Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из краснокочанной капусты на зиму. По желанию в маринад можно добавить лавровый лист, а семена укропа заменить на зонтик укропа. Из овощей в салат также можно добавить морковь. Салат получается сочным, ярким и витаминным. Готовится легко и быстро, хорошо хранится, а перед подачей салат остается только заправить ароматным маслом.

Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Красная капуста Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Капуста краснокочанная 1 Килограмм

Болгарский перец 1 Килограмм

Лук репчатый 2 Штуки

Вода 1 Литр

Сахар 1/2 Стакана

Соль 2,5 Ст. ложки

Уксус 9% 1/2 Стакана

Перец душистый (горошек) 2-3 Штук

Укроп семена 1 Чайная ложка

Количество порций 6

Калорийность

28 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из краснокочанной капусты на зиму»

Подготовьте все ингредиенты.

Краснокочанную капусту тонко нашинкуйте.

Болгарский перец нарежьте соломкой, а репчатый лук полукольцами.

Добавьте соль, помните и перемешайте овощи.

Разложите получившийся салат по чистым стерилизованным банкам.

Для маринада вскипятите воду с семенами укропа, душистым перцем и сахаром, добавьте уксус и проварите 1 минуту.

Разлейте горячий маринад по банкам.

Герметично закатайте банки, переверните вверх дном и укутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания.

После заготовку можно убрать в прохладное место на хранение. Салат из краснокочанной капусты на зиму готов.