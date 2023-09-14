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Яблоки фаршированные черносливом

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Яблоки фаршированные черносливом

Описание приготовления:

Запеченные яблоки с черносливом не слишком калорийны и отлично подойдут не только для полдника или десерта, но и для легкого ужина. Чернослив желательно пропарить заранее, чтобы он не получился слишком жестким на вкус.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Сухофрукты / Яблоки / Чернослив Блюдо: Десерты / Сладкое Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Яблоки 4 Штуки
  • Чернослив 80 Грамм (без косточек)
  • Сахар 4 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

84 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Яблоки фаршированные черносливом»

Яблоки фаршированные черносливом

Подготовьте указанные ингредиенты. Яблоки можно выбрать любого сорта по вашему вкусу. Чернослив желательно приобрести без косточек.

Яблоки фаршированные черносливом

Чернослив промойте в воде, выложите в глубокую миску или пиалу. Залейте кипятком на 5-10 минут.

Яблоки фаршированные черносливом

Яблоки промойте в воде, вырежьте сверху семенные блоки, стараясь не пробить дно фруктов. Если пробить дно, то вытечет запеченный сок.

Яблоки фаршированные черносливом

Чернослив отожмите от жидкости и нарежьте мелкими кубиками. Выложите в отверстия в яблоках.

Яблоки фаршированные черносливом

Сверху присыпьте сахарным песком, по 1 ч.л. на яблоко. Можно добавить немного ванильного сахара или молотой корицы, десерт станет более ароматным. Выложите фаршированные яблоки на противень или в форму и запеките в духовке при 200 градусах примерно 20-25 минут.

Яблоки фаршированные черносливом

Подайте яблочный десерт к столу горячим, он невероятно нежен и вкусен!

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