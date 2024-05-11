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Рецепт: Пицца на лаваше — Это самый быстрый вариант приготовления пиццы

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Рецепт: Пицца на лаваше — Это самый быстрый вариант приготовления пиццы

Ингредиенты:
лаваш — 1 шт.;
яйца куриные — 3 шт.;
молоко — 0,5 ст;
приправа — по вкусу;
колбаса — 150 г;
томаты — 1 шт.;
сыр твердый — 100 г;
масло растительное — 1 ч.л.
Способ приготовления: Всем привет!
Делюсь с вами экспресс-рецептом пиццы. И снова речь пойдет о лаваше. Я уже не раз писала здесь рецепты с использованием лаваша, и мне кажется таких рецептов будет еще очень много, т. к. лаваш — очень универсальный продукт.
Вот, например, ленивые хачапури, которые я готовлю время от времени.
Или же, конвертики из лаваша со шпротами, теперь я готовлю их на каждый семейный праздник.
А теперь речь пойдет о пицце на лаваше.

Лаваш нарезать тонкой соломкой, чем тоньше, тем лучше.

Рецепт: Пицца на лаваше - Это самый быстрый вариант приготовления пиццы

Нарезанный лаваш уложить в глубокую миску.

Рецепт: Пицца на лаваше - Это самый быстрый вариант приготовления пиццы

К лавашу добавить 3 яйца и 0,5 стакана молока.

Рецепт: Пицца на лаваше - Это самый быстрый вариант приготовления пиццы

К смеси добавить приправу, я использую томат с базиликом и чесноком, мне очень нравится.

Рецепт: Пицца на лаваше - Это самый быстрый вариант приготовления пиццы

Все хорошо перемешать, до получения однородной массы.

Рецепт: Пицца на лаваше - Это самый быстрый вариант приготовления пиццы

Сковороду, желательно самую большую, смазать растительным маслом.

Рецепт: Пицца на лаваше - Это самый быстрый вариант приготовления пиццы

Приготовленную смесь выложить на сковороду и хорошо разровнять, равномерно по всей сковороде.

Рецепт: Пицца на лаваше - Это самый быстрый вариант приготовления пиццы

Колбасу нарезать небольшими кусочками.

Рецепт: Пицца на лаваше - Это самый быстрый вариант приготовления пиццы

Колбасу выложить на основу для пиццы.

Рецепт: Пицца на лаваше - Это самый быстрый вариант приготовления пиццы

Помидор нарезать полукольцами.

Рецепт: Пицца на лаваше - Это самый быстрый вариант приготовления пиццы

Выложить поверх колбасы.

Рецепт: Пицца на лаваше - Это самый быстрый вариант приготовления пиццы

Сыр натереть на крупной терке.

Рецепт: Пицца на лаваше - Это самый быстрый вариант приготовления пиццы

Посыпать сыром пиццу сверху.

Рецепт: Пицца на лаваше - Это самый быстрый вариант приготовления пиццы

Поставить сковороду на средний огонь, обязательно накрыть крышкой.

Рецепт: Пицца на лаваше - Это самый быстрый вариант приготовления пиццы

Выпекать 15-20 минут, до полной готовности.

Рецепт: Пицца на лаваше - Это самый быстрый вариант приготовления пиццы

Остается только переложить пиццу на большое блюдо.

Рецепт: Пицца на лаваше - Это самый быстрый вариант приготовления пиццы

Слой теста можно и потоньше сделать, но все равно получается очень вкусно. А, главное, что быстро.

Рецепт: Пицца на лаваше - Это самый быстрый вариант приготовления пиццы

Такие экспресс-рецепты помогают высвободить время для более полезных и приятных дел.
Приятного аппетита!

Время приготовления: 35 мин. Примерная стоимость порции: 300 руб.

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