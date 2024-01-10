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Куриные ножки в микроволновке в пакете

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Куриные ножки в микроволновке в пакете

Описание приготовления:

Для такого способа приготовления подходит любая часть курицы, но ножки получаются наиболее удачными. Чтобы аромат и вкус птицы был более ярким, добавим немного специй. Подавать к столу куриные ножки можно с любым гарниром на ваш вкус.
Назначение: На обед / На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные ножки Блюдо: Горячие блюда / Блюда в рукаве

Состав / Ингредиенты:

  • Куриные ножки 4 Штуки
  • Сухой чеснок 1 Чайная ложка
  • Масло оливковое 2 Чайных ложки
  • Соль По вкусу
  • Перец молотый По вкусу
  • Паприка По вкусу (хлопья)

Количество порций 2

Калорийность

158 ккал

Калорийность

15 г

Белки

10 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Куриные ножки в микроволновке в пакете»

Куриные ножки в микроволновке в пакете

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Так как ножки готовятся довольно быстро, для порции можно взять столько штук, сколько вам нужно.

Куриные ножки в микроволновке в пакете

Куриные ножки ополосните и просушите. После натрите ножки солью, перцем, паприкой и сухим чесноком. Добавьте немного масла и перемешайте все.

Куриные ножки в микроволновке в пакете

Переложите ножки в пакет для запекания.

Куриные ножки в микроволновке в пакете

Запечатайте пакет и сделайте несколько проколов. Переложите пакет на тарелку, которая подходит для микроволновой печи.

Куриные ножки в микроволновке в пакете

Готовьте куриные ножки на самой высокой мощности (800-1000 Вт), в течение 10-15 минут. Спустя время аккуратно разрежьте пакет и подавайте ножки к столу.

Куриные ножки в микроволновке в пакете

Приятного аппетита!

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