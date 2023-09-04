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Квашеная капуста классическая

На чтение: 8 минут
Квашеная капуста классическая

Квашеная капуста — одна из самых популярных и полезных закусок на осенне-зимний период. Для тех, кто не очень любит эксперименты, предлагаем приготовить квашеную капусту по классическим рецептам. Проверенные годами кулинарные советы позволят получить яркий по вкусу, хрустящий и сочный продукт в домашних условиях. Забирайте 10 идей с подробным описанием процесса и пошаговыми фото.

Классическая квашеная капуста в рассоле в домашних условиях

Сочная и аппетитная квашеная капуста получается с добавлением рассола. Ароматный продукт дополнит многие домашние блюда, также его можно подавать как отдельную холодную закуску.

Квашеная капуста классическая

Ингредиенты –+2 л.

  • Капуста белокочанная 3 кг
  • Морковь 3 шт.
  • Соль 50 гр.
  • Сахар-песок 1 ст.л.
  • Вода 4 ст.

Шаги 90 мин.

  1. Квашеная капуста классическая

    Квашеная капуста по классическому рецепту готовится очень просто. Подготовим необходимые ингредиенты для закваски.

  2. Квашеная капуста классическая

    Дальше приступаем к приготовлению рассола. В воде размешиваем соль и сахар до их полного растворения.

  3. Квашеная капуста классическая

    Кипятим продукт, держим на огне 3 минуты и выключаем плиту.

  4. Квашеная капуста классическая

    В это время нарезаем капусту тонкой соломкой, а морковь пропускаем через терку. Размешиваем овощи между собой.

  5. Квашеная капуста классическая

    Плотно укладываем полученную смесь в стеклянную банку.

  6. Квашеная капуста классическая

    Дальше заливаем продукт остывшим рассолом. Настаиваем заготовку три дня при комнатной температуре.

  7. Квашеная капуста классическая

    Спустя время сочная и хрустящая квашеная капуста в рассоле будет полностью готова, можно пробовать!

Квашеная капуста с морковью в кастрюле — классический рецепт

Удобный способ заготовки квашеной капусты с морковью – в кастрюле. Готовое угощение выйдет сочным и хрустящим, что послужит отличным дополнением для многих горячих блюд.

Время готовки: 3 дня

Время приготовления: 3 дня

Порций – 2 л.

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 1 кг.
  • Морковь – 1 шт.
  • Соль – 30 гр.
  • Сахар – 120 гр.
  • Вода 4 ст.

Процесс приготовления:

1. Промываем овощи. С капусты сперва снимаем верхние листья, морковь очищаем от кожуры.

Квашеная капуста классическая

2. Дальше капусту нарезаем тонкой и длинной соломкой.

Квашеная капуста классическая

3. Добавляем к капусте натертую на крупную терку морковь. Разминаем массу руками до выделения сока.

Квашеная капуста классическая

4. Погружаем подготовленную массу в кастрюлю. Размешиваем ее с солью и заливаем водой. Настаиваем продукт два дня, дальше добавляем сахар и держим еще 1 день в прохладном месте.

Квашеная капуста классическая

5. Сочная квашеная капуста в домашних условиях готова. Пробуйте!

Квашеная капуста классическая

Сочная и хрустящая квашеная капуста в ведре

Интересный способ приготовления квашеной капусты – в ведре. Готовый продукт выходит невероятно сочным и хрустящим. Его можно подавать к гарниру или мясным блюдам.

Время готовки: 4 дня

Время приготовления: 4 дня

Порций – 7 л.

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 10 кг.
  • Морковь – 0,5 кг.
  • Соль – 200 гр.

Процесс приготовления:

1. Промываем капусту и тонко режем ее любым удобным способом.

Квашеная капуста классическая

2. Погружаем капустную соломку в ведро. Сюда же кладем и тертую морковь. Размешиваем продукты до выделения сока.

Квашеная капуста классическая

3. Дальше продукт засыпаем солью, размешиваем и плотно прижимаем ко дну ведра.

Квашеная капуста классическая

4. Устанавливаем на капусту гнет, оставляем заготовку на 3-4 дня в прохладном месте.

Квашеная капуста классическая

5. Периодически убираем гнет и проделываем в массе глубокие ямки.

Квашеная капуста классическая

6. Спустя время сочный домашний продукт будет полностью готов. Подавайте хрустящую квашеную капусту к столу!

Квашеная капуста классическая

Квашеная капуста в 3-х литровой банке без уксуса

Простой способ приготовления вкусной капусты – без добавления уксуса. Заготовить угощение можно в трехлитровой банке. Спустя несколько дней вы получите аппетитный и сочный продукт.

Время готовки: 5 дней

Время приготовления: 5 дней

Порций – 3 л.

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 3 кг.
  • Морковь – 2 шт.
  • Соль – 50 гр.
  • Перец черный горошек – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Промываем овощи. Капусту режем тонкой соломкой, а морковь натираем на терку. Погружаем продукты в общую посуду.

Квашеная капуста классическая

2. Засыпаем овощную массу солью и добавляем сюда горошины черного перца.

Квашеная капуста классическая

3. Старательно разминаем содержимое руками, чтобы выделилось немного сока.

Квашеная капуста классическая

4. Размещаем продукт в трехлитровую банку и оставляем его на 5 дней без крышки. Каждый день делаем в заготовке небольшие проколы. После отправляем ее в холодильник.

Квашеная капуста классическая

5. Сочная квашеная капуста в трехлитровой банке готова. Пробуйте аппетитную домашнюю закуску.

Квашеная капуста классическая

Хрустящая квашеная капуста с уксусом быстрого приготовления

Домашняя квашеная капуста любима многими за свой яркий кисловатый вкус. Приготовить такую закуску совсем не сложно с добавлением уксуса. Продукт порадует приятным хрустом и сочностью.

Время готовки: 24 часа

Время приготовления: 24 часа

Порций – 2 л.

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 2 кг.
  • Морковь – 1 шт.
  • Вода – 4 ст.
  • Соль – 3 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Уксус столовый 9% – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Сперва промываем капусту под водой. Убираем верхние листья, а оставшийся продукт мелко нарезаем. Можно соломкой или небольшими кусочками.

Квашеная капуста классическая

2. Морковку можно натереть на терке для корейской моркови или же на обычной с крупными зубчиками.

Квашеная капуста классическая

3. Дальше кипятим на плите воду и растворяем в ней соль с сахаром. После чего убираем огонь, добавляем в жидкость уксус и оставляем остывать до теплого состояния.

Квашеная капуста классическая

4. Нарезанные овощи размешиваем в большой посуде и заливаем теплым маринадом. Ставим заготовку под груз на одни сутки.

Квашеная капуста классическая

5. По истечению времени капуста хорошо пропитается маринадом и пустит еще больше своего сока. Готово!

Квашеная капуста классическая

Классический рецепт квашенной капусты с яблоками

Классический рецепт приготовления квашеной капусты с яблоками знаменит своим интересным вкусом и сочностью. Оцените яркую кулинарную идею для вашего домашнего стола.

Время готовки: 4 дня

Время приготовления: 4 дня

Порций – 2 л.

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 2 кг.
  • Яблоко – 500 гр.
  • Морковь – 500 гр.
  • Соль – 3 ст.л.
  • Сахар – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Сперва промываем капусту. Убираем верхние листья, так как в них скапливается большое количество загрязнений. Оставшийся кочан режем тонкой соломкой.

Квашеная капуста классическая

2. Следом очищаем от кожуры, промываем и натираем морковь.

Квашеная капуста классическая

3. Яблоки разрезаем на небольшие кусочки. Аккуратно удаляем из них сердцевину и косточки.

Квашеная капуста классическая

4. Соединяем все три ингредиента в общей посуду. Разминаем их руками, размешиваем с солью и сахаром и ставим под гнет на 4 дня. В качестве груза можно использовать наполненные банки.

Квашеная капуста классическая

5. Через несколько дней убираем гнет и размешиваем сочную квашеную капусту. Готово!

Квашеная капуста классическая

Сладкая квашенная капуста с сахаром

Удивите родных или гостей сладкой и невероятно сочной квашеной капустой. Рецепт предполагает добавление большого количество сахара, что придает овощу приятный неповторимый вкус.

Время готовки: 4 дня

Время приготовления: 4 дня

Порций – 2 л.

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 2,5 кг.
  • Морковь – 2 шт.
  • Сахар – 0,5 ст.
  • Соль – 50 гр.

Процесс приготовления:

1. Обдаем кочан капусты под водой. Снимаем с него верхние листья и аккуратно вырезаем кочерыжку. Оставшийся овощ режем мелкой соломкой.

Квашеная капуста классическая

2. Погружаем капусту в большую и удобную для замешивания кастрюлю. Дополняем ее тертой морковью.

Квашеная капуста классическая

3. Посыпаем овощную массу нужным количеством соли и сахара. Старательно размешиваем продукты. Делаем это долго и с силой, чтобы содержимое пустило сок.

Квашеная капуста классическая

4. Не полностью закрываем овощную заготовку тарелкой и сверху устанавливаем подходящий груз. Настаиваем продукт 3-4 дня.

Квашеная капуста классическая

5. Спустя несколько дней заквашенную капусту перекладываем в подходящую посуду с крышкой. Можно пробовать или ставить на хранение.

Квашеная капуста классическая

Как приготовить квашеную капуста с клюквой?

Оригинальный вкус квашеной капусты можно получить с добавлением сочной клюквы. Приятная кислинка сделает домашнюю заготовку намного ярче. Оцените просто и проверенный многими хозяйками рецепт.

Время готовки: 3 дня

Время приготовления: 3 дня

Порций – 2 л.

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 2 кг.
  • Морковь – 1 шт.
  • Клюква – 150 гр.
  • Соль – 3 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Лист лавровый – 3 шт.
  • Перец черный горошек – 10 шт.

Процесс приготовления:

1. Промываем капусту под водой, затем нарезаем ее тонкой и длинной соломкой.

Квашеная капуста классическая

2. Отправляем подготовленный овощ в кастрюлю. Дополняем его очищенной и тертой морковью.

Квашеная капуста классическая

3. Засыпаем продукты солью и сахар.

Квашеная капуста классическая

4. Старательно перемешиваем массу, чтобы образовался сок.

Квашеная капуста классическая

5. На дно другой посуды укладываем листья капусты. Также добавляем лавровые листья и горошины черного перца.

Квашеная капуста классическая

6. На подушку из специй выкладываем размешанные овощи.

Квашеная капуста классическая

7. Дальше добавляем заранее промытую клюкву.

Квашеная капуста классическая

8. Ставим заготовку под гнет на 2-3 дня.

Квашеная капуста классическая

9. Сочная и яркая по вкусу квашеная капуста с клюквой готова!

Квашеная капуста классическая

Квашеная капуста с морковью быстрого приготовления

Аппетитную квашеную капусту с приятной кислинкой можно приготовить по быстрому и простому рецепту. Вам не придется наблюдать за долгим процессом в течение нескольких дней. Берите на заметку интересную кулинарную идею.

Время готовки: 40 минут

Время приготовления: 20 минут

Порций – 2 л.

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 2,5-3 кг.
  • Морковь – 2 шт.
  • Вода – 4 ст.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Уксус столовый 9% – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Сперва промываем кочан капусты под водой, очищаем его от любых загрязнений, а после мелко и тонко нарезаем.

Квашеная капуста классическая

2. Очищаем и старательно промываем морковь. Натираем ее на терку.

Квашеная капуста классическая

3. В отдельной металлической посуде нагреваем воду и растворяем в ней соль с сахаром. В конце вливаем уксус и даем полученному маринаду остыть.

Квашеная капуста классическая

4. Тщательно разминаем нарезанные овощи руками и плотно укладываем их в подготовленную банку.

Квашеная капуста классическая

5. Закрываем тару с капустой в маринаде крышкой и ставим ее в прохладное место. Совсем скоро продукт заквасится и будет готов к употреблению.

Квашеная капуста классическая

Быстрая квашеная капуста в банке за сутки без уксуса

Приготовить вкусную квашеную капусту можно за одни сутки. Простой рецепт не только сэкономит ваше время, но и приятно удивит своим аппетитным результатом. Подавайте холодное угощение в дополнении с другими блюдами.

Время готовки: 24 часа

Время приготовления: 24 часа

Порций – 2 л.

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 2,3 кг.
  • Морковь – 2 шт.
  • Сахар – 2 ч.л.
  • Соль – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Промываем разделываем кочан капусты на несколько частей для удобства. Мелко нарезаем продукт, обходя кочерыжку. Она нам не пригодится.

Квашеная капуста классическая

2. Через терку с крупными зубьями пропускаем заранее очищенную и промытую морковь.

Квашеная капуста классическая

3. Долго вымешиваем оба продукта руками, пока они не дадут много сока. Затем вмешиваем в массу соль и сахар.

Квашеная капуста классическая

4. Оставляем заготовку под гнетом на одни сутки. Держать ее следует в теплом месте.

Квашеная капуста классическая

5. Дальше готовую квашеную капусту следует хранить в прохладном месте. Подойдет погреб или холодильник.

Квашеная капуста классическая

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