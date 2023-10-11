Курица по-Венгерски. Знаменитый рецепт: никогда не ела ничего вкуснее

Национальная венгерская кухня полна различными интересными блюдами. Например, в Венгрии есть паприкаш, гуляш и венский шницель. Кроме того, именно в этой стране было придумано классическое лечо.
Кухня Венгрии вкусная и сытная, что обусловлено любовью народа к мясным блюдам. Однако, не все кулинары могут профессионально повторить национальную кухню венгров.
Поэтому стоит начать с малого — курицы по Венгерски.
Ингредиенты для курицы по-венгерски:
- куриные бедра — 4 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- сливочное масло — 30 г;
- оливковое масло — ст. л.;
- красный лук — шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- перец красный — ч. л.;
- мука — 2 ст. л.;
- помидоры — 4 шт.;
- бульон — 300 мл;
- сметана — 4 ст. л.
Приготовление курицы по-венгерски:
Посыпаем куриные бедра солью и черным молотым перцем, смазываем оливковым маслом с обеих сторон. В сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем оливковое масло.
Кладем в сковороду куриные бедра и обжариваем по 5 минут с каждой стороны на среднем огне.
Нарезаем маленьким кубиком красный лук.
Выкладываем на тарелку бедра, в масле из-под мяса обжариваем лук. Натираем на маленьких резцах терки зубчики чеснока.
Добавляем чеснок к луку, высыпаем красный перец и муку, перемешиваем компоненты в сковороде. Делим помидоры на 4 дольки каждую, перемалываем в блендере до состояния пюре.
Добавляем пюре в луковую смесь, заливаем бульоном и смешиваем.
Выкладываем в смесь куриные бедра, поливаем томатным соусом. Под крышкой готовим бедра на медленном огне полчаса.
Далее кладем бедра на тарелку, а в томатную смесь выкладываем сметану, смешиваем.
Доводим до кипения смесь и варим пару минут.
В итоге мы имеем мясное венгерское блюдо и подливу к нему. По желанию к бедрам и томатной смеси можно добавить зелень.