной украинской кухни. Попробуйте приготовить ее с грибами и сметаной – будет еще вкуснее, чем обычно. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Тушите в горшке, чтобы капуста и грибы как следует обменялись соками и ароматами. Готовое блюдо можно подавать в качестве гарнира или самостоятельно. Вкусная идея для обеда Идеальное сочетание томатов и нежной курятины: как приготовить особый суп с митболами Пошаговый рецепт тушеной капусты с грибами и сметаной Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 1 килограмм капусты; – 200 граммов шампиньонов; – 1 луковица; – 100 граммов сливочного масла; – 200 граммов сметаны; – соль и черный молотый перец по вкусу. Блюда из капусты – вкусные и полезные / Фото Unsplash Приготовление: Капусту нашинкуйте и окуните на 10 – 15 минут в подсоленный кипяток, после чего охладите и слейте воду. Лук почистьте, мелко нашинкуйте и слегка обжарьте на масле. Грибы помойте, нашинкуйте слайсами и добавьте в лук. Жарьте, помешивая, пока не выпарится вся жидкость. Смешайте капусту с грибами и луком, посолите и поперчите. Выложите все в большой горшок или порционные маленькие горшки и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке до румяной корочки. На это уйдет около 30 минут. В конце запекания залейте готовое блюдо сметаной и запекайте еще 5 минут. Понравился рецепт? Приготовьте еще ароматный фаршированный перец – об этом рецепте мало кто знает Поделитесь с друзьями