Салат «Листопад» с курицей и грибами

В моём доме сезон сытных многослойных салатов открывается с первыми заморозками. В этом году, к счастью, данное явление пришлось на ночь с пятницы на субботу. А это значит, что на выходных моя семья уже будет лакомиться осенними закусками. Пожалуй, начну эстафету с «Австрийского» или «Хризантемы». А если на их приготовление не будет хватать ингредиентов, салат «Листопад» всегда выручит.

«Листопадом» я кормлю родных уже не первый год. Конечно, за это время состав блюда не раз менялся или дополнялся. К примеру, вначале в списке ингредиентов не было грибов. Но с ними действительно лучше! Остальные же продукты, необходимые для приготовления салата, довольно просты и всегда есть в моём холодильнике. Наверное, это и является главным плюсом салата «Листопад».

Как приготовить салат «Листопад»

Для приготовления этого салата вам понадобится относительно большое количество ингредиентов: начиная с куриной грудки и заканчивая сахаром для маринада. Тем не менее именно такой набор обеспечивает эффектный внешний вид блюда и его неподражаемый вкус. Приступаем к готовке!

Ингредиенты

Куриная грудка1 шт. Шампиньоны400 г Огурцы соленые3 шт. Морковь1 шт. Лук1 шт. Яйцо2 шт. Майонез4 ст. л. Консервированная кукуруза100 г Подсолнечное масло2 ст. л. Черный перец (молотый) по вкусу Сахар1 ст. л. Вода80 мл Соль1 ч. л. Петрушка10 г Уксус3 ст. л.

Приготовление

Куриную грудку промойте, отварите в подсоленной воде до готовности. К слову, для приготовления салата можете использовать не только филе, но и куриные бёдра, и другие части курицы. Далее остудите мясо.Промойте и отварите до готовности морковь. Остудите и очистите ее от кожуры. Натрите морковь на крупной терке. Лук нарежьте полукольцами, замаринуйте в маринаде из воды, сахара, соли и уксуса. Шампиньоны нарежьте тонкими слайсами. Обжарьте их до золотистого цвета на разогретом в сковороде растительном масле. Отложите в сторону, чтобы они полностью остыли.Теперь приготовьте яичные блины. Взбейте до однородности яйца, добавьте к ним щепотку соли и немного перца. Выпекайте тонкие блины на сковороде. Из этой массы их получится 2 шт. Готовые остывшие блины заверните в рулеты, а затем порежьте ножом поперек так, чтобы в результате получить тоненькие полоски. Подготовив все ингредиенты, начинайте собирать салат, каждый слой которого покрывайте ажурной сеткой из майонеза. Сначала выложите на плоское блюдо слой мяса, разобранного на волокна. Посолите и поперчите. Далее следует слой жареных грибов. Затем черед натертой на терке отварной моркови. На морковь выложите слой мелко порезанных соленых огурцов, а на них — отцеженный от маринада лук. И, наконец-то, яичные полоски. Для украшения сверху выложите кукурузу и листья петрушки.

Салат готов! Ждать, пока он пропитается или еще что-то, не нужно. Сразу же подавайте к столу. Мне нравится нарезать его как торт, треугольниками, и подавать специальной лопаткой каждому человеку за столом. Выглядит потрясающе, а по вкусу — сказка!