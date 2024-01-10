Куриная печень на сковороде – это полезное и вкусное угощение для вашего домашнего стола. Такой продукт можно быстро и легко приготовить самыми разными способами. Для этого используйте проверенную кулинарную подборку из десяти аппетитных рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Куриная печень на сковороде с луком и сметаной

Куриная печень на сковороде с луком и сметаной – это очень вкусное, сытное и аппетитное блюдо для домашнего стола. Подавайте угощение с картофельным пюре или другими гарнирами по вкусу. Ваши близкие не смогут устоять. Обязательно берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями!

Ингредиенты –+4 порц.

Куриная печень ½ кг

Лук репчатый 2 шт.

Масло растительное 30 мл.

Соль по вкусу

Сметана 300 гр.

Шаги 25 мин.

Куриная печень на сковороде готовится очень просто. Хорошенько промываем куриную печень и даем стечь воде. Очищаем репчатый лук и режем колечками. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда кусочки печени и лук. Начинаем обжаривать на умеренном огне, солим по вкусу. Жарим до испарения влаги, периодически перемешивая. Когда вся влага из сковороды испарится, продолжаем жарить еще 3-4 минуты. Дальше выкладываем указанное количество сметаны. Перемешиваем, закрываем крышкой и тушим на небольшом огне еще 5 минут. Куриная печень на сковороде с луком и сметаной готова. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Печеночные оладьи из куриной печени на сковороде

Печеночные оладьи из куриной печени на сковороде – это вкусное и аппетитное угощение, которое точно никого не оставит равнодушным. Порадуйте себя и близких питательным и полезным продуктом. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Печень куриная – 0,5 кг.

Яйцо – 3 шт.

Майонез/сметана – 2 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Мука – 0,5 ст.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 2. Обжариваем лук до румянца на растительном масле, затем охлаждаем.

Шаг 3. Хорошо промываем куриную печень, очищаем ее от пленок.

Шаг 4. Пропускаем субпродукт через мясорубку вместе с обжаренным луком.

Шаг 5. Добавляем сюда куриные яйца, майонез или сметану, соль и черный молотый перец. Перемешиваем.

Шаг 6. Высыпаем в массу муку и продолжаем вымешивать до однородности.

Шаг 7. Разогреваем сковороду с растительным маслом и порционно выливаем сюда тесто на оладьи.

Шаг 8. Обжариваем угощение до румянца с обеих сторон.

Шаг 9. Печеночные оладьи из куриной печени на сковороде готовы. Подавайте к столу!

Котлеты из куриной печени на сковороде

Котлеты из куриной печени на сковороде отличаются невероятной сочностью и питательными свойствами. Такое угощение точно разнообразит ваше домашнее меню. Подавайте с любимыми гарнирами по вкусу, а для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Печень куриная – 200 гр.

Мука – 1-2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Кунжут белый – 10 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Куриную печень промываем и очищаем от пленок.

Шаг 2. Дальше субпродукт перекладываем в чашу блендера и измельчаем.

Шаг 3. Переливаем полученную смесь в глубокую миску.

Шаг 4. Добавляем сюда соль, муку и белый кунжут. Перемешиваем до однородности и исчезновения комочков.

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Порционно выливаем сюда тесто на котлеты.

Шаг 6. Обжариваем угощения до румяной корочки с обеих сторон.

Шаг 7. Котлеты из куриной печени на сковороде готовы. Подавайте угощение к столу!

Подлива из куриной печени

Подлива из куриной печени получается невероятно нежной и сочной. Такое блюдо точно разнообразит ваше привычное меню. Его можно подавать к обеду или ужину вместе с любимыми гарнирами. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Печень куриная – 0,5 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Яблоко – 2 шт.

Корица молотая – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Молоко – 200 мл.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем куриную печень и очищаем ее от пленок.

Шаг 2. Дальше субпродукт разделываем на порционные кусочки.

Шаг 3. Заливаем печень молоком на 20-30 минут. Так она станет более нежной по вкусу.

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его до мягкости на растительном масле.

Шаг 5. Натираем на терке яблоки и отправляем их в сковороду к луку. Жарим еще 5-7 минут.

Шаг 6. Следом добавляем тертую на терке морковь. Перемешиваем и томим овощи до мягкости.

Шаг 7. Добавляем соль по вкусу.

Шаг 8. Также посыпаем заготовку черным молотым перцем.

Шаг 9. Для аромата добавляем немного молотой корицы.

Шаг 10. Выкладываем кусочки печени, с которых предварительно сливаем молоко.

Шаг 11. Томим угощение под крышкой около 5-7 минут.

Шаг 13. В конце можно отрегулировать соль по вкусу.

Шаг 13. Подлива из куриной печени готова. Подавайте к столу!

Тушеная куриная печень с луком и морковью на сковороде

Тушеная куриная печень с луком и морковью на сковороде отличается ярким вкусом, аппетитным ароматом и питательными свойствами. Такое блюдо несложно приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Печень куриная – 1 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Вода – 1 ст.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем куриную печень под водой и очищаем от пленок.

Шаг 2. Дальше разделываем субпродукт на порционные кусочки.

Шаг 3. Очищаем лук с морковью.

Шаг 4. Разрезаем овощи на кусочки среднего размера.

Шаг 5. Кладем овощи с печенью в сковороду с растительным маслом. Слегка прогреваем до изменения цвета печени, солим и посыпаем специями.

Шаг 6. Дальше выливаем стакан воды и тушим угощение под крышкой 25 минут на слабом огне.

Шаг 7. Тушеная куриная печень с луком и морковью на сковороде готова. Можно пробовать!

Куриная печень с майонезом на сковороде

Куриная печень с майонезом на сковороде – это простой в исполнении и невероятно вкусный продукт. Такое угощение выходит невероятно аппетитным и питательным. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Печень куриная – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Майонез – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем куриную печень под водой, очищаем от пленок.

Шаг 2. Дальше субпродукт можно разделать на порционные кусочки.

Шаг 3. Измельченные лук и морковь отправляем в сковороду с растительным маслом. Обжариваем до мягкости.

Шаг 4. Выкладываем сюда печень и жарим, пока она не поменяет цвет.

Шаг 5. Далее выливаем майонез, добавляем соль и черный молотый перец по вкусу.

Шаг 6. Перемешиваем и тушим около 5 минут до полной готовности.

Шаг 7. Куриная печень с майонезом на сковороде готова. Подавайте к столу с гарниром!

Жареная куриная печень с луком на сковороде

Жареная куриная печень с луком на сковороде – это очень вкусное, питательное и аппетитное блюдо для домашнего стола. Подавайте угощение с картофельным пюре или другими гарнирами по вкусу. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Печень куриная – 0,6 кг.

Лук репчатый – 300 гр.

Мука – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную печень промываем, очищаем от пленок и разделываем на порционные кусочки.

Шаг 2. В плоскую тарелку высыпаем указанное количество муки и по очереди кладем сюда кусочки печени.

Шаг 3. Каждый кусок печени обваливаем в муке со всех сторон.

Шаг 4. Мелко рубим репчатый лук и обжариваем его до мягкости на сковороде с растительным маслом.

Шаг 5. Выкладываем к луку подготовленную печень. Перемешиваем содержимое сковороды.

Шаг 6. Обжариваем продукты на среднем огне под крышкой 5 минут.

Шаг 7. Спустя 5 минут добавляем соль и специи. Продолжаем обжаривать на небольшом огне 3 минуты, периодически помешивая.

Шаг 8. Жареная куриная печень с луком на сковороде готова. Угощайтесь!

Тушеная куриная печень в сливках на сковороде

Тушеная куриная печень в сливках на сковороде отличается невероятной нежностью и аппетитным внешним видом. Такое угощение точно разнообразит ваше домашнее меню. Подавайте с любимыми гарнирами по вкусу, а для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Печень куриная – 450 гр.

Сливки – 300 мл.

Шпинат – 100 гр.

Горошек зеленый – 100 гр.

Мука – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Чеснок гранулированный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Печень промываем, очищаем от пленок и разделываем на порционные кусочки.

Шаг 2. Выкладываем ее в глубокую миску, солим и посыпаем специями. Также добавляем сюда муку и хорошенько все перемешиваем.

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем на него подготовленную печень. Обжариваем быстро, не более 5 минут.

Шаг 4. Уменьшаем огонь и выливаем к печени сливки.

Шаг 5. Добавляем зеленый горошек.

Шаг 6. Следом выкладываем листья шпината. Закрываем заготовку крышкой и тушим на медленном огне около 5-7 минут.

Шаг 7. Тушеная куриная печень в сливках на сковороде готова. Подавайте к столу!

Куриная печень с картошкой на сковороде

Куриная печень с картошкой на сковороде порадует вас интересным вкусом, аппетитной подачей и питательными свойствами. Такое блюдо каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Печень куриная – 300 гр.

Картофель – 4-5 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Мука – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем куриную печень, очищаем от пленок и делим на порционные кусочки.

Шаг 2. Также очищаем картофель и режем на куски среднего размера.

Шаг 3. Кусочки печени выкладываем на сковороду с растительным маслом и обжариваем до легкого румянца 5-7 минут.

Шаг 4. На время убираем печень из сковороды и выкладываем сюда картофель. Солим и посыпаем перцем. Жарим 5 минут.

Шаг 5. Отправляем к картофелю измельченный лук и тертую на терке морковь. Продолжаем обжаривать все вместе до готовности.

Шаг 6. К овощам кладем печень и продолжаем готовить блюдо 5 минут под крышкой.

Шаг 7. Куриная печень с картошкой на сковороде готова. Раскладывайте по тарелкам и угощайтесь!

Жареная куриная печень в кляре

Жареная куриная печень в кляре получается невероятно аппетитной и хрустящей. Такое блюдо разнообразит ваше привычное меню. Его можно подавать к обеду или ужину вместе с любимыми гарнирами. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Печень куриная – 400 гр.

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 100 мл.

Сметана – 50 гр.

Мука – 100 гр.

Соус соевый – 2,5 ст.л.

Масло растительное – 5 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Куриную печень хорошо промываем под водой и разделяем на порционные кусочки. Выкладываем в глубокую миску, дополняем соевым соусом, растительным маслом и черным молотым перцем. Перемешиваем и оставляем на 30 минут.

Шаг 3. В это время приготовим кляр. Яйцо взбиваем вилкой вместе с солью.

Шаг 4. Выливаем сюда молоко и сметану.

Шаг 5. Перемешиваем массу до однородности.

Шаг 6. Дальше высыпаем муку.

Шаг 7. Вымешиваем венчиком до исчезновения всех комочков.

Шаг 8. Каждый кусочек маринованной печени обваливаем в кляре.

Шаг 9. Угощение перекладываем в сковороду с растительным маслом.

Шаг 10. Обжариваем до золотистого румянца с обеих сторон.

Шаг 11. Жареная куриная печень в кляре готова. Угощайтесь!