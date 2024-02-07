Поднять настроение в пасмурное утро можно очень быстро и просто. Необходимо лишь испечь ароматные кукурузные блины, которые отличаются насыщенным ярко-желтым цветом. Выглядят словно солнышко на тарелке!

Для их приготовления нужен классический набор ингредиентов: мука, молоко, яйца, сахар, соль и масло. Только есть одно но. По данному рецепту в тесто следует добавлять не пшеничную муку, а кукурузную. Это и делает блины такими яркими и необычными. Хотя по вкусу они не очень сильно отличаются от традиционных.

Как приготовить вкусные кукурузные блины на молоке

Если вам хочется придать такому завтраку легкий цитрусовый аромат, можете добавить в тесто апельсиновую цедру. Для этого хорошенько промойте фрукт. Затем натрите его цедру на мелкой терке. 10 г этого ингредиента хватит, чтобы от блинчиков исходил отчетливый апельсиновый аромат.

Ингредиенты

Молоко300 мл Яйцо2 шт. Кукурузная мука7 ст. л. Сахар2 ст. л. Соль0,25 ч. л. Подсолнечное масло3 ст. л.

Приготовление

Слегка подогрейте молоко. Влейте его в глубокую миску. Вбейте в молоко яйца. Добавьте соль и сахар. Взбейте всё венчиком до однородной консистенции. Постепенно всыпьте в яичную смесь кукурузную муку. Хорошенько перемешайте все ингредиенты. Влейте 2 ст. л. подсолнечного масла. Перемешайте венчиком до однородности. Оставьте блинное тесто на 15 минут при комнатной температуре, чтобы оно отдохнуло. Разогрейте сковороду. Смажьте ее небольшим количеством подсолнечного масла.Обжарьте блины на разогретой сковороде с двух сторон до красивого румяного цвета (приблизительно по одной минуте с каждой). Готово!

Сгущенка, мёд и варенье — классические добавки к этому блюду. Вы же можете подать кукурузные блинчики с оригинальным банановым соусом. Для этого очистите фрукт от кожуры. Затем измельчите его, используя блендер. Влейте к банановому пюре 200 мл сливок. Хорошенько перемешайте. Потом добавьте 2 ст. л. сахара и немножко лимонного сока. Снова перемешайте все ингредиенты до получения однородной консистенции. С таким банановым соусом кукурузные блинчики на молоке улетят на ура. А вы когда-нибудь готовили блины с такой мукой или вы не изменяете пшеничной?