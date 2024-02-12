Рецепт: Куриный суп с вермишелью — с жаренной вермишелью

Ингредиенты:

филе куриное — 1 шт;

масло сливочное — 2 ст ложки;

соль — по вкусу;

картофель — 3 шт;

моркорь — 1 шт;

лук репчатый — 1 шт;

перец болгарский — 1 шт;

специи — по вкусу;

зелень свежая — по вкусу

Способ приготовления: Обожаю легкий и простой куриный суп с вермишелью. Недавно подсмотрела и узнала, что вермишель можно немного перед этим поджарить и решила попробовать.

На разогретую сковородку выкладываем кусочек сливочного масла.

Далее добавляем вермишель и равномерно обжариваем при небольшой температуре.

Пока обжаривается вермишель, хорошо промываем филе куриной грудки и ставим варится бульон. Я чаще всего это делаю в мультварке.

Чистим и режем репчатый лук и картофель.

Мелко режем картофель и лук.

Морковь у меня замороженная, поэтому она уже порезана.

Также мелко режем и болгарский перец.

К тому времени вермишель уже давно готова. Снимаем ее с огня и даем остыть.

Теперь можно обжарить лук, морковь и перец. Если вы не любите зажарку, то можете просто закинуть все овощи в бульон. Мне суп привычней с зажаркой. Сначала отправляем на жарку морковь.

Затем добавляем лук и перец.

После перца перемешиваем еще пару минут и тоже снимаем с огня.

К этому времени бульон уже готов, достаем мясо, даем ему остыть и мелко нарезаем.

Все остальные ингредиенты, кроме вермишели отправляю в мультиварку.

Добавляю соль, свои любимые специи по вкусу и зелень.

Далее варим до готовности, и за 10 минут до окончания высыпаем вермишель.

Суп получается очень вкусным, легким!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 450 руб.