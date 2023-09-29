Больше никаких слез: эксперты сказали, как резать лук и не плакать

По сети «гуляет» множество лайфхаков, которые избавят от слез при нарезании лука. Однако ни замораживание луковицы, ни ее нагревание в микроволновой печи не дают ощутимого эффекта — по крайней мере, для большинства людей.

Издание «Рамблер» со ссылкой на экпертов поделилось еще одним простым, но эффективным способом, который уменьшит дискомфорт при работе с этим продуктом.

Прежде всего нужно понимать, откуда берутся слезы. При нарезании лука выделяется фермент — он вступает в реакцию с воздухом и превращается в соединение серы. Вещество раздражает глаза, точнее, нервные окончания в них, и провоцирует выделение слез.

Чтобы ничего не чувствовать, понадобится маска с клапаном. В таком случае между глазами и серными испарениями появится препятствие. Оно снизит риск попадания раздражителей на слизистую.

Как только лук будет нарезан, вымойте нож и разделочную доску, чтобы едкий запах не распространился на другие продукты.

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