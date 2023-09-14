Описание приготовления:
Запеченные яблоки с черносливом не слишком калорийны и отлично подойдут не только для полдника или десерта, но и для легкого ужина. Чернослив желательно пропарить заранее, чтобы он не получился слишком жестким на вкус.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Сухофрукты / Яблоки / Чернослив Блюдо: Десерты / Сладкое Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Яблоки 4 Штуки
- Чернослив 80 Грамм (без косточек)
- Сахар 4 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
84 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Яблоки фаршированные черносливом»
Подготовьте указанные ингредиенты. Яблоки можно выбрать любого сорта по вашему вкусу. Чернослив желательно приобрести без косточек.
Чернослив промойте в воде, выложите в глубокую миску или пиалу. Залейте кипятком на 5-10 минут.
Яблоки промойте в воде, вырежьте сверху семенные блоки, стараясь не пробить дно фруктов. Если пробить дно, то вытечет запеченный сок.
Чернослив отожмите от жидкости и нарежьте мелкими кубиками. Выложите в отверстия в яблоках.
Сверху присыпьте сахарным песком, по 1 ч.л. на яблоко. Можно добавить немного ванильного сахара или молотой корицы, десерт станет более ароматным. Выложите фаршированные яблоки на противень или в форму и запеките в духовке при 200 градусах примерно 20-25 минут.
Подайте яблочный десерт к столу горячим, он невероятно нежен и вкусен!