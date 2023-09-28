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Салат из краснокочанной капусты на зиму

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Салат из краснокочанной капусты на зиму

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из краснокочанной капусты на зиму. По желанию в маринад можно добавить лавровый лист, а семена укропа заменить на зонтик укропа. Из овощей в салат также можно добавить морковь. Салат получается сочным, ярким и витаминным. Готовится легко и быстро, хорошо хранится, а перед подачей салат остается только заправить ароматным маслом.
Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Красная капуста Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

  • Капуста краснокочанная 1 Килограмм
  • Болгарский перец 1 Килограмм
  • Лук репчатый 2 Штуки
  • Вода 1 Литр
  • Сахар 1/2 Стакана
  • Соль 2,5 Ст. ложки
  • Уксус 9% 1/2 Стакана
  • Перец душистый (горошек) 2-3 Штук
  • Укроп семена 1 Чайная ложка

Количество порций 6

Калорийность

28 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из краснокочанной капусты на зиму»

Салат из краснокочанной капусты на зиму

Подготовьте все ингредиенты.

Салат из краснокочанной капусты на зиму

Краснокочанную капусту тонко нашинкуйте.

Салат из краснокочанной капусты на зиму

Болгарский перец нарежьте соломкой, а репчатый лук полукольцами.

Салат из краснокочанной капусты на зиму

Добавьте соль, помните и перемешайте овощи.

Салат из краснокочанной капусты на зиму

Разложите получившийся салат по чистым стерилизованным банкам.

Салат из краснокочанной капусты на зиму

Для маринада вскипятите воду с семенами укропа, душистым перцем и сахаром, добавьте уксус и проварите 1 минуту.

Салат из краснокочанной капусты на зиму

Разлейте горячий маринад по банкам.

Салат из краснокочанной капусты на зиму

Герметично закатайте банки, переверните вверх дном и укутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания.

Салат из краснокочанной капусты на зиму

После заготовку можно убрать в прохладное место на хранение. Салат из краснокочанной капусты на зиму готов.

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