Не выбрасывайте деньги на фальшивки: как отличить оливковое масло от подделки

Оливковое масло – это масло, извлекаемое из плодов оливкового дерева. Она имеет множество способов использования для приготовления самых разных блюд.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Оливковое масло широко используется в кулинарии для салатов, жарки, приготовления соусов и маринадов. Она обладает приятным вкусом и ароматом.

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Какого цвета должно быть масло

Выбирая масло, обязательно обратите внимание на его цвет. Свежая может иметь зеленоватый оттенок: от темного до светлого. Цвет, конечно же, зависит от сорта оливок и степени их спелости.

Ингредиент, который есть практически в каждом блюде / unsplash

Надежные производители оливкового масла всегда указывают на этикетке информацию о времени отжима. С этого момента есть максимум два года, чтобы использовать его на своей кухне. На упаковке смотрите две даты: время отжима и срок годности. Тогда вы гарантированно купите свежее оливковое масло.

Вкус и запах

Открыв бутылку действительно хорошего оливкового масла, вы почувствуете запах фруктов или скошенной травы. Все зависит от того, из какого вида оливок было отжато масло. Оливковое масло, которое вообще не пахнет или пахнет странно – это не то, что стоит пробовать.

Если вы почувствуете горьковатый, пряно-фруктовый вкус – это вкус настоящего оливкового масла. Полифенолы отвечают за эту горечь. Поэтому не бойтесь горечи в оливковом масле. Именно это гарантирует, что оливковое масло свежее и отжатое с соблюдением всех условий.

Важна ли тара

Пластик – самый большой враг оливкового масла! Если вас соблазняет низкая цена масла на полке магазина, но продукт закрыт в пластиковую, прозрачную бутылку, лучше избегать такой покупки. К сожалению, такое оливковое масло быстро потеряет или уже утратило свои свойства.

Масло должно храниться в герметично закрытой банке или бутылке из темного стекла, а лучше в керамическом сосуде.

Украинские стандарты качества

В ДСТУ приведен следующий ассортимент оливкового масла: экстра натуральное масло первого прессования, первый и второй сорта масла для первого прессования. При покупке оливкового масла следует искать на этикетке ДСТУ 5065:2008 – это требования действующего стандарта в Украине. Также можно обратить внимание на стандарт CODEX-STAN 33-1981, используемый в международной практике.

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