Поднять настроение в пасмурное утро можно очень быстро и просто. Необходимо лишь испечь ароматные кукурузные блины, которые отличаются насыщенным ярко-желтым цветом. Выглядят словно солнышко на тарелке!
Для их приготовления нужен классический набор ингредиентов: мука, молоко, яйца, сахар, соль и масло. Только есть одно но. По данному рецепту в тесто следует добавлять не пшеничную муку, а кукурузную. Это и делает блины такими яркими и необычными. Хотя по вкусу они не очень сильно отличаются от традиционных.
Как приготовить вкусные кукурузные блины на молоке
Если вам хочется придать такому завтраку легкий цитрусовый аромат, можете добавить в тесто апельсиновую цедру. Для этого хорошенько промойте фрукт. Затем натрите его цедру на мелкой терке. 10 г этого ингредиента хватит, чтобы от блинчиков исходил отчетливый апельсиновый аромат.
Ингредиенты
Молоко300 мл Яйцо2 шт. Кукурузная мука7 ст. л. Сахар2 ст. л. Соль0,25 ч. л. Подсолнечное масло3 ст. л.
Приготовление
- Слегка подогрейте молоко. Влейте его в глубокую миску. Вбейте в молоко яйца. Добавьте соль и сахар. Взбейте всё венчиком до однородной консистенции. Постепенно всыпьте в яичную смесь кукурузную муку. Хорошенько перемешайте все ингредиенты. Влейте 2 ст. л. подсолнечного масла. Перемешайте венчиком до однородности.
Оставьте блинное тесто на 15 минут при комнатной температуре, чтобы оно отдохнуло. Разогрейте сковороду. Смажьте ее небольшим количеством подсолнечного масла.Обжарьте блины на разогретой сковороде с двух сторон до красивого румяного цвета (приблизительно по одной минуте с каждой). Готово!
Сгущенка, мёд и варенье — классические добавки к этому блюду. Вы же можете подать кукурузные блинчики с оригинальным банановым соусом. Для этого очистите фрукт от кожуры. Затем измельчите его, используя блендер. Влейте к банановому пюре 200 мл сливок. Хорошенько перемешайте. Потом добавьте 2 ст. л. сахара и немножко лимонного сока. Снова перемешайте все ингредиенты до получения однородной консистенции. С таким банановым соусом кукурузные блинчики на молоке улетят на ура. А вы когда-нибудь готовили блины с такой мукой или вы не изменяете пшеничной?