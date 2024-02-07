Крошка-картошка – это вкусное блюдо на основе печеного картофеля, которое подается к столу с разными начинками из масла, сыра, мясных изделий, грибов, зелени и приправ. Крупный картофель заворачивается в фольгу и запекается в духовке, на гриле, в микроволновке или на открытом огне. В данной теме вам предлагаются самые вкусные варианты крошки-картошки.

Крошка-картошка, запеченная в фольге в духовке

Крошка-картошка, запеченная в фольге в духовке, хорошо сохраняет свою форму, а внутри получается рассыпчатой, вкус печеного картофеля отличается от приготовленного другим способом картофеля. Картофельную основу можно запечь в большом количестве и подать с различными начинками. В этом базовом рецепте запекаем картофель в духовке, завернув в фольгу.

Ингредиенты –+10 порц.

Картофель 10 шт.

Масло сливочное 100 гр.

Чеснок 3 зуб.

Укроп по вкусу

Шаги 100 мин.

Крошка-картошка в духовке готовится очень просто. Для запекания выбрать картофельные клубни примерно одинакового размера. Их тщательно промыть со щеточкой и салфеткой хорошо обсушить. Каждую картофелину плотно завернуть в сложенную в 3-4 слоя фольгу. Духовку включить на 180°С. Подготовленный картофель разложить на решетке. Запекать его, в зависимости от размера клубней, от 50 минут до 1 часа 20 минут. По прошествии этого времени извлечь из духовки одну заготовку и проверить на готовность. Это можно проверить и длинной шпажкой или ножом. Укроп промыть и мелко нашинковать. Измельчить очищенные зубки чеснока. Запеченный картофель, развернув фольгу сверху, разрезать пополам и мякоть немного размять вилкой. Поверх картофеля положить по кусочку сливочного масла. Затем картофель посыпать солью и нарезкой укропа с чесноком. Крошку-картошку, запеченную в фольге в духовке сразу горячей сервировать к столу. Приятного аппетита!

Крошка-картошка с сыром в домашних условиях

Крошка-картошка с сыром в домашних условиях готовится просто, но требует времени на запекание. Начинкой к запеченному картофелю берется любой сыр в дополнении сливочным маслом, чесноком и зеленью, что всегда получается очень вкусно. В этом рецепте берем моцареллу. Выбираем для запекания картофель с тонкой кожурой и одинакового размера.

Время готовки: 1 час 45 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Картофель крупный – 3 шт.

Масло сливочное – 1.5 ч.л.

Моцарелла – 20 гр.

Чеснок – 3 зубка.

Укроп – 3 веточки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить простой набор ингредиентов для этого блюда, согласно рецепту и нужному вам количеству порций.

Шаг 2. Картошку хорошо промыть под горячей водой и со щеточкой. Затем ее обсушить салфеткой.

Шаг 3. Каждую картошину плотно завернуть в несколько слоев фольги.

Шаг 4. Духовку включить на 180°С. Картофель в фольге уложить на решетку и запечь в течение 1,5 часов.

Шаг 5. За это время подготовить начинку для картофеля. Сыр измельчить на средней терке.

Шаг 6. Мелко нашинковать укроп. Зубки чеснока нарезать или измельчить на мелкой терке.

Шаг 7. Горячий картофель извлечь из духовки и ножом сделать надрез.

Шаг 8. Затем каждую картошину немного развернуть и мякоть размять вилкой.

Шаг 9. Поверх картофеля положить по кусочку сливочного масла, добавить измельченные укроп с чесноком и посыпать солью с черным перцем.

Шаг 10. Затем посыпать картофель тертым сыром, немного сжать и поставить в духовку еще на 5 минут, чтобы сыр расплавился.

Шаг 11. Приготовленную крошку-картошку с сыром в домашних условиях сразу и горячей сервировать к столу. Приятного аппетита!

Крошка-картошка с беконом

Крошка-картошка с беконом будет у вас вариантом этого вкусного блюда, да и более сытным. В этом простом рецепте картофель заворачиваем в фольгу и запекаем. Бекон обжариваем и дополняем сыром с чесноком, укропом и майонезом.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Картофель – 4 шт.

Ломтики бекона – 6 шт.

Сыр – 100 гр.

Чеснок – 2 зубка.

Укроп – по вкусу.

Майонез – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбранный для запекания картофель тщательно промыть, обсушить салфеткой и вилкой сделать несколько проколов кожуры.

Шаг 2. Включить духовку на 180°С. Каждую картошину плотно завернуть в фольгу, уложить в форму и поставить в духовку на 1-2 часа, что зависит от размера картофельных клубней.

Шаг 3. Бекон нарезать тонкими брусочками и обжарить на сковороде до румяного цвета.

Шаг 4. На мелкой терке измельчить твердый сыр с зубками чеснока и к ним добавить жареный бекон.

Шаг 5. К этой начинке добавить две ложки майонеза и все перемешать.

Шаг 6. Запеченный картофель продольно и не до конца надрезать ножом. Если внутри он окажется не пропеченным, поставить в духовку еще на некоторое время.

Шаг 7. Затем картошины немного развернуть и вилкой мякоть размять в пюре.

Шаг 8. Поверх картофеля уложить начинку из бекона и еще на 10 минут поставить крошку-картошку в духовку, чтобы сыр расплавился.

Шаг 9. Приготовленный картофель переложить на блюдо и посыпать мелко нарезанным укропом.

Шаг 10. Крошку-картошку с беконом сразу и в горячем виде сервировать к столу. Приятного аппетита!

Крошка-картошка с грибами

Крошка-картошка с грибами в этом рецепте вам предлагается приготовить для постного стола. Картофель запекаем в фольге. Для начинки грибы обжариваем с луком. Начинку дополняем постным майонезом и веганским сыром. Но сыр можно заменить большим количеством грибов. Ингредиенты рецепта приведены на одну порцию.

Время готовки: 1 час 50 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Картофель крупный – 1 шт.

Шампиньоны – 2-4 шт.

Сыр веганский – 40 гр.

Лук – ½ шт.

Майонез – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить ингредиенты для крошки-картошки, согласно пропорции рецепта и нужному вам количеству порций.

Шаг 2. Картофель промыть, обсушить салфеткой и плотно завернуть в 2 слоя фольги. Запечь картофель в духовке при 200°С в течение 1,5 часов.

Шаг 3. Шампиньоны с луком почистить, мелко нарезать и обжарить до готовности, посыпав солью с черным перцем.

Шаг 4. К обжаренным шампиньонам добавить натертый на терке веганский сыр, ложку майонеза и перемешать.

Шаг 5. Испеченный картофель вместе с фольгой разрезать на половинки.

Шаг 6. Мякоть картофеля вилкой пюрировать.

Шаг 7. Поверх картофеля уложить грибную начинку и поставить его в духовку еще на 5-7 минут для расплавления сыра.

Шаг 8. Приготовленную крошку-картошку с грибами сразу и в горячем виде подать к столу. Приятного аппетита!

Крошка-картошка с колбасой

Вкусным и сытным вариантом начинки для крошки-картошки является любая колбаса. В этом рецепте берем «Сервелат» и дополним начинку твердым сыром со сметаной и зеленью. Картофель запекаем в фольге в духовке. Подать блюдо можно сразу после приготовления, или разогреть в духовке в любое время.

Время готовки: 1 час 50 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Картофель крупный – 8 шт.

«Сервелат» варено-копченый – 8 ломтиков.

Сыр твердый – 120 гр.

Сметана жирная – 3 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Соль морская – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить картофель к запеканию. Его промыть со щеточкой и лишнюю влагу удалить салфеткой.

Шаг 2. Все клубни плотно завернуть в 4 слоя фольги и в течение 1,5 часов запечь в духовке при 180°С. Готовность проверить, проколов картофель ножом или шпажкой, ведь недопеченный картофель вкусным не будет.

Шаг 3. За это время подготовить начинку. Колбасу нарезать небольшими кубиками.

Шаг 4. На мелкой терке измельчить твердый сыр.

Шаг 5. Запеченный картофель аккуратно разрезать пополам и чайной ложкой извлечь часть мякоти.

Шаг 6. Мякоть переложить в отдельную посуду и вилкой размять.

Шаг 7. К ней переложить измельченные колбасу с сыром и добавить соль с черным перцем.

Шаг 8. Добавить к начинке три ложки жирной сметаны.

Шаг 9. Затем добавить мелко нарезанную зелень и начинку перемешать.

Шаг 10. Приготовленную начинку разложить поверх запечённого картофеля.

Шаг 11. Перед подачей крошку-картошку с колбасой на 5 минут поставить в духовку, чтобы сыр расплавился или просто разогреть в микроволновке в нужное вам время, удалив фольгу. Приятного аппетита!

Крошка картошка с сосисками в горчице

Запеченную в духовке крошку-картошку, как вариант блюда для правильного питания, в этом рецепте готовим с сосисками в горчице. Рецепт простой. Сосиски обжариваем и смешиваем с соусом из майонеза и горчицы, что получается быстро и вкусно, но время запекания зависит от размера картофеля.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Картофель крупный – 3 шт.

Сосиски – 2 шт.

Сыр твердый – 30 гр.

Горчица – 1 ч.л.

Майонез – 1 ч.л.

Чеснок – 2 зубка.

Соль – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Масло сливочное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте все ингредиенты, согласно рецепту. Картофель тщательно и со щеточкой промойте и обсушите салфеткой.

Шаг 2. Духовку включите на 200°С. Каждую картофелину плотно заверните в несколько слоев и запеките в духовке до готовности. При такой температуре картофель запечется за 40-45 минут.

Шаг 3. Сосиски освободите от оболочки и нарежьте небольшими кусочками.

Шаг 4. Затем немного обжарьте их на разогретом сливочном масле и до легкого румяного цвета.

Шаг 5. К обжаренным сосискам добавьте по чайной ложке горчицы с майонезом, измельченный чеснок и перемешайте.

Шаг 6. Запеченный картофель переложите на блюдо, разверните фольгу и часть мякоти сверху уберите. Посыпьте картофель солью.

Шаг 7. Поверх картофеля разложите начинку из сосисок в горчице и майонезе.

Шаг 8. Посыпьте картофель натертым на терке твердым сыром и поставьте его в духовку еще на 5-7 минут, чтобы сыр расплавился.

Шаг 9. Приготовленную крошку-картошку с сосисками в горчице посыпьте нарезанной петрушкой и сразу горячей подайте к столу. Приятного аппетита!

Крошка картошка с курицей

Крошка картошка с курицей будет у вас вариантом стандартных картофельных блюд с мясом. Готовится она просто и по вкусу не уступает подобным блюдам из популярных кафе. В этом рецепте для наполнителя, отвариваем куриное филе и дополняем маринованным огурцом с майонезом. Запекаем картофель в фольге в духовке.

Время готовки: 1 час 45 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Картофель крупный – 4 шт.

Куриное филе – 200 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Сыр твердый – 50 гр.

Огурец маринованный – 2 шт.

Майонез – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель промыть, обсушить, завернуть в фольгу и запечь в духовке при 180°С ориентировочно в течение 1,5 часов.

Шаг 2. Куриное филе отварить в течение 15 минут в подсоленной воде и остудить.

Шаг 3. Затем филе нарезать поперек волокон тонкой соломкой.

Шаг 4. Такой же соломкой нарезать маринованные огурцы.

Шаг 5. Нарезку куриного филе с огурцом посыпать черным перцем, добавить немного майонеза и перемешать.

Шаг 6. Запеченную картошку разрезать пополам, вилкой размять мякоть и положить сливочное масло.

Шаг 7. Затем сверху горячий картофель посыпать тертым сыром, чтобы он немного расплавился.

Шаг 8. Поверх картофеля разложить наполнитель из курицы. Приготовленную крошку картошку с курицей сразу и горячей сервировать к столу. Приятного аппетита!

Крошка-картошка с мясным фаршем

Крошка-картошка с мясным фаршем будет у вас не только закуской, но и вкусным самостоятельным вторым блюдом к семейному обеду или ужину. В этом рецепте запекаем крошку-картошку в фольге, в духовке. Мясной фарш для наполнителя обжариваем с луком и томатной пастой, дополняем соленым огурцом и окончательно запекаем все под сырной корочкой.

Время готовки: 1 час 40 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Картофель – 6 шт.

Мясной фарш – 400 гр.

Лук крупный – 1 шт.

Томатная паста – 2 ст.л.

Сыр – 80 гр.

Соленый огурец – 2 шт.

Масло сливочное – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте, согласно рецепту, все ингредиенты для крошки-картошки.

Шаг 2. Картофель тщательно промойте, обсушите, смажьте растительным маслом, посыпьте солью, заверните в фольгу и запеките в духовке при 200°С в течение 50-60 минут.

Шаг 3. Лук мелко нарежьте и обжарьте до мягкости на разогретом растительном масле. К нему переложите мясной фарш и вилкой хорошо разомните.

Шаг 4. Пожарьте фарш при помешивании в течение 7-10 минут.

Шаг 5. Затем к фаршу добавьте две столовые ложки томатной пасты и соль с любой приправой.

Шаг 6. Потомите фарш на небольшом огне еще 10 минут.

Шаг 7. На мелкой терке измельчите кусочек твердого сыра.

Шаг 8. Запеченный картофель, не перекладывая с противня, разрежьте вместе с фольгой пополам.

Шаг 9. Поверх его положите по небольшому кусочку сливочного масла и вилкой мякоть разомните.

Шаг 10. Затем поверх картофеля разложите обжаренный фарш.

Шаг 11. Соленые огурцы натрите на терке и разложите поверх фарша.

Шаг 12. Посыпьте крошку-картошку тертым сыром и на 10-15 минут обратно поставьте в духовку уже при 180°С.

Шаг 13. Приготовленную крошку-картошку сразу горячей подайте к столу. Приятного аппетита!