Курица по-Венгерски. Знаменитый рецепт: никогда не ела ничего вкуснее

Национальная венгерская кухня полна различными интересными блюдами. Например, в Венгрии есть паприкаш, гуляш и венский шницель. Кроме того, именно в этой стране было придумано классическое лечо.

Кухня Венгрии вкусная и сытная, что обусловлено любовью народа к мясным блюдам. Однако, не все кулинары могут профессионально повторить национальную кухню венгров.

Поэтому стоит начать с малого — курицы по Венгерски.

Ингредиенты для курицы по-венгерски:

куриные бедра — 4 шт.;

соль — ½ ч. л.;

сливочное масло — 30 г;

оливковое масло — ст. л.;

красный лук — шт.;

чеснок — 4 зубчика;

перец красный — ч. л.;

мука — 2 ст. л.;

помидоры — 4 шт.;

бульон — 300 мл;

сметана — 4 ст. л.

Приготовление курицы по-венгерски:

Посыпаем куриные бедра солью и черным молотым перцем, смазываем оливковым маслом с обеих сторон. В сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем оливковое масло.

Кладем в сковороду куриные бедра и обжариваем по 5 минут с каждой стороны на среднем огне.

Нарезаем маленьким кубиком красный лук.

Выкладываем на тарелку бедра, в масле из-под мяса обжариваем лук. Натираем на маленьких резцах терки зубчики чеснока.

Добавляем чеснок к луку, высыпаем красный перец и муку, перемешиваем компоненты в сковороде. Делим помидоры на 4 дольки каждую, перемалываем в блендере до состояния пюре.

Добавляем пюре в луковую смесь, заливаем бульоном и смешиваем.

Выкладываем в смесь куриные бедра, поливаем томатным соусом. Под крышкой готовим бедра на медленном огне полчаса.

Далее кладем бедра на тарелку, а в томатную смесь выкладываем сметану, смешиваем.

Доводим до кипения смесь и варим пару минут.

В итоге мы имеем мясное венгерское блюдо и подливу к нему. По желанию к бедрам и томатной смеси можно добавить зелень.