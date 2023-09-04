Описание приготовления:

Лучше всего для стейков подойдет шея, корейка, лопатка или бедро. Помидоры выбирайте мясистые, с минимальным количеством семян. При желании майонез можно заменить на сметану или натуральный йогурт. Стейки можно подавать с любым гарниром или со свежими овощами.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Свинина 400 Грамм

Помидор 2 Штуки

Сыр 80 Грамм (твердый)

Майонез 2 Ст. ложки

Масло растительное 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Аджика сухая По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

237 ккал

Калорийность

12 г

Белки

20 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Стейки из свинины с сыром и помидорами в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления стейков из свинины с сыром и помидорами в духовке. Помидоры вымойте и обсушите.

Противень застелить фольгой для выпечки и смажьте растительным маслом. Мясо нарежьте на стейки толщиной 1-1,5 см. Свинину отбейте, посолите, поперчите и выложите на противень.

Смажьте отбитые стейки майонезом.

Помидоры порежьте на дольки и выложите на свинину.

Сыр натрите на средней терке и посыпьте помидоры и мясо сверху. Поставьте противень с мясом в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут, до золотистой корочки и золотистого цвета. Спустя время достаньте стейки из духовки и подавайте к столу.

Приятного аппетита!