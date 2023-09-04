Квашеная капуста классическая

Квашеная капуста — одна из самых популярных и полезных закусок на осенне-зимний период. Для тех, кто не очень любит эксперименты, предлагаем приготовить квашеную капусту по классическим рецептам. Проверенные годами кулинарные советы позволят получить яркий по вкусу, хрустящий и сочный продукт в домашних условиях. Забирайте 10 идей с подробным описанием процесса и пошаговыми фото.

Классическая квашеная капуста в рассоле в домашних условиях

Сочная и аппетитная квашеная капуста получается с добавлением рассола. Ароматный продукт дополнит многие домашние блюда, также его можно подавать как отдельную холодную закуску.

Ингредиенты –+2 л.

Капуста белокочанная 3 кг

Морковь 3 шт.

Соль 50 гр.

Сахар-песок 1 ст.л.

Вода 4 ст.

Шаги 90 мин.

Квашеная капуста по классическому рецепту готовится очень просто. Подготовим необходимые ингредиенты для закваски. Дальше приступаем к приготовлению рассола. В воде размешиваем соль и сахар до их полного растворения. Кипятим продукт, держим на огне 3 минуты и выключаем плиту. В это время нарезаем капусту тонкой соломкой, а морковь пропускаем через терку. Размешиваем овощи между собой. Плотно укладываем полученную смесь в стеклянную банку. Дальше заливаем продукт остывшим рассолом. Настаиваем заготовку три дня при комнатной температуре. Спустя время сочная и хрустящая квашеная капуста в рассоле будет полностью готова, можно пробовать!

Квашеная капуста с морковью в кастрюле — классический рецепт

Удобный способ заготовки квашеной капусты с морковью – в кастрюле. Готовое угощение выйдет сочным и хрустящим, что послужит отличным дополнением для многих горячих блюд.

Время готовки: 3 дня

Время приготовления: 3 дня

Порций – 2 л.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 1 кг.

Морковь – 1 шт.

Соль – 30 гр.

Сахар – 120 гр.

Вода 4 ст.

Процесс приготовления:

1. Промываем овощи. С капусты сперва снимаем верхние листья, морковь очищаем от кожуры.

2. Дальше капусту нарезаем тонкой и длинной соломкой.

3. Добавляем к капусте натертую на крупную терку морковь. Разминаем массу руками до выделения сока.

4. Погружаем подготовленную массу в кастрюлю. Размешиваем ее с солью и заливаем водой. Настаиваем продукт два дня, дальше добавляем сахар и держим еще 1 день в прохладном месте.

5. Сочная квашеная капуста в домашних условиях готова. Пробуйте!

Сочная и хрустящая квашеная капуста в ведре

Интересный способ приготовления квашеной капусты – в ведре. Готовый продукт выходит невероятно сочным и хрустящим. Его можно подавать к гарниру или мясным блюдам.

Время готовки: 4 дня

Время приготовления: 4 дня

Порций – 7 л.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 10 кг.

Морковь – 0,5 кг.

Соль – 200 гр.

Процесс приготовления:

1. Промываем капусту и тонко режем ее любым удобным способом.

2. Погружаем капустную соломку в ведро. Сюда же кладем и тертую морковь. Размешиваем продукты до выделения сока.

3. Дальше продукт засыпаем солью, размешиваем и плотно прижимаем ко дну ведра.

4. Устанавливаем на капусту гнет, оставляем заготовку на 3-4 дня в прохладном месте.

5. Периодически убираем гнет и проделываем в массе глубокие ямки.

6. Спустя время сочный домашний продукт будет полностью готов. Подавайте хрустящую квашеную капусту к столу!

Квашеная капуста в 3-х литровой банке без уксуса

Простой способ приготовления вкусной капусты – без добавления уксуса. Заготовить угощение можно в трехлитровой банке. Спустя несколько дней вы получите аппетитный и сочный продукт.

Время готовки: 5 дней

Время приготовления: 5 дней

Порций – 3 л.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 3 кг.

Морковь – 2 шт.

Соль – 50 гр.

Перец черный горошек – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Промываем овощи. Капусту режем тонкой соломкой, а морковь натираем на терку. Погружаем продукты в общую посуду.

2. Засыпаем овощную массу солью и добавляем сюда горошины черного перца.

3. Старательно разминаем содержимое руками, чтобы выделилось немного сока.

4. Размещаем продукт в трехлитровую банку и оставляем его на 5 дней без крышки. Каждый день делаем в заготовке небольшие проколы. После отправляем ее в холодильник.

5. Сочная квашеная капуста в трехлитровой банке готова. Пробуйте аппетитную домашнюю закуску.

Хрустящая квашеная капуста с уксусом быстрого приготовления

Домашняя квашеная капуста любима многими за свой яркий кисловатый вкус. Приготовить такую закуску совсем не сложно с добавлением уксуса. Продукт порадует приятным хрустом и сочностью.

Время готовки: 24 часа

Время приготовления: 24 часа

Порций – 2 л.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 2 кг.

Морковь – 1 шт.

Вода – 4 ст.

Соль – 3 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Уксус столовый 9% – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Сперва промываем капусту под водой. Убираем верхние листья, а оставшийся продукт мелко нарезаем. Можно соломкой или небольшими кусочками.

2. Морковку можно натереть на терке для корейской моркови или же на обычной с крупными зубчиками.

3. Дальше кипятим на плите воду и растворяем в ней соль с сахаром. После чего убираем огонь, добавляем в жидкость уксус и оставляем остывать до теплого состояния.

4. Нарезанные овощи размешиваем в большой посуде и заливаем теплым маринадом. Ставим заготовку под груз на одни сутки.

5. По истечению времени капуста хорошо пропитается маринадом и пустит еще больше своего сока. Готово!

Классический рецепт квашенной капусты с яблоками

Классический рецепт приготовления квашеной капусты с яблоками знаменит своим интересным вкусом и сочностью. Оцените яркую кулинарную идею для вашего домашнего стола.

Время готовки: 4 дня

Время приготовления: 4 дня

Порций – 2 л.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 2 кг.

Яблоко – 500 гр.

Морковь – 500 гр.

Соль – 3 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Сперва промываем капусту. Убираем верхние листья, так как в них скапливается большое количество загрязнений. Оставшийся кочан режем тонкой соломкой.

2. Следом очищаем от кожуры, промываем и натираем морковь.

3. Яблоки разрезаем на небольшие кусочки. Аккуратно удаляем из них сердцевину и косточки.

4. Соединяем все три ингредиента в общей посуду. Разминаем их руками, размешиваем с солью и сахаром и ставим под гнет на 4 дня. В качестве груза можно использовать наполненные банки.

5. Через несколько дней убираем гнет и размешиваем сочную квашеную капусту. Готово!

Сладкая квашенная капуста с сахаром

Удивите родных или гостей сладкой и невероятно сочной квашеной капустой. Рецепт предполагает добавление большого количество сахара, что придает овощу приятный неповторимый вкус.

Время готовки: 4 дня

Время приготовления: 4 дня

Порций – 2 л.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 2,5 кг.

Морковь – 2 шт.

Сахар – 0,5 ст.

Соль – 50 гр.

Процесс приготовления:

1. Обдаем кочан капусты под водой. Снимаем с него верхние листья и аккуратно вырезаем кочерыжку. Оставшийся овощ режем мелкой соломкой.

2. Погружаем капусту в большую и удобную для замешивания кастрюлю. Дополняем ее тертой морковью.

3. Посыпаем овощную массу нужным количеством соли и сахара. Старательно размешиваем продукты. Делаем это долго и с силой, чтобы содержимое пустило сок.

4. Не полностью закрываем овощную заготовку тарелкой и сверху устанавливаем подходящий груз. Настаиваем продукт 3-4 дня.

5. Спустя несколько дней заквашенную капусту перекладываем в подходящую посуду с крышкой. Можно пробовать или ставить на хранение.

Как приготовить квашеную капуста с клюквой?

Оригинальный вкус квашеной капусты можно получить с добавлением сочной клюквы. Приятная кислинка сделает домашнюю заготовку намного ярче. Оцените просто и проверенный многими хозяйками рецепт.

Время готовки: 3 дня

Время приготовления: 3 дня

Порций – 2 л.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 2 кг.

Морковь – 1 шт.

Клюква – 150 гр.

Соль – 3 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Лист лавровый – 3 шт.

Перец черный горошек – 10 шт.

Процесс приготовления:

1. Промываем капусту под водой, затем нарезаем ее тонкой и длинной соломкой.

2. Отправляем подготовленный овощ в кастрюлю. Дополняем его очищенной и тертой морковью.

3. Засыпаем продукты солью и сахар.

4. Старательно перемешиваем массу, чтобы образовался сок.

5. На дно другой посуды укладываем листья капусты. Также добавляем лавровые листья и горошины черного перца.

6. На подушку из специй выкладываем размешанные овощи.

7. Дальше добавляем заранее промытую клюкву.

8. Ставим заготовку под гнет на 2-3 дня.

9. Сочная и яркая по вкусу квашеная капуста с клюквой готова!

Квашеная капуста с морковью быстрого приготовления

Аппетитную квашеную капусту с приятной кислинкой можно приготовить по быстрому и простому рецепту. Вам не придется наблюдать за долгим процессом в течение нескольких дней. Берите на заметку интересную кулинарную идею.

Время готовки: 40 минут

Время приготовления: 20 минут

Порций – 2 л.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 2,5-3 кг.

Морковь – 2 шт.

Вода – 4 ст.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 2 ст.л.

Уксус столовый 9% – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Сперва промываем кочан капусты под водой, очищаем его от любых загрязнений, а после мелко и тонко нарезаем.

2. Очищаем и старательно промываем морковь. Натираем ее на терку.

3. В отдельной металлической посуде нагреваем воду и растворяем в ней соль с сахаром. В конце вливаем уксус и даем полученному маринаду остыть.

4. Тщательно разминаем нарезанные овощи руками и плотно укладываем их в подготовленную банку.

5. Закрываем тару с капустой в маринаде крышкой и ставим ее в прохладное место. Совсем скоро продукт заквасится и будет готов к употреблению.

Быстрая квашеная капуста в банке за сутки без уксуса

Приготовить вкусную квашеную капусту можно за одни сутки. Простой рецепт не только сэкономит ваше время, но и приятно удивит своим аппетитным результатом. Подавайте холодное угощение в дополнении с другими блюдами.

Время готовки: 24 часа

Время приготовления: 24 часа

Порций – 2 л.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 2,3 кг.

Морковь – 2 шт.

Сахар – 2 ч.л.

Соль – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Промываем разделываем кочан капусты на несколько частей для удобства. Мелко нарезаем продукт, обходя кочерыжку. Она нам не пригодится.

2. Через терку с крупными зубьями пропускаем заранее очищенную и промытую морковь.

3. Долго вымешиваем оба продукта руками, пока они не дадут много сока. Затем вмешиваем в массу соль и сахар.

4. Оставляем заготовку под гнетом на одни сутки. Держать ее следует в теплом месте.

5. Дальше готовую квашеную капусту следует хранить в прохладном месте. Подойдет погреб или холодильник.