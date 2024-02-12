Куриный суп с лапшой – это интересное горячее блюдо для вашего питательного семейного обеда. Суп-лапша выходит невероятно аппетитным и ароматным. Приготовить его можно разными способами. Лучшие кулинарные варианты мы собрали для вас в нашей проверенной подборке из десяти вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Классический куриный суп с лапшой

Классический куриный суп с лапшой точно никого не оставит равнодушным и яркой разнообразит обеденный стол. Горячее блюдо получается интересным по вкусу, ароматным и питательным. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Ингредиенты –+6 порц.

Курица 1 кг.

Лапша пшеничная 250 гр.

Лук репчатый 150 гр.

Морковь 150 гр.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 85 мин.

Куриный суп с лапшой готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты по списку. Курицу заливаем холодной водой и отвариваем в течение часа. Спустя час курицу достаем из бульона и отделяем мясо от костей. Мелко рубим ножом репчатый лук. Морковку натираем на терке со средними зубчиками. Отделенное от костей мясо возвращаем обратно в бульон. Сюда же выкладываем репчатый лук. Сразу же отправляем в кастрюлю морковку. Дополняем содержимое кастрюли солью и перцем, доводим до кипения. Теперь выкладываем сюда лапшу варим до готовности около 5-7 минут. Классический куриный суп с лапшой готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу. Можно дополнить зеленым луком!

Куриный суп с лапшой и картошкой

Куриный суп с лапшой и картошкой – это вкусное и сытное блюдо, которое идеально подойдет для вашего семейного обеда. Такой яркий и аппетитный суп точно никого не оставит равнодушным. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Голень куриная – 3 шт.

Вода – 2 л.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Кукуруза – 70 гр.

Масло виноградной косточки – 30 мл.

Лапша – 1 горсть.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Майоран – по вкусу.

Паприка молотая – по вкусу.

Лавровый лист – по вкусу.

Орех мускатный – по вкусу.

Тимьян – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи заранее очищаем и промываем под водой.

Шаг 2. Курицу выкладываем в кастрюлю, заливаем водой, дополняем горошинами перца и лавровый листком. Варим около 30 минут, убирая пену.

Шаг 3. Морковку, репчатый лук и болгарский перец режем мелким кубиком.

Шаг 4. Выкладываем овощи в сковороду. Сюда же отправляем кукурузу. Перемешиваем и обжариваем все вместе около 5 минут.

Шаг 5. Очищаем картофель, промываем его под водой и режем кубиком. Погружаем в бульон вместе с обжаренными овощами и варим около 15 минут. Солим по вкусу.

Шаг 6. Спустя 15 минут добавляем в суп лапшу и варим 4 минуты после кипения.

Шаг 7. Достаем курицу из бульона, остужаем ее и отделяем мясо от костей.

Шаг 8. Выкладываем мясо обратно в суп, добавляем специи и выключаем огонь.

Шаг 9. Куриный суп с лапшой и картошкой готов. Подавайте к столу, дополнив зеленью!

Суп-лапша на курином бульоне

Суп-лапша на курином бульоне – это отличный вариант для вашего сытного и оригинального семейного обеда. Такое блюдо выходит невероятно вкусным и ароматным. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час 25 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Курица – 700 гр.

Мука – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Курицу промываем и разделываем на крупные куски.

Шаг 3. Кладем курицу в кастрюлю вместе с промытой луковицей, очищать ее не нужно. Заливаем водой, дополняем солью и отвариваем около 30 минут после кипения. В процессе кипения обязательно убираем пену.

Шаг 4. Готовую курицу достаем из куриного бульона. Остужаем ее и отделяем мясо от косточек.

Шаг 5. Теперь займемся приготовлением лапши. Для этого замешиваем плотное тесто из яйца, масла, соли и муки. Полученный шарик заворачиваем в пищевую пленку и оставляем на 20 минут.

Шаг 6. Подготовленное тесто раскатываем как можно тоньше.

Шаг 7. Даем тесту немного подсохнуть и нарезаем его на полосы. Каждую полосу сворачиваем в рулет и нарезаем.

Шаг 8. Расправляем руками наши заготовки и получаем аккуратную лапшу.

Шаг 9. Для подачи отделяем небольшое количество бульона и отдельно варим в нем лапшу. После кипения достаточно варить 5 минут. После суп раскладываем по тарелкам порционно и дополняем лапшой.

Шаг 10. Суп-лапша на курином бульоне готов. Подавайте к столу с зеленью!

Куриный суп с лапшой и яйцом

Куриный суп с лапшой и яйцом интересно разнообразит ваш обеденный стол и порадует близких. Горячее блюдо получается насыщенным по вкусу, ароматным и питательным. Для приготовления такого яркого супа используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Курица – 250 гр.

Лапша – 45 гр.

Картофель – 100 гр.

Лук репчатый – 40 гр.

Морковь – 40 гр.

Болгарский перец – 25 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Яйцо – 2 шт.

Масло растительное – 40 мл.

Лавровый лист – 1 шт.

Вода – 1,5 л.

Зелень – 3 гр.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 0,25 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Курицу выкладываем в кастрюлю, заливаем водой, солим и варим около тридцати-сорока минут.

Шаг 3. Мелко рубим ножом репчатый лук, морковку натираем на терке и также измельчаем перец.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда овощи.

Шаг 5. Обжариваем овощи около 5-7 минут, периодически помешивая.

Шаг 6. Очищаем картофель от кожуры, промываем его и нарезаем на кубики.

Шаг 7. Из бульона достаем курицу, остужаем ее и отделяем мясо от косточек.

Шаг 8. Куриные яйца отвариваем до полной готовности, после погружаем их в холодную воду и очищаем.

Шаг 9. В куриный бульон отправляем картофель и варим все вместе 20 минут.

Шаг 10. Теперь в суп выкладываем обжаренные овощи и куриное мясо, отделенное от косточек.

Шаг 11. Дополняем суп измельченным чесноком. Сюда же выкладываем лапшу. Варим около 50 минут.

Шаг 12. Очищенные яйца нарезаем небольшими кубиками. Одно яйцо разрезаем на половинки для подачи.

Шаг 13. В суп отправляем измельченные яйца и лавровый лист. Варим еще 5 минут.

Шаг 14. Дополняем наше угощение молотыми специями. Регулируем соль и выключаем огонь.

Шаг 15. Куриный суп с лапшой и яйцом готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу с половинкой яйца.

Суп-лапша с куриной грудкой

Суп-лапша с куриной грудкой – это аппетитный суп, который идеально подойдет для большого семейного обеда. Такое горячее блюдо порадует не только ярким вкусом, но и питательными свойствами. Обязательно берите на заметку нашу проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Грудка куриная – 2 шт.

Вода – 2 л.

Картофель – 4 шт.

Лук красный – 1 шт.

Лапша – 1 горсть.

Морковь – 1 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный горошек – 4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты для приготовления супа.

Шаг 2. Промываем куриную грудку и разделываем на небольшие кубики.

Шаг 3. Обжариваем птицу до румянца на сковороде с маслом.

Шаг 4. Морковку очищаем, промываем и нарезаем небольшой соломкой.

Шаг 5. Отодвигаем курицу в сковороде и на вторую половину выкладываем нашу морковь.

Шаг 6. Луковицу очищаем и режем тонкими четвертинками.

Шаг 7. Лук также отправляем в сковороду, перемешиваем и жарим все вместе еще пару минут.

Шаг 8. Перекладываем обжаренные продукты в кастрюлю и заливаем водой. Сюда же отправляем соль, лавровый лист и перец.

Шаг 9. Картофель очищаем от кожуры, промываем его и режем брусочками. Выкладываем в кипящей суп и варим около 8 минут.

Шаг 10. Далее погружаем в угощение лапшу.

Шаг 11. Варим ровно 3 минуты и выключаем огонь.

Шаг 12. Суп-лапша с куриной грудкой готов. Подавайте к столу, дополнив зеленью!

Куриный суп с лапшой и зажаркой

Куриный суп с лапшой и зажаркой – это невероятно вкусное и сытное блюдо, которое подойдет как вашего семейного обеда. Такое аппетитное угощение точно никого не оставит равнодушным. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Курица на кости – 340 гр.

Филе куриное – 150 гр.

Лук репчатый – 65 гр.

Морковь – 60 гр.

Лапша – 50 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Петруша – 5 веток.

Лук зеленый – 5 веток.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Откладываем половину лука и моркови. Одну половину овощей и режем на крупные части.

Шаг 3. Эти крупные части обжариваем в сковороде с маслом до румянца и появления яркого аромата.

Шаг 4. Части курицы отвариваем воде около 15 минут, после выкладываем сюда обжаренные овощи и варим все вместе на слабом огне 25 минут. Обжаренные овощи придадут особый вкус и аромат бульону.

Шаг 5. При варке будет выделяться пена, обязательно ее убираем, так мы получим прозрачный бульон.

Шаг 6. Спустя 25 минут кастрюлю с бульоном сразу же убираем с огня.

Шаг 7. Далее бульон процеживаем через сито.

Шаг 8. Получаем прозрачный привлекательный бульон.

Шаг 9. Оставшийся лук и морковь измельчаем так, как вам больше нравится.

Шаг 10. Куриное филе разделываем тонкой соломкой.

Шаг 11. Разогреваем кастрюлю с маслом и выкладываем сюда лук. Обжариваем его до мягкости.

Шаг 12. В лук отправляем морковку, перемешиваем и жарим еще пару минут.

Шаг 13. Лук и морковь должны стать полностью мягкими.

Шаг 14. Далее к овощам выкладываем куриное филе.

Шаг 15. Жарим птицу с овощами около 7 минут на слабом огне. В конце добавляем соль и перец.

Шаг 16. В кастрюлю с курицей и овощами выкладываем лапшу.

Шаг 17. Заливаем это все процеженным бульоном.

Шаг 18. Доводим до кипения и после варим две 3 минуты.

Шаг 19. В процессе кипения также обязательно убираем пенку.

Шаг 20. После быстрой варки убираем суп с огня и даем ему настояться под крышкой.

Шаг 21. В этот момент можно добавить в угощение измельченный чеснок и ароматную зелень.

Шаг 22. Куриный суп с лапшой и зажаркой готов. Подавайте к столу, дополнив зеленью!

Суп с лапшой, курицей и грибами

Суп с лапшой, курицей и грибами точно никого не оставит равнодушным и разнообразит привычное меню. Горячий суп выходит невероятно вкусным, ароматным и питательным. Для приготовления обязательно используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Грудка куриная – 1 шт.

Вода – 1,5 л.

Зелень – 0,5 пучка.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Грибы шампиньоны – 5 шт.

Масло сливочное – 15 гр.

Яйцо – 2 шт.

Петрушка – 0,4 пучка.

Лук зеленый – 0,4 пучка.

Лавровый лист – 2 шт.

Укроп – 0,4 пучка.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем курицу в воде с добавлением зелени, соли, перца и лаврового листка. Необходимо получить готовый бульон.

Шаг 2. После этот бульон процеживаем и остужаем куриную грудку.

Шаг 3. Процеженный бульон вливаем в чистую кастрюлю и снова ставим на плиту.

Шаг 4. Грибы нарезаем на тонкие пластинки, обжариваем их вместе с измельченном луком на сливочном масле.

Шаг 5. Необходимое количество лапши отвариваем в отдельной посуде в воде.

Шаг 6. Отварную лапшу сразу же отбрасываем на дуршлаг.

Шаг 7. Перекладываем лапшу в куриный бульон, сюда же отправляем грибы и лук. Выкладываем отделенное от косточки куриное мясо. Прогреваем на плите.

Шаг 8. Далее огонь выключаем и дополняем блюдо измельченной зеленью.

Шаг 9. Суп с лапшой, курицей и грибами готов. Подавайте к столу с ломтиком отарного яйца!

Куриный суп с фрикадельками и лапшой

Куриный суп с фрикадельками и лапшой – это интересная и аппетитная кулинарная идея для вашего семейного обеда. Горячее блюдо порадует ярким вкусом и питательными свойствами. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Филе куриное – 400 гр.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лапша – 100 гр.

Лавровый лист – 2 шт.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Картофель очищаем от кожуры, промываем его под водой и разделываем на небольшие кубики. Отправляем продукт в кастрюлю с кипящей подсоленной водой. Также вы можете использовать куриный бульон.

Шаг 3. Репчатый лук очищаем и мелко рубим ножом. Морковку натираем на терке. Овощи отправляем в кастрюлю с картофелем. Добавляем специи.

Шаг 4. Куриное филе прокручиваем через мясорубку или измельчаем в блендере. Солим по вкусу и вымешиваем.

Шаг 5. Мокрыми руками из фарша лепим аккуратные фрикадельки, опускаем их в кипящий суп. Варим 10 минут после кипения.

Шаг 6. Дальше в суп отправляем лапшу, варим пару минут и выключаем огонь.

Шаг 7. Куриный суп с фрикадельками и лапшой готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Куриный суп с лапшой без зажарки

Куриный суп с лапшой без зажарки – это отличный вариант для вашего сытного обеда или ужина. Такое блюдо выходит невероятно вкусным, аппетитным, но при этом легким. Приготовить суп несложно. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Голень куриная – 2 шт.

Вода – 5 л.

Лапша – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Зелень – 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные голени выкладываем в большую кастрюлю.

Шаг 2. Заливаем их водой, солим и ставим на огонь.

Шаг 3. Доводим до кипения и после варим до готовности курицы.

Шаг 4. Готовый куриные голени выкладываем на тарелку и даем им остыть.

Шаг 5. Отмеряем необходимое количество лапши.

Шаг 6. Погружаем ее в куриный бульон.

Шаг 7. Остывшую курицу нарезаем на небольшие кусочки, отделяем мясо от косточек. Мясо птицы отправляем также в суп.

Шаг 8. Промываем и обсушиваем укроп, мелко рубим его ножом.

Шаг 9. Выкладываем томатную зелень в суп.

Шаг 10. Закрываем заготовку крышкой и даем прокипеть еще 5 минут.

Шаг 11. Куриный суп с лапшой без зажарки готов. Угощайтесь!

Куриный суп с яичной лапшой

Куриный суп с яичной лапшой – это вкусное и сытное блюдо для вашего семейного обеда. Такое аппетитное горячее угощение точно никого не оставит равнодушным и разнообразит привычное меню. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Окорок куриный – 2 шт.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – 0,75 ст.л.

Лавровый лист – 1 шт.

Зелень – по вкусу.

Вода – 2,5 л.

Для яичной лапши:

Мука – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Курицу кладем в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения. Затем воду сливаем курицу промываем и заливаем холодной водой. Варим примерно 30 минут.

Шаг 2. Теперь займемся приготовлением лапши. На рабочую поверхность высыпаем муку, в нее же разбиваем яйцо, добавляем соль и растительное масло.

Шаг 3. Вымешиваем плотное и однородное тесто около 5-10 минут. Оставляем его отдыхать.

Шаг 4. В это время очищаем и промываем овощи. Также обязательно промываем зелень.

Шаг 5. Подготовленное тесто начинаем раскатывать.

Шаг 6. Раскатываем тесто как можно тоньше, до прозрачного состояния.

Шаг 7. Оставляем тесто на рабочей поверхности. Оно должно подсохнуть около 10 минут.

Шаг 8. В готовый куриный бульон выкладываем измельченные картофель, морковь и лук. Добавляем соль и продолжаем варить дальше.

Шаг 9. Подсушенное тесто скатываем в рулет.

Шаг 10. Этот рулет нарезаем тонкой соломкой.

Шаг 11. Далее заготовки разворачиваем руками и получаем аккуратную лапшу.

Шаг 12. Затем лапшу аккуратно перекладываем в наш суп.

Шаг 13. Также в суп отправляем измельченную зелень и лавровый лист. Варим около 3 минут.

Шаг 14. Куриный суп с яичной лапшой готов. Подавайте к столу!