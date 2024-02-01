Рецепт: Хот-дог «Русский» — С ветчиной и фасолью в томате. Перекус за минутку:)

Ингредиенты:

булки для хот-догов — 10 шт.;

белая фасоль в томате — 1 банка;

ветчина варено-копченая — 200 г;

укроп — 1 ст.л.

Способ приготовления: Мы с детьми иногда покупаем булки для хот-догов и устраиваем такие маленькие праздники домашнего фастфуда:)

Дети такую еду любят, а покупать я не рискую, поэтому делаем дома сами.

Дети фантазируют, выдумывать, в этот раз сосисок не было и мы делали хот-доги с ветчиной.

Булки для хотдогов подогреваем. Можно сделать это в микроволновке или на сковородке подсушить, чтобы они стали хрустящими и горячими.

Варено-копченую ветчину нарезаем тонкой длинной соломкой.

Вместо кетчупа мы взяли белую фасоль в томатном соусе.

В каждый разрез раскладываем ветчину.

И сверху равномерно распределяем по несколько ложек фасоли в томате.

По желанию посыпаем сверху мелко нарезанный укроп.

Вот такой у нас получился быстрый и вкусный домашний перекус.

Время приготовления: 5 мин.