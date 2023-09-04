Описание приготовления:
Лучше всего для стейков подойдет шея, корейка, лопатка или бедро. Помидоры выбирайте мясистые, с минимальным количеством семян. При желании майонез можно заменить на сметану или натуральный йогурт. Стейки можно подавать с любым гарниром или со свежими овощами.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Свинина 400 Грамм
- Помидор 2 Штуки
- Сыр 80 Грамм (твердый)
- Майонез 2 Ст. ложки
- Масло растительное 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
- Аджика сухая По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
237 ккал
Калорийность
12 г
Белки
20 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Стейки из свинины с сыром и помидорами в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления стейков из свинины с сыром и помидорами в духовке. Помидоры вымойте и обсушите.
Противень застелить фольгой для выпечки и смажьте растительным маслом. Мясо нарежьте на стейки толщиной 1-1,5 см. Свинину отбейте, посолите, поперчите и выложите на противень.
Смажьте отбитые стейки майонезом.
Помидоры порежьте на дольки и выложите на свинину.
Сыр натрите на средней терке и посыпьте помидоры и мясо сверху. Поставьте противень с мясом в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут, до золотистой корочки и золотистого цвета. Спустя время достаньте стейки из духовки и подавайте к столу.
Приятного аппетита!