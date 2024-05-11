Рецепт: Пицца на лаваше — Это самый быстрый вариант приготовления пиццы

Ингредиенты:

лаваш — 1 шт.;

яйца куриные — 3 шт.;

молоко — 0,5 ст;

приправа — по вкусу;

колбаса — 150 г;

томаты — 1 шт.;

сыр твердый — 100 г;

масло растительное — 1 ч.л.

Способ приготовления: Всем привет!

Делюсь с вами экспресс-рецептом пиццы. И снова речь пойдет о лаваше. Я уже не раз писала здесь рецепты с использованием лаваша, и мне кажется таких рецептов будет еще очень много, т. к. лаваш — очень универсальный продукт.

Вот, например, ленивые хачапури, которые я готовлю время от времени.

Или же, конвертики из лаваша со шпротами, теперь я готовлю их на каждый семейный праздник.

А теперь речь пойдет о пицце на лаваше.

Лаваш нарезать тонкой соломкой, чем тоньше, тем лучше.

Нарезанный лаваш уложить в глубокую миску.

К лавашу добавить 3 яйца и 0,5 стакана молока.

К смеси добавить приправу, я использую томат с базиликом и чесноком, мне очень нравится.

Все хорошо перемешать, до получения однородной массы.

Сковороду, желательно самую большую, смазать растительным маслом.

Приготовленную смесь выложить на сковороду и хорошо разровнять, равномерно по всей сковороде.

Колбасу нарезать небольшими кусочками.

Колбасу выложить на основу для пиццы.

Помидор нарезать полукольцами.

Выложить поверх колбасы.

Сыр натереть на крупной терке.

Посыпать сыром пиццу сверху.

Поставить сковороду на средний огонь, обязательно накрыть крышкой.

Выпекать 15-20 минут, до полной готовности.

Остается только переложить пиццу на большое блюдо.

Слой теста можно и потоньше сделать, но все равно получается очень вкусно. А, главное, что быстро.

Такие экспресс-рецепты помогают высвободить время для более полезных и приятных дел.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 35 мин. Примерная стоимость порции: 300 руб.