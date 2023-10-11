Портал про города-курорты | Perekop

Курица по-Венгерски. Знаменитый рецепт: никогда не ела ничего вкуснее

На чтение: 2 минуты
Курица по-Венгерски. Знаменитый рецепт: никогда не ела ничего вкуснее

Национальная венгерская кухня полна различными интересными блюдами. Например, в Венгрии есть паприкаш, гуляш и венский шницель. Кроме того, именно в этой стране было придумано классическое лечо.

Кухня Венгрии вкусная и сытная, что обусловлено любовью народа к мясным блюдам. Однако, не все кулинары могут профессионально повторить национальную кухню венгров.

Поэтому стоит начать с малого — курицы по Венгерски.

Ингредиенты для курицы по-венгерски:

  • куриные бедра — 4 шт.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • сливочное масло — 30 г;
  • оливковое масло — ст. л.;
  • красный лук — шт.;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • перец красный — ч. л.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • помидоры — 4 шт.;
  • бульон — 300 мл;
  • сметана — 4 ст. л.

Приготовление курицы по-венгерски:

Посыпаем куриные бедра солью и черным молотым перцем, смазываем оливковым маслом с обеих сторон. В сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем оливковое масло.

Кладем в сковороду куриные бедра и обжариваем по 5 минут с каждой стороны на среднем огне.

Курица по-Венгерски. Знаменитый рецепт: никогда не ела ничего вкуснее

Нарезаем маленьким кубиком красный лук.

Выкладываем на тарелку бедра, в масле из-под мяса обжариваем лук. Натираем на маленьких резцах терки зубчики чеснока.

Добавляем чеснок к луку, высыпаем красный перец и муку, перемешиваем компоненты в сковороде. Делим помидоры на 4 дольки каждую, перемалываем в блендере до состояния пюре.

Добавляем пюре в луковую смесь, заливаем бульоном и смешиваем.

Курица по-Венгерски. Знаменитый рецепт: никогда не ела ничего вкуснее

Выкладываем в смесь куриные бедра, поливаем томатным соусом. Под крышкой готовим бедра на медленном огне полчаса.

Курица по-Венгерски. Знаменитый рецепт: никогда не ела ничего вкуснее

Далее кладем бедра на тарелку, а в томатную смесь выкладываем сметану, смешиваем.

Курица по-Венгерски. Знаменитый рецепт: никогда не ела ничего вкуснее

Доводим до кипения смесь и варим пару минут.

Курица по-Венгерски. Знаменитый рецепт: никогда не ела ничего вкуснее

В итоге мы имеем мясное венгерское блюдо и подливу к нему. По желанию к бедрам и томатной смеси можно добавить зелень.

Что будем искать? Например,Человек