Квашеная капуста классическая

Квашеная капуста — одна из самых популярных и полезных закусок на осенне-зимний период. Для тех, кто не очень любит эксперименты, предлагаем приготовить квашеную капусту по классическим рецептам. Проверенные годами кулинарные советы позволят получить яркий по вкусу, хрустящий и сочный продукт в домашних условиях. Забирайте 10 идей с подробным описанием процесса и пошаговыми фото.
Классическая квашеная капуста в рассоле в домашних условиях
Сочная и аппетитная квашеная капуста получается с добавлением рассола. Ароматный продукт дополнит многие домашние блюда, также его можно подавать как отдельную холодную закуску.
Ингредиенты –+2 л.
- Капуста белокочанная 3 кг
- Морковь 3 шт.
- Соль 50 гр.
- Сахар-песок 1 ст.л.
- Вода 4 ст.
Шаги 90 мин.
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Квашеная капуста по классическому рецепту готовится очень просто. Подготовим необходимые ингредиенты для закваски.
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Дальше приступаем к приготовлению рассола. В воде размешиваем соль и сахар до их полного растворения.
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Кипятим продукт, держим на огне 3 минуты и выключаем плиту.
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В это время нарезаем капусту тонкой соломкой, а морковь пропускаем через терку. Размешиваем овощи между собой.
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Плотно укладываем полученную смесь в стеклянную банку.
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Дальше заливаем продукт остывшим рассолом. Настаиваем заготовку три дня при комнатной температуре.
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Спустя время сочная и хрустящая квашеная капуста в рассоле будет полностью готова, можно пробовать!
Квашеная капуста с морковью в кастрюле — классический рецепт
Удобный способ заготовки квашеной капусты с морковью – в кастрюле. Готовое угощение выйдет сочным и хрустящим, что послужит отличным дополнением для многих горячих блюд.
Время готовки: 3 дня
Время приготовления: 3 дня
Порций – 2 л.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 1 кг.
- Морковь – 1 шт.
- Соль – 30 гр.
- Сахар – 120 гр.
- Вода 4 ст.
Процесс приготовления:
1. Промываем овощи. С капусты сперва снимаем верхние листья, морковь очищаем от кожуры.
2. Дальше капусту нарезаем тонкой и длинной соломкой.
3. Добавляем к капусте натертую на крупную терку морковь. Разминаем массу руками до выделения сока.
4. Погружаем подготовленную массу в кастрюлю. Размешиваем ее с солью и заливаем водой. Настаиваем продукт два дня, дальше добавляем сахар и держим еще 1 день в прохладном месте.
5. Сочная квашеная капуста в домашних условиях готова. Пробуйте!
Сочная и хрустящая квашеная капуста в ведре
Интересный способ приготовления квашеной капусты – в ведре. Готовый продукт выходит невероятно сочным и хрустящим. Его можно подавать к гарниру или мясным блюдам.
Время готовки: 4 дня
Время приготовления: 4 дня
Порций – 7 л.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 10 кг.
- Морковь – 0,5 кг.
- Соль – 200 гр.
Процесс приготовления:
1. Промываем капусту и тонко режем ее любым удобным способом.
2. Погружаем капустную соломку в ведро. Сюда же кладем и тертую морковь. Размешиваем продукты до выделения сока.
3. Дальше продукт засыпаем солью, размешиваем и плотно прижимаем ко дну ведра.
4. Устанавливаем на капусту гнет, оставляем заготовку на 3-4 дня в прохладном месте.
5. Периодически убираем гнет и проделываем в массе глубокие ямки.
6. Спустя время сочный домашний продукт будет полностью готов. Подавайте хрустящую квашеную капусту к столу!
Квашеная капуста в 3-х литровой банке без уксуса
Простой способ приготовления вкусной капусты – без добавления уксуса. Заготовить угощение можно в трехлитровой банке. Спустя несколько дней вы получите аппетитный и сочный продукт.
Время готовки: 5 дней
Время приготовления: 5 дней
Порций – 3 л.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 3 кг.
- Морковь – 2 шт.
- Соль – 50 гр.
- Перец черный горошек – по вкусу.
Процесс приготовления:
1. Промываем овощи. Капусту режем тонкой соломкой, а морковь натираем на терку. Погружаем продукты в общую посуду.
2. Засыпаем овощную массу солью и добавляем сюда горошины черного перца.
3. Старательно разминаем содержимое руками, чтобы выделилось немного сока.
4. Размещаем продукт в трехлитровую банку и оставляем его на 5 дней без крышки. Каждый день делаем в заготовке небольшие проколы. После отправляем ее в холодильник.
5. Сочная квашеная капуста в трехлитровой банке готова. Пробуйте аппетитную домашнюю закуску.
Хрустящая квашеная капуста с уксусом быстрого приготовления
Домашняя квашеная капуста любима многими за свой яркий кисловатый вкус. Приготовить такую закуску совсем не сложно с добавлением уксуса. Продукт порадует приятным хрустом и сочностью.
Время готовки: 24 часа
Время приготовления: 24 часа
Порций – 2 л.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 2 кг.
- Морковь – 1 шт.
- Вода – 4 ст.
- Соль – 3 ст.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Уксус столовый 9% – 3 ст.л.
Процесс приготовления:
1. Сперва промываем капусту под водой. Убираем верхние листья, а оставшийся продукт мелко нарезаем. Можно соломкой или небольшими кусочками.
2. Морковку можно натереть на терке для корейской моркови или же на обычной с крупными зубчиками.
3. Дальше кипятим на плите воду и растворяем в ней соль с сахаром. После чего убираем огонь, добавляем в жидкость уксус и оставляем остывать до теплого состояния.
4. Нарезанные овощи размешиваем в большой посуде и заливаем теплым маринадом. Ставим заготовку под груз на одни сутки.
5. По истечению времени капуста хорошо пропитается маринадом и пустит еще больше своего сока. Готово!
Классический рецепт квашенной капусты с яблоками
Классический рецепт приготовления квашеной капусты с яблоками знаменит своим интересным вкусом и сочностью. Оцените яркую кулинарную идею для вашего домашнего стола.
Время готовки: 4 дня
Время приготовления: 4 дня
Порций – 2 л.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 2 кг.
- Яблоко – 500 гр.
- Морковь – 500 гр.
- Соль – 3 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
1. Сперва промываем капусту. Убираем верхние листья, так как в них скапливается большое количество загрязнений. Оставшийся кочан режем тонкой соломкой.
2. Следом очищаем от кожуры, промываем и натираем морковь.
3. Яблоки разрезаем на небольшие кусочки. Аккуратно удаляем из них сердцевину и косточки.
4. Соединяем все три ингредиента в общей посуду. Разминаем их руками, размешиваем с солью и сахаром и ставим под гнет на 4 дня. В качестве груза можно использовать наполненные банки.
5. Через несколько дней убираем гнет и размешиваем сочную квашеную капусту. Готово!
Сладкая квашенная капуста с сахаром
Удивите родных или гостей сладкой и невероятно сочной квашеной капустой. Рецепт предполагает добавление большого количество сахара, что придает овощу приятный неповторимый вкус.
Время готовки: 4 дня
Время приготовления: 4 дня
Порций – 2 л.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 2,5 кг.
- Морковь – 2 шт.
- Сахар – 0,5 ст.
- Соль – 50 гр.
Процесс приготовления:
1. Обдаем кочан капусты под водой. Снимаем с него верхние листья и аккуратно вырезаем кочерыжку. Оставшийся овощ режем мелкой соломкой.
2. Погружаем капусту в большую и удобную для замешивания кастрюлю. Дополняем ее тертой морковью.
3. Посыпаем овощную массу нужным количеством соли и сахара. Старательно размешиваем продукты. Делаем это долго и с силой, чтобы содержимое пустило сок.
4. Не полностью закрываем овощную заготовку тарелкой и сверху устанавливаем подходящий груз. Настаиваем продукт 3-4 дня.
5. Спустя несколько дней заквашенную капусту перекладываем в подходящую посуду с крышкой. Можно пробовать или ставить на хранение.
Как приготовить квашеную капуста с клюквой?
Оригинальный вкус квашеной капусты можно получить с добавлением сочной клюквы. Приятная кислинка сделает домашнюю заготовку намного ярче. Оцените просто и проверенный многими хозяйками рецепт.
Время готовки: 3 дня
Время приготовления: 3 дня
Порций – 2 л.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 2 кг.
- Морковь – 1 шт.
- Клюква – 150 гр.
- Соль – 3 ст.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Лист лавровый – 3 шт.
- Перец черный горошек – 10 шт.
Процесс приготовления:
1. Промываем капусту под водой, затем нарезаем ее тонкой и длинной соломкой.
2. Отправляем подготовленный овощ в кастрюлю. Дополняем его очищенной и тертой морковью.
3. Засыпаем продукты солью и сахар.
4. Старательно перемешиваем массу, чтобы образовался сок.
5. На дно другой посуды укладываем листья капусты. Также добавляем лавровые листья и горошины черного перца.
6. На подушку из специй выкладываем размешанные овощи.
7. Дальше добавляем заранее промытую клюкву.
8. Ставим заготовку под гнет на 2-3 дня.
9. Сочная и яркая по вкусу квашеная капуста с клюквой готова!
Квашеная капуста с морковью быстрого приготовления
Аппетитную квашеную капусту с приятной кислинкой можно приготовить по быстрому и простому рецепту. Вам не придется наблюдать за долгим процессом в течение нескольких дней. Берите на заметку интересную кулинарную идею.
Время готовки: 40 минут
Время приготовления: 20 минут
Порций – 2 л.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 2,5-3 кг.
- Морковь – 2 шт.
- Вода – 4 ст.
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – 2 ст.л.
- Уксус столовый 9% – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
1. Сперва промываем кочан капусты под водой, очищаем его от любых загрязнений, а после мелко и тонко нарезаем.
2. Очищаем и старательно промываем морковь. Натираем ее на терку.
3. В отдельной металлической посуде нагреваем воду и растворяем в ней соль с сахаром. В конце вливаем уксус и даем полученному маринаду остыть.
4. Тщательно разминаем нарезанные овощи руками и плотно укладываем их в подготовленную банку.
5. Закрываем тару с капустой в маринаде крышкой и ставим ее в прохладное место. Совсем скоро продукт заквасится и будет готов к употреблению.
Быстрая квашеная капуста в банке за сутки без уксуса
Приготовить вкусную квашеную капусту можно за одни сутки. Простой рецепт не только сэкономит ваше время, но и приятно удивит своим аппетитным результатом. Подавайте холодное угощение в дополнении с другими блюдами.
Время готовки: 24 часа
Время приготовления: 24 часа
Порций – 2 л.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 2,3 кг.
- Морковь – 2 шт.
- Сахар – 2 ч.л.
- Соль – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
1. Промываем разделываем кочан капусты на несколько частей для удобства. Мелко нарезаем продукт, обходя кочерыжку. Она нам не пригодится.
2. Через терку с крупными зубьями пропускаем заранее очищенную и промытую морковь.
3. Долго вымешиваем оба продукта руками, пока они не дадут много сока. Затем вмешиваем в массу соль и сахар.
4. Оставляем заготовку под гнетом на одни сутки. Держать ее следует в теплом месте.
5. Дальше готовую квашеную капусту следует хранить в прохладном месте. Подойдет погреб или холодильник.