Портал про города-курорты | Perekop

Крошка-картошка

На чтение: 10 минут
Крошка-картошка

Крошка-картошка – это вкусное блюдо на основе печеного картофеля, которое подается к столу с разными начинками из масла, сыра, мясных изделий, грибов, зелени и приправ. Крупный картофель заворачивается в фольгу и запекается в духовке, на гриле, в микроволновке или на открытом огне. В данной теме вам предлагаются самые вкусные варианты крошки-картошки.

Крошка-картошка, запеченная в фольге в духовке

Крошка-картошка, запеченная в фольге в духовке, хорошо сохраняет свою форму, а внутри получается рассыпчатой, вкус печеного картофеля отличается от приготовленного другим способом картофеля. Картофельную основу можно запечь в большом количестве и подать с различными начинками. В этом базовом рецепте запекаем картофель в духовке, завернув в фольгу.

Крошка-картошка

Ингредиенты –+10 порц.

  • Картофель 10 шт.
  • Масло сливочное 100 гр.
  • Чеснок 3 зуб.
  • Укроп  по вкусу

Шаги 100 мин.

  1. Крошка-картошка

    Крошка-картошка в духовке готовится очень просто. Для запекания выбрать картофельные клубни примерно одинакового размера. Их тщательно промыть со щеточкой и салфеткой хорошо обсушить.

  2. Крошка-картошка

    Каждую картофелину плотно завернуть в сложенную в 3-4 слоя фольгу.

  3. Крошка-картошка

    Духовку включить на 180°С. Подготовленный картофель разложить на решетке. Запекать его, в зависимости от размера клубней, от 50 минут до 1 часа 20 минут.

  4. Крошка-картошка

    По прошествии этого времени извлечь из духовки одну заготовку и проверить на готовность. Это можно проверить и длинной шпажкой или ножом.

  5. Крошка-картошка

    Укроп промыть и мелко нашинковать. Измельчить очищенные зубки чеснока.

  6. Крошка-картошка

    Запеченный картофель, развернув фольгу сверху, разрезать пополам и мякоть немного размять вилкой.

  7. Крошка-картошка

    Поверх картофеля положить по кусочку сливочного масла.

  8. Крошка-картошка

    Затем картофель посыпать солью и нарезкой укропа с чесноком. Крошку-картошку, запеченную в фольге в духовке сразу горячей сервировать к столу. Приятного аппетита!

Крошка-картошка с сыром в домашних условиях

Крошка-картошка с сыром в домашних условиях готовится просто, но требует времени на запекание. Начинкой к запеченному картофелю берется любой сыр в дополнении сливочным маслом, чесноком и зеленью, что всегда получается очень вкусно. В этом рецепте берем моцареллу. Выбираем для запекания картофель с тонкой кожурой и одинакового размера.

Время готовки: 1 час 45 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

  • Картофель крупный – 3 шт.
  • Масло сливочное – 1.5 ч.л.
  • Моцарелла – 20 гр.
  • Чеснок – 3 зубка.
  • Укроп – 3 веточки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить простой набор ингредиентов для этого блюда, согласно рецепту и нужному вам количеству порций.

Крошка-картошка

Шаг 2. Картошку хорошо промыть под горячей водой и со щеточкой. Затем ее обсушить салфеткой.

Крошка-картошка

Шаг 3. Каждую картошину плотно завернуть в несколько слоев фольги.

Крошка-картошка

Шаг 4. Духовку включить на 180°С. Картофель в фольге уложить на решетку и запечь в течение 1,5 часов.

Крошка-картошка

Шаг 5. За это время подготовить начинку для картофеля. Сыр измельчить на средней терке.

Крошка-картошка

Шаг 6. Мелко нашинковать укроп. Зубки чеснока нарезать или измельчить на мелкой терке.

Крошка-картошка

Шаг 7. Горячий картофель извлечь из духовки и ножом сделать надрез.

Крошка-картошка

Шаг 8. Затем каждую картошину немного развернуть и мякоть размять вилкой.

Крошка-картошка

Шаг 9. Поверх картофеля положить по кусочку сливочного масла, добавить измельченные укроп с чесноком и посыпать солью с черным перцем.

Крошка-картошка

Шаг 10. Затем посыпать картофель тертым сыром, немного сжать и поставить в духовку еще на 5 минут, чтобы сыр расплавился.

Крошка-картошка

Шаг 11. Приготовленную крошку-картошку с сыром в домашних условиях сразу и горячей сервировать к столу. Приятного аппетита!

Крошка-картошка

Крошка-картошка с беконом

Крошка-картошка с беконом будет у вас вариантом этого вкусного блюда, да и более сытным. В этом простом рецепте картофель заворачиваем в фольгу и запекаем. Бекон обжариваем и дополняем сыром с чесноком, укропом и майонезом.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Картофель – 4 шт.
  • Ломтики бекона – 6 шт.
  • Сыр – 100 гр.
  • Чеснок – 2 зубка.
  • Укроп – по вкусу.
  • Майонез – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбранный для запекания картофель тщательно промыть, обсушить салфеткой и вилкой сделать несколько проколов кожуры.

Крошка-картошка

Шаг 2. Включить духовку на 180°С. Каждую картошину плотно завернуть в фольгу, уложить в форму и поставить в духовку на 1-2 часа, что зависит от размера картофельных клубней.

Крошка-картошка

Шаг 3. Бекон нарезать тонкими брусочками и обжарить на сковороде до румяного цвета.

Крошка-картошка

Шаг 4. На мелкой терке измельчить твердый сыр с зубками чеснока и к ним добавить жареный бекон.

Крошка-картошка

Шаг 5. К этой начинке добавить две ложки майонеза и все перемешать.

Крошка-картошка

Шаг 6. Запеченный картофель продольно и не до конца надрезать ножом. Если внутри он окажется не пропеченным, поставить в духовку еще на некоторое время.

Крошка-картошка

Шаг 7. Затем картошины немного развернуть и вилкой мякоть размять в пюре.

Крошка-картошка

Шаг 8. Поверх картофеля уложить начинку из бекона и еще на 10 минут поставить крошку-картошку в духовку, чтобы сыр расплавился.

Крошка-картошка

Шаг 9. Приготовленный картофель переложить на блюдо и посыпать мелко нарезанным укропом.

Крошка-картошка

Шаг 10. Крошку-картошку с беконом сразу и в горячем виде сервировать к столу. Приятного аппетита!

Крошка-картошка

Крошка-картошка с грибами

Крошка-картошка с грибами в этом рецепте вам предлагается приготовить для постного стола. Картофель запекаем в фольге. Для начинки грибы обжариваем с луком. Начинку дополняем постным майонезом и веганским сыром. Но сыр можно заменить большим количеством грибов. Ингредиенты рецепта приведены на одну порцию.

Время готовки: 1 час 50 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

  • Картофель крупный – 1 шт.
  • Шампиньоны – 2-4 шт.
  • Сыр веганский – 40 гр.
  • Лук – ½ шт.
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить ингредиенты для крошки-картошки, согласно пропорции рецепта и нужному вам количеству порций.

Крошка-картошка

Шаг 2. Картофель промыть, обсушить салфеткой и плотно завернуть в 2 слоя фольги. Запечь картофель в духовке при 200°С в течение 1,5 часов.

Крошка-картошка

Шаг 3. Шампиньоны с луком почистить, мелко нарезать и обжарить до готовности, посыпав солью с черным перцем.

Крошка-картошка

Шаг 4. К обжаренным шампиньонам добавить натертый на терке веганский сыр, ложку майонеза и перемешать.

Крошка-картошка

Шаг 5. Испеченный картофель вместе с фольгой разрезать на половинки.

Крошка-картошка

Шаг 6. Мякоть картофеля вилкой пюрировать.

Крошка-картошка

Шаг 7. Поверх картофеля уложить грибную начинку и поставить его в духовку еще на 5-7 минут для расплавления сыра.

Крошка-картошка

Шаг 8. Приготовленную крошку-картошку с грибами сразу и в горячем виде подать к столу. Приятного аппетита!

Крошка-картошка

Крошка-картошка с колбасой

Вкусным и сытным вариантом начинки для крошки-картошки является любая колбаса. В этом рецепте берем «Сервелат» и дополним начинку твердым сыром со сметаной и зеленью. Картофель запекаем в фольге в духовке. Подать блюдо можно сразу после приготовления, или разогреть в духовке в любое время.

Время готовки: 1 час 50 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

  • Картофель крупный – 8 шт.
  • «Сервелат» варено-копченый – 8 ломтиков.
  • Сыр твердый – 120 гр.
  • Сметана жирная – 3 ст.л.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль морская – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить картофель к запеканию. Его промыть со щеточкой и лишнюю влагу удалить салфеткой.

Крошка-картошка

Шаг 2. Все клубни плотно завернуть в 4 слоя фольги и в течение 1,5 часов запечь в духовке при 180°С. Готовность проверить, проколов картофель ножом или шпажкой, ведь недопеченный картофель вкусным не будет.

Крошка-картошка

Шаг 3. За это время подготовить начинку. Колбасу нарезать небольшими кубиками.

Крошка-картошка

Шаг 4. На мелкой терке измельчить твердый сыр.

Крошка-картошка

Шаг 5. Запеченный картофель аккуратно разрезать пополам и чайной ложкой извлечь часть мякоти.

Крошка-картошка

Шаг 6. Мякоть переложить в отдельную посуду и вилкой размять.

Крошка-картошка

Шаг 7. К ней переложить измельченные колбасу с сыром и добавить соль с черным перцем.

Крошка-картошка

Шаг 8. Добавить к начинке три ложки жирной сметаны.

Крошка-картошка

Шаг 9. Затем добавить мелко нарезанную зелень и начинку перемешать.

Крошка-картошка

Шаг 10. Приготовленную начинку разложить поверх запечённого картофеля.

Крошка-картошка

Шаг 11. Перед подачей крошку-картошку с колбасой на 5 минут поставить в духовку, чтобы сыр расплавился или просто разогреть в микроволновке в нужное вам время, удалив фольгу. Приятного аппетита!

Крошка-картошка

Крошка картошка с сосисками в горчице

Запеченную в духовке крошку-картошку, как вариант блюда для правильного питания, в этом рецепте готовим с сосисками в горчице.  Рецепт простой. Сосиски обжариваем и смешиваем с соусом из майонеза и горчицы, что получается быстро и вкусно, но время запекания зависит от размера картофеля.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

  • Картофель крупный – 3 шт.
  • Сосиски – 2 шт.
  • Сыр твердый – 30 гр.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Майонез – 1 ч.л.
  • Чеснок – 2 зубка.
  • Соль – по вкусу.
  • Петрушка – по вкусу.
  • Масло сливочное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте все ингредиенты, согласно рецепту. Картофель тщательно и со щеточкой промойте и обсушите салфеткой.

Крошка-картошка

Шаг 2. Духовку включите на 200°С. Каждую картофелину плотно заверните в несколько слоев и запеките в духовке до готовности. При такой температуре картофель запечется за 40-45 минут.

Крошка-картошка

Шаг 3. Сосиски освободите от оболочки и нарежьте небольшими кусочками.

Крошка-картошка

Шаг 4. Затем немного обжарьте их на разогретом сливочном масле и до легкого румяного цвета.

Крошка-картошка

Шаг 5. К обжаренным сосискам добавьте по чайной ложке горчицы с майонезом, измельченный чеснок и перемешайте.

Крошка-картошка

Шаг 6. Запеченный картофель переложите на блюдо, разверните фольгу и часть мякоти сверху уберите. Посыпьте картофель солью.

Крошка-картошка

Шаг 7. Поверх картофеля разложите начинку из сосисок в горчице и майонезе.

Крошка-картошка

Шаг 8. Посыпьте картофель натертым на терке твердым сыром и поставьте его в духовку еще на 5-7 минут, чтобы сыр расплавился.

Крошка-картошка

Шаг 9. Приготовленную крошку-картошку с сосисками в горчице посыпьте нарезанной петрушкой и сразу горячей подайте к столу. Приятного аппетита!

Крошка-картошка

Крошка картошка с курицей

Крошка картошка с курицей будет у вас вариантом стандартных картофельных блюд с мясом. Готовится она просто и по вкусу не уступает подобным блюдам из популярных кафе. В этом рецепте для наполнителя, отвариваем куриное филе и дополняем маринованным огурцом с майонезом. Запекаем картофель в фольге в духовке.

Время готовки: 1 час 45 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Картофель крупный – 4 шт.
  • Куриное филе – 200 гр.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Сыр твердый – 50 гр.
  • Огурец маринованный – 2 шт.
  • Майонез – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель промыть, обсушить, завернуть в фольгу и запечь в духовке при 180°С ориентировочно в течение 1,5 часов.

Крошка-картошка

Шаг 2. Куриное филе отварить в течение 15 минут в подсоленной воде и остудить.

Крошка-картошка

Шаг 3. Затем филе нарезать поперек волокон тонкой соломкой.

Крошка-картошка

Шаг 4. Такой же соломкой нарезать маринованные огурцы.

Крошка-картошка

Шаг 5. Нарезку куриного филе с огурцом посыпать черным перцем, добавить немного майонеза и перемешать.

Крошка-картошка

Шаг 6. Запеченную картошку разрезать пополам, вилкой размять мякоть и положить сливочное масло.

Крошка-картошка

Шаг 7. Затем сверху горячий картофель посыпать тертым сыром, чтобы он немного расплавился.

Крошка-картошка

Шаг 8. Поверх картофеля разложить наполнитель из курицы. Приготовленную крошку картошку с курицей сразу и горячей сервировать к столу. Приятного аппетита!

Крошка-картошка

Крошка-картошка с мясным фаршем

Крошка-картошка с мясным фаршем будет у вас не только закуской, но и вкусным самостоятельным вторым блюдом к семейному обеду или ужину. В этом рецепте запекаем крошку-картошку в фольге, в духовке. Мясной фарш для наполнителя обжариваем с луком и томатной пастой, дополняем соленым огурцом и окончательно запекаем все под сырной корочкой.

Время готовки: 1 час 40 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

  • Картофель – 6 шт.
  • Мясной фарш – 400 гр.
  • Лук крупный – 1 шт.
  • Томатная паста – 2 ст.л.
  • Сыр – 80 гр.
  • Соленый огурец – 2 шт.
  • Масло сливочное – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Приправы – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте, согласно рецепту, все ингредиенты для крошки-картошки.

Крошка-картошка

Шаг 2. Картофель тщательно промойте, обсушите, смажьте растительным маслом, посыпьте солью, заверните в фольгу и запеките в духовке при 200°С в течение 50-60 минут.

Крошка-картошка

Шаг 3. Лук мелко нарежьте и обжарьте до мягкости на разогретом растительном масле. К нему переложите мясной фарш и вилкой хорошо разомните.

Крошка-картошка

Шаг 4. Пожарьте фарш при помешивании в течение 7-10 минут.

Крошка-картошка

Шаг 5. Затем к фаршу добавьте две столовые ложки томатной пасты и соль с любой приправой.

Крошка-картошка

Шаг 6. Потомите фарш на небольшом огне еще 10 минут.

Крошка-картошка

Шаг 7. На мелкой терке измельчите кусочек твердого сыра.

Крошка-картошка

Шаг 8. Запеченный картофель, не перекладывая с противня, разрежьте вместе с фольгой пополам.

Крошка-картошка

Шаг 9. Поверх его положите по небольшому кусочку сливочного масла и вилкой мякоть разомните.

Крошка-картошка

Шаг 10. Затем поверх картофеля разложите обжаренный фарш.

Крошка-картошка

Шаг 11. Соленые огурцы натрите на терке и разложите поверх фарша.

Крошка-картошка

Шаг 12. Посыпьте крошку-картошку тертым сыром и на 10-15 минут обратно поставьте в духовку уже при 180°С.

Крошка-картошка

Шаг 13. Приготовленную крошку-картошку сразу горячей подайте к столу. Приятного аппетита!

Крошка-картошка

Что будем искать? Например,Человек