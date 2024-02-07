Слойки с вишней: простой рецепт десерта к чаю (видео)

Для приготовления слоек можно брать покупное готовое тесто. Это существенно сэкономит ваше время.
Любителям выпечки придется по душе слойки с вишней. Ароматные, вкусные и сладкие они поднимет настроение даже в самый пасмурный день. Как их приготовить, рассказала автор блога «Вкусные рецепты на каждый день».
Слойки с вишней.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 500 гр;
- вишня – 150 гр;
- сахар – 40 гр;
- крахмал – 8 гр;
- вода – 25 мл;
- яйцо – 1 шт;
- сахарная пудра.
Способ приготовления:
Слоеное тесто разморозить согласно инструкции.
Вишни без косточки выложить в кастрюлю с толстым дном, добавить сахар и, помешивая, довести до кипения. Добавить разбавленный в воде крахмал, убавить огонь и, помешивая, варить до загустения. Дать остыть до комнатной температуры.
На рабочую поверхность выложить тесто и слегка раскатать его. Разрезать на восемь квадратов, на половине каждого квадрата сделать надрезы, на другую половину выложить начинку. Края смазать взбитым яйцом и слепить их.
Выложить будущие слойки на застеленный пергаментом противень, смазать взбитым яйцом и выпекать в предварительно разогретой до190 градусов духовке примерно 25 минут до готовности и золотистости. Дать остыть и посыпать по желанию сахарной пудрой.
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