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Рецепт: Куриный суп с вермишелью — с жаренной вермишелью

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Рецепт: Куриный суп с вермишелью — с жаренной вермишелью

Ингредиенты:
филе куриное — 1 шт;
масло сливочное — 2 ст ложки;
соль — по вкусу;
картофель — 3 шт;
моркорь — 1 шт;
лук репчатый — 1 шт;
перец болгарский — 1 шт;
специи — по вкусу;
зелень свежая — по вкусу
Способ приготовления: Обожаю легкий и простой куриный суп с вермишелью. Недавно подсмотрела и узнала, что вермишель можно немного перед этим поджарить и решила попробовать.
На разогретую сковородку выкладываем кусочек сливочного масла.

Далее добавляем вермишель и равномерно обжариваем при небольшой температуре.

Рецепт: Куриный суп с вермишелью - с жаренной вермишелью

Пока обжаривается вермишель, хорошо промываем филе куриной грудки и ставим варится бульон. Я чаще всего это делаю в мультварке.

Рецепт: Куриный суп с вермишелью - с жаренной вермишелью

Чистим и режем репчатый лук и картофель.

Рецепт: Куриный суп с вермишелью - с жаренной вермишелью

Мелко режем картофель и лук.

Рецепт: Куриный суп с вермишелью - с жаренной вермишелью

Морковь у меня замороженная, поэтому она уже порезана.

Рецепт: Куриный суп с вермишелью - с жаренной вермишелью

Также мелко режем и болгарский перец.

Рецепт: Куриный суп с вермишелью - с жаренной вермишелью

К тому времени вермишель уже давно готова. Снимаем ее с огня и даем остыть.

Рецепт: Куриный суп с вермишелью - с жаренной вермишелью

Теперь можно обжарить лук, морковь и перец. Если вы не любите зажарку, то можете просто закинуть все овощи в бульон. Мне суп привычней с зажаркой. Сначала отправляем на жарку морковь.

Рецепт: Куриный суп с вермишелью - с жаренной вермишелью

Затем добавляем лук и перец.

Рецепт: Куриный суп с вермишелью - с жаренной вермишелью

После перца перемешиваем еще пару минут и тоже снимаем с огня.

Рецепт: Куриный суп с вермишелью - с жаренной вермишелью

К этому времени бульон уже готов, достаем мясо, даем ему остыть и мелко нарезаем.
Все остальные ингредиенты, кроме вермишели отправляю в мультиварку.

Рецепт: Куриный суп с вермишелью - с жаренной вермишелью

Добавляю соль, свои любимые специи по вкусу и зелень.

Рецепт: Куриный суп с вермишелью - с жаренной вермишелью

Далее варим до готовности, и за 10 минут до окончания высыпаем вермишель.

Рецепт: Куриный суп с вермишелью - с жаренной вермишелью

Суп получается очень вкусным, легким!
Приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 450 руб.

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