Описание приготовления:

Запеченные яблоки с черносливом не слишком калорийны и отлично подойдут не только для полдника или десерта, но и для легкого ужина. Чернослив желательно пропарить заранее, чтобы он не получился слишком жестким на вкус.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Сухофрукты / Яблоки / Чернослив Блюдо: Десерты / Сладкое Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Яблоки 4 Штуки

Чернослив 80 Грамм (без косточек)

Сахар 4 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

84 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Яблоки фаршированные черносливом»

Подготовьте указанные ингредиенты. Яблоки можно выбрать любого сорта по вашему вкусу. Чернослив желательно приобрести без косточек.

Чернослив промойте в воде, выложите в глубокую миску или пиалу. Залейте кипятком на 5-10 минут.

Яблоки промойте в воде, вырежьте сверху семенные блоки, стараясь не пробить дно фруктов. Если пробить дно, то вытечет запеченный сок.

Чернослив отожмите от жидкости и нарежьте мелкими кубиками. Выложите в отверстия в яблоках.

Сверху присыпьте сахарным песком, по 1 ч.л. на яблоко. Можно добавить немного ванильного сахара или молотой корицы, десерт станет более ароматным. Выложите фаршированные яблоки на противень или в форму и запеките в духовке при 200 градусах примерно 20-25 минут.

Подайте яблочный десерт к столу горячим, он невероятно нежен и вкусен!