Овощной салат на зиму: очень простой рецепт популярной заготовки

Главное условие приготовления этого салата – делать все в соответствии с рецептом и придерживаться указанного количества ингредиентов.

Овощных салатов на зиму много не бывает. Такие заготовки позволяют собрать в одной баночке сразу несколько овощей, а такое разнообразие очень пригодится зимой. Сегодня предлагаем вам приготовить салат на зиму по рецепту из блога «Домашняя консервация». Он не только вкусный, но и практически никогда не взрывается. Главное – соблюдать все правила приготовления и использовать ровно столько ингредиентов, сколько указано в рецепте. Это касается не только овощей, но и соли с сахаром.

Овощной салат

Ингредиенты:

лук – 0,5 кг;

морковь – 0,5 кг;

баклажаны – 1 кг;

перец сладкий – 1 кг;

помидоры – 2 кг;

сахар – 1 ст. л;

соль – 1 ст. л;

уксус (6%-9%) – 100 мл;

растительное масло – 200 гр.

Способ приготовления:

Все овощи помыть и почистить. Нарезать их для салата лучше крупными кусками. Так, морковь и лук нарезать толстыми кольцами, баклажаны – толстыми полукольцами, помидоры – дольками.

Сложить в кастрюлю с толстым дном овощи слоями: морковь, лук, баклажаны, а сверху – дольки помидоров, влить растительное масло и уксус. Все довести до кипения и, не помешивая, на малом огне кипятить 35-40 минут.

Горячий салат разложить аккуратно по чистым стерилизованным банкам и сразу же закатать.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат «Зимняя сказка».