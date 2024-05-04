Рецепт: Драники запеченные — с картофелем и репой

Ингредиенты:

картофель — 3 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

репа — 0,5 шт.;

мука — 3 ст.л.;

яйцо куриное свежее — 1 шт.;

вкусная соль — 1 ч.л.

Способ приготовления: Мы привыкли, что классические драники делаются из картофеля, но можно всегда разнообразить известный рецепт с помощью добавления других овощей, например, репы. Я предлагаю приготовить такие драники особенным образом — не жаря их в масле, а запекая в духовке. Так они получатся более диетическими, но очень приятными на вкус.

Для приготовления таких драников нам понадобятся три картофелины, один репчатый лук и половина репы. Разумеется, все овощи надо почистить, хорошо помыть и обсушить.

Нарезаем все корнеплоды тонкими короткими брусочками, заливаем их кипятком и оставляем постоять на пятнадцать минут. Так начнется процесс приготовления наших овощей, немного похожий на технологию приготовления хашбрауна.

По истечении пятнадцати минут откидываем овощи на дуршлаг, чтобы с них стекла вся лишняя влага. Мой картофель в этот раз оказался очень хитрым и поменял цвет на нежно-фиолетовый. Видимо, сорт такой попался, потому что обычно картошка остается желтой.

К овощам добавляем одно сырое куриное яйцо, три столовые ложки муки и одну чайную ложку так называемой «вкусной соли», в состав которой, кроме самой соли, входят различные ароматные травы.

Все составляющие наших драников перемешиваем и формируем из них своего рода лепешки. Удобнее их делать руками, смоченными в холодной воде, чтобы фарш не прилипал. Выкладываем драники на противень, застеленный листом бумаги для выпечки, и отправляем в духовку, разогретую до ста восьмидесяти градусов на тридцать минут.

Готовые драники подаем как самостоятельное блюдо, дополнив его густой сметаной.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.