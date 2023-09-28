Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из краснокочанной капусты на зиму. По желанию в маринад можно добавить лавровый лист, а семена укропа заменить на зонтик укропа. Из овощей в салат также можно добавить морковь. Салат получается сочным, ярким и витаминным. Готовится легко и быстро, хорошо хранится, а перед подачей салат остается только заправить ароматным маслом.
Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Красная капуста Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Капуста краснокочанная 1 Килограмм
- Болгарский перец 1 Килограмм
- Лук репчатый 2 Штуки
- Вода 1 Литр
- Сахар 1/2 Стакана
- Соль 2,5 Ст. ложки
- Уксус 9% 1/2 Стакана
- Перец душистый (горошек) 2-3 Штук
- Укроп семена 1 Чайная ложка
Количество порций 6
Калорийность
28 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из краснокочанной капусты на зиму»
Подготовьте все ингредиенты.
Краснокочанную капусту тонко нашинкуйте.
Болгарский перец нарежьте соломкой, а репчатый лук полукольцами.
Добавьте соль, помните и перемешайте овощи.
Разложите получившийся салат по чистым стерилизованным банкам.
Для маринада вскипятите воду с семенами укропа, душистым перцем и сахаром, добавьте уксус и проварите 1 минуту.
Разлейте горячий маринад по банкам.
Герметично закатайте банки, переверните вверх дном и укутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания.
После заготовку можно убрать в прохладное место на хранение. Салат из краснокочанной капусты на зиму готов.