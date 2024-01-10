Описание приготовления:
Для такого способа приготовления подходит любая часть курицы, но ножки получаются наиболее удачными. Чтобы аромат и вкус птицы был более ярким, добавим немного специй. Подавать к столу куриные ножки можно с любым гарниром на ваш вкус.
Назначение: На обед / На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные ножки Блюдо: Горячие блюда / Блюда в рукаве
Состав / Ингредиенты:
- Куриные ножки 4 Штуки
- Сухой чеснок 1 Чайная ложка
- Масло оливковое 2 Чайных ложки
- Соль По вкусу
- Перец молотый По вкусу
- Паприка По вкусу (хлопья)
Количество порций 2
Калорийность
158 ккал
Калорийность
15 г
Белки
10 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Куриные ножки в микроволновке в пакете»
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Так как ножки готовятся довольно быстро, для порции можно взять столько штук, сколько вам нужно.
Куриные ножки ополосните и просушите. После натрите ножки солью, перцем, паприкой и сухим чесноком. Добавьте немного масла и перемешайте все.
Переложите ножки в пакет для запекания.
Запечатайте пакет и сделайте несколько проколов. Переложите пакет на тарелку, которая подходит для микроволновой печи.
Готовьте куриные ножки на самой высокой мощности (800-1000 Вт), в течение 10-15 минут. Спустя время аккуратно разрежьте пакет и подавайте ножки к столу.
Приятного аппетита!