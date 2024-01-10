Рецепт: Батат запеченный в духовке — с сырно-чесночной начинкой

Ингредиенты:

батат — 2шт;

сыр твердых сортов — 50г;

майонез — 3ст.л;

чеснок — 3 зубчика;

масло растительное — 1 ст.л;

специи — по вкусу

Способ приготовления: Последнее время в нашей семье очень полюбился такой овощ как батат. Его еще называют сладкой картошкой.

Для тех, кто никогда не пробовал и даже не догадывается, что это такое, скажу, что на вкус батат как нечто среднее между картофелем и морковью. Хотя все же это отдельный овощ и я бы не бралась описывать его вкус сравнивая с другими овощами.

Как говорится, лучше один раз попробовать, чем много раз услышать.

Тем более, что готовится батат супер просто и быстро, а рецепт понравится тем, кто хочет сделать батат менее сладким.

Для начала овощ хорошенько моем, потому что запекать батат мы будем в кожуре.

Далее режем либо на половинки, либо на четвертинки. Я предпочитаю четвертинки, так он быстрее готовится.

Выкладываем батат в форму для запекания, сбрызгиваем растительным маслом, солим и добавляем специи по вкусу.

Я использую копченую паприку и мускатный орех для одной половины кусочков и копченую паприку и орегано для другой. Люблю, когда на тарелке потом кусочки с разным вкусом.

Отправляем батат выпекаться в разогретую до 180-200 градусов духовке на 20-25 минут. Режим верх-низ, если есть конвекция — включайте.

Пока батат запекается приготовим начинку.

Для этого на мелкой терке трем любимый твердый сыр. Я в данном рецепте предпочитаю использовать Гауда, Маасдам, Моцареллу или Сулугуни.

Чеснок измельчаем при помощи чеснокодавилки, либо мелко рубим ножом.

Перемешиваем с майонезом, после чего добавляем тертый сыр.

Тщательно перемешиваем. Получается вот такая сырная начинка. Ее еще вкусно использовать просто в качестве намазки на бутерброд.

Через 20 минут готовый батат достаем из духовки.

Выкладываем кусочки на порционные тарелки и сверху кладем начинку. Батат горячий, поэтому начинка чуть-чуть плавится, но все равно остается холодной. Я так больше люблю. Но можно выложить начинку на батат в форме и поставить его еще на 2-3 минуты в духовку, чтобы сыр расплавился. Тут ориентируйтесь на то, что вам больше нравится.

Готово!

Это очень вкусно и сытно! Чесночная начинка отлично дополняет сладковатый вкус батата, что особенно понравится тем, для кого простой батат слишком сладкий.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.