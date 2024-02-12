Рецепт: Куриный суп с вермишелью — с жаренной вермишелью

Ингредиенты:
филе куриное — 1 шт;
масло сливочное — 2 ст ложки;
соль — по вкусу;
картофель — 3 шт;
моркорь — 1 шт;
лук репчатый — 1 шт;
перец болгарский — 1 шт;
специи — по вкусу;
зелень свежая — по вкусу
Способ приготовления: Обожаю легкий и простой куриный суп с вермишелью. Недавно подсмотрела и узнала, что вермишель можно немного перед этим поджарить и решила попробовать.
На разогретую сковородку выкладываем кусочек сливочного масла.
Далее добавляем вермишель и равномерно обжариваем при небольшой температуре.
Пока обжаривается вермишель, хорошо промываем филе куриной грудки и ставим варится бульон. Я чаще всего это делаю в мультварке.
Чистим и режем репчатый лук и картофель.
Мелко режем картофель и лук.
Морковь у меня замороженная, поэтому она уже порезана.
Также мелко режем и болгарский перец.
К тому времени вермишель уже давно готова. Снимаем ее с огня и даем остыть.
Теперь можно обжарить лук, морковь и перец. Если вы не любите зажарку, то можете просто закинуть все овощи в бульон. Мне суп привычней с зажаркой. Сначала отправляем на жарку морковь.
Затем добавляем лук и перец.
После перца перемешиваем еще пару минут и тоже снимаем с огня.
К этому времени бульон уже готов, достаем мясо, даем ему остыть и мелко нарезаем.
Все остальные ингредиенты, кроме вермишели отправляю в мультиварку.
Добавляю соль, свои любимые специи по вкусу и зелень.
Далее варим до готовности, и за 10 минут до окончания высыпаем вермишель.
Суп получается очень вкусным, легким!
Приятного аппетита!
Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 450 руб.