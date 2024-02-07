Слойки с вишней: простой рецепт десерта к чаю (видео)

Для приготовления слоек можно брать покупное готовое тесто. Это существенно сэкономит ваше время.

Любителям выпечки придется по душе слойки с вишней. Ароматные, вкусные и сладкие они поднимет настроение даже в самый пасмурный день. Как их приготовить, рассказала автор блога «Вкусные рецепты на каждый день».

Слойки с вишней.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 500 гр;

вишня – 150 гр;

сахар – 40 гр;

крахмал – 8 гр;

вода – 25 мл;

яйцо – 1 шт;

сахарная пудра.

Способ приготовления:

Слоеное тесто разморозить согласно инструкции.

Вишни без косточки выложить в кастрюлю с толстым дном, добавить сахар и, помешивая, довести до кипения. Добавить разбавленный в воде крахмал, убавить огонь и, помешивая, варить до загустения. Дать остыть до комнатной температуры.

На рабочую поверхность выложить тесто и слегка раскатать его. Разрезать на восемь квадратов, на половине каждого квадрата сделать надрезы, на другую половину выложить начинку. Края смазать взбитым яйцом и слепить их.

Выложить будущие слойки на застеленный пергаментом противень, смазать взбитым яйцом и выпекать в предварительно разогретой до190 градусов духовке примерно 25 минут до готовности и золотистости. Дать остыть и посыпать по желанию сахарной пудрой.

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