Рецепт: Хот-дог «Русский» — С ветчиной и фасолью в томате. Перекус за минутку:)

Ингредиенты:
булки для хот-догов — 10 шт.;
белая фасоль в томате — 1 банка;
ветчина варено-копченая — 200 г;
укроп — 1 ст.л.
Способ приготовления: Мы с детьми иногда покупаем булки для хот-догов и устраиваем такие маленькие праздники домашнего фастфуда:)
Дети такую еду любят, а покупать я не рискую, поэтому делаем дома сами.
Дети фантазируют, выдумывать, в этот раз сосисок не было и мы делали хот-доги с ветчиной.
Булки для хотдогов подогреваем. Можно сделать это в микроволновке или на сковородке подсушить, чтобы они стали хрустящими и горячими.
Варено-копченую ветчину нарезаем тонкой длинной соломкой.
Вместо кетчупа мы взяли белую фасоль в томатном соусе.
В каждый разрез раскладываем ветчину.
И сверху равномерно распределяем по несколько ложек фасоли в томате.
По желанию посыпаем сверху мелко нарезанный укроп.
Вот такой у нас получился быстрый и вкусный домашний перекус.
Время приготовления: 5 мин.