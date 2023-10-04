Салаты с мясом – это всегда нечто невероятно вкусное, аппетитное и сытное. Отварное, жареное либо запеченное мясо, отлично сочетается с множеством ингредиентов: начиная от свежих овощей и разносолов, до грибов и грецких орехов. Подавать такую закуску можно не только к семейному обеду, но и во время торжества, будьте уверены, что даже самые придирчивые гости оценят ваши кулинарные таланты, если вы предложите им один из салатов, описанных ниже. Скорее приступайте к прочтению и начинайте удивлять!

Салат с мясом говядины «Тбилиси»

Салат с мясом говядины «Тбилиси» включает в свой состав такие полезные ингредиенты, как консервированная фасоль, сладкий перец и салатный лук – все эти компоненты в сочетании между собой образуют невероятно насыщенный вкус, приятный аромат и красочный внешний вид.

Ингредиенты –+6 порц.

Говядина 250 гр. (отварной)

Фасоль красная 1 банка (консервированная)

Перец болгарский 1 шт.

Лук красный 1 шт.

Грецкий орех 50 гр.

Чеснок 2 зуб.

Кинза 1 пучок

Перец чили ½ шт.

Уксус красный винный 1 ст.л.

Приправа «Хмели-Сунели» по вкусу

Соль по вкусу

Масло растительное по вкусу

Шаги 20 мин.

Как приготовить простой и вкусный салат с мясом? Очищенный лук нарезаем тонкими полукольцами, высыпаем в салатник. Вскрываем банку фасоли и высыпаем содержимое в сито, промываем и ждем несколько минут, отправляем к луку. Добавляем мякоть сладкого перца, нарезанную соломкой и измельченный острый перец чили. Дополняем состав волокнами отварной говядины. В посуду высыпаем рубленную кинзу и измельченные орехи, предварительно подсушенные на сухой сковородке. Также в емкость выдавливаем зубцы чеснока, высыпаем соль и хмели-сунели. Заправляем салат смесью из винного уксуса и растительного масла. Салат с мясом готов! Перекладываем в сервировочное блюдо и подаем к столу. Приятного аппетита!

Салат «Мужской каприз» с мясом

Салат «Мужской каприз» с мясом, маринованным луком и натертым сыром – это настоящее буйство вкусов и ароматов, перед которыми невозможно устоять! Съев порцию такой закуски, вы надолго избавитесь от ненавистного чувства голода и зарядитесь энергией.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Говядина отварная – 100 гр.

Лук красный – 75 гр.

Яйца отварные – 2 шт.

Уксус столовый 9% – 1 ст.л.

Сыр твердых сортов – 100 гр.

Майонез – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса промываем и обсушиваем зелень, очищаем яйца и остужаем мясо.

Шаг 2. Произвольно нарезаем салатный лук, сыр измельчаем при помощи терки.

Шаг 3. Кубиками режем яйца и говядину.

Шаг 4. Лук маринуем в уксусе 1-2 минуты, отжимаем и выкладываем в глубокую емкость.

Шаг 5. Собираем все компоненты в емкости с луком, солим и перчим, заправляем майонезом.

Шаг 6. Перемешиваем и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Салат с говядиной, болгарским перцем и огурцом

Салат с говядиной, болгарским перцем и огурцом – это удивительная гармония продуктов, которые прекрасно дополняют и оттеняют вкус друг друга. Для экономии времени, рекомендуется предварительно отварить кусочек говядины и дать ему время полностью остыть.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Говядина вареная – 150-200 гр.

Перец сладкий – 1 шт.

Огурцы – 1 шт.

Чеснок – 1-2 зуб.

Салат листовой – 1 пучок.

Масло подсолнечное – 3-4 ст.л.

Соус соевый – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Базилик свежий – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса промываем и обсушиваем овощи и зелень.

Шаг 2. Листовой салат и базилик режем тонкими полосками.

Шаг 3. Соломкой нарезаем огурец, высыпаем к зелени.

Шаг 4. Мелко нарезаем мякоть сладкого перца – отправляем к другим составляющим.

Шаг 5. Мясо нарезаем небольшими кубиками – добавляем в салат.

Шаг 6. Сдабриваем закуску рубленым чесноком, соевым соусом, растительным маслом и черным перцем. Перемешиваем.

Шаг 7. Раскладываем по порционным пиалам и подаем. Приятного аппетита!

Теплый салат со свининой

Теплый салат со свининой, приготовленный с овощами и пикантным соусом-заправкой – это закуска, которая с легкостью заменит вам основной приемом пищи, так как кушанье содержит в себе большое количество белков и клетчатки. Обязательно попробуйте, это безумно вкусно!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Свинина нежирная – 200 гр.

Луковица – 1 шт.

Морковь – ½ шт.

Перец болгарский – ½-1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Масло растительное – 4 ст.л.

Петрушка – по вкусу.

Перец красный молотый – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Для заправки:

Чеснок – 1-2 зуб.

Масло растительное – 1 ч.л.

Сок лимона – 1 ч.л.

Сахар-песок – ½ ч.л.

Соус соевый – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытое мясо режем тонкой и продолговатой соломкой.

Шаг 2. Очищаем и нарезаем овощи: лук полукольцами, сладкий перец и морковь – брусочками.

Шаг 3. Для заправки смешиваем чайную ложку растительного масла с соевым соусом, измельченным чесноком, лимонным соком и сахарным песком.

Шаг 4. Свинину жарим на растительном масле до готовности и золотистости.

Шаг 5. Готовое мясо перекладываем в тарелку, в сковороду добавляем еще масло и около 7 минут пассеруем сладкий перец, лук и морковь.

Шаг 6. К размягченным компонентам перекладываем свинину, добавляем заправку, молотый перец и дольки свежего томата.

Шаг 7. При необходимости досаливаем, посыпаем мелко нашинкованной петрушкой и прогреваем еще 2 минуты.

Шаг 8. Не дожидаясь остывания подаем к столу и наслаждаемся ярким вкусом. Приятного аппетита!

Салат с мясом и маринованным луком

Салат с мясом и маринованным луком – это сытное блюдо, которое обязательно понравится всей мужской половине вашей семьи. Помимо своих прекрасных вкусовых характеристик, закуска также отличается своим ярким ароматом. Кстати, такой салат может стать и аппетитной закуской к горячительным напиткам.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Свинина отварная – 100 гр.

Лук красный – ½ шт.

Уксус столовый 9% – 2 ст.л.

Вода – 2 ст.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Лук зеленый – 2 пера.

Горошек зеленый замороженный – 100 гр.

Огурцы – 1 шт.

Майонез – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Красный лук очищаем и режем полукольцами, складываем в пиалу и заливаем смесью из воды, уксуса и сахара.

Шаг 2. Отварное мясо мелко нарезаем, шинкуем перья зеленого лука, измельчаем свежий огурец.

Шаг 3. Добавляем размороженный горошек.

Шаг 4. Маринованный лук отжимаем и выкладываем к остальным ингредиентам, состав заправляем майонезом.

Шаг 5. Приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Теплый салат с говядиной и баклажанами

Теплый салат с говядиной и баклажанами – это пикантное и достаточно острое кушанье, которое наверняка придется по вкусу всем любителям кавказской и азиатской кухни. В состав кушанья входят такие необычные компоненты, как ростки фасоли и белый рисовый уксус.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Мякоть говядины – 300 гр.

Баклажан – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Ростки фасоли – 1 ст.

Перец чили – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Масло подсолнечное – 2-3 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Уксус рисовый белый – 1 ст.л.

Соус соевый – 3 ст.л.

Лук зеленый – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Кориандр – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Говядину ополаскиваем и обсушиваем, нарезаем небольшими брусками и жарим на сильном огне, на подсолнечном масле до светло-коричневого оттенка и выпаривания влаги.

Шаг 3. К румяному мясу забрасываем тонкие полукольца моркови и баклажана, перемешиваем и готовим на протяжении трех минут, при необходимости добавляем подсолнечное масло.

Шаг 4. По истечении указанного времени добавляем нарезку репчатого лука и сладкого перца, помешивая, прогреваем 60 секунд.

Шаг 5. Сдабриваем содержимое сковороды сахаром, уксусом и соевым соусом – перемешиваем.

Шаг 6. Спустя 1-2 минуты добавляем соломку перца чили и чеснок, пропущенный через пресс.

Шаг 7. Засыпаем ростки фасоли, мешаем и через минуту убираем с плиты.

Шаг 8. Посыпаем измельченной зеленью, остужаем закуску 6-7 минут и принимаемся за дегустацию. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Мясной салат с корейской морковью

Мясной салат с корейской морковью, оливками и сыром – это невероятно вкусное и аппетитное кушанье, которое запросто украсит ваш праздничный стол, накрытый по любому поводу. Несмотря на простоту приготовления, закуска поражает своими вкусовыми характеристиками.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Свинина – 350 гр.

Морковка по-корейски – 100 гр.

Сыр твердых сортов – 70 гр.

Оливки – 10 шт.

Сметана – 1 ст.л.

Майонез – 2 ст.л.

Петрушка рубленая – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину отвариваем и остужаем, режем соломкой и отправляем в салатник вместе с крупно натертым сыром.

Шаг 2. Добавляем колечки оливок либо маслин.

Шаг 3. Следом отправляем морковь по-корейски и рубленую петрушку.

Шаг 4. Посыпаем закуску черным перцем и солью, поливаем майонезом и сметаной – тщательно перемешиваем.

Шаг 5. Красиво выкладываем на сервировочные тарелки и подаем. Приятного аппетита!

Салат из отварной говядины с солеными огурцами

Салат из отварной говядины с солеными огурцами, заправленный растительным маслом – это прекрасная альтернатива жирным и тяжелым майонезным закускам. Подайте такую закуску к семейному ужину либо праздничному столу и все, кто попробуют – будут в восторге!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Говядина отварная – 300 гр.

Огурцы соленые – 3 шт.

Луковица – 1 шт.

Масло растительное – 70 мл.

Чеснок – 3 зуб.

Лист лавра – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев молотая – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо разбираем на тонкие волокна и выкладываем в миску с высокими бортиками.

Шаг 2. Соленые огурчики нарезаем брусочками.

Шаг 3. Лук режем полукольцами и на несколько минут заливаем прохладной водой, затем отжимаем и отправляем к говядине вместе с огурцами.

Шаг 4. Для заправки в сковородку наливаем растительное масло и добавляем смесь перцев, очищенный чеснок и лавр – помешивая, хорошенько нагреваем.

Шаг 5. Горячим маслом поливаем компоненты и перемешиваем. При наличии времени, убираем в холодильник на всю ночь для пропитки.

Шаг 6. Приятного аппетита!

Салат с мясом и грецкими орехами

Салат с мясом и грецкими орехами, дополненный зубцами жгучего чеснока и майонезом – это безумно вкусное сочетание компонентов, которые подарят вашим вкусовым рецепторам истинное наслаждение! Для приготовления нам потребуется минимум продуктов, а в результате мы получим сытное и питательное блюдо.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Говядина отварная – 600 гр.

Ядра грецкого ореха – 80 гр.

Майонез – 150 гр.

Сыр – 100 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно отваренное мясо режем на кубики среднего размера.

Шаг 2. Орехи пробиваем в блендере до состояния мелкой крошки.

Шаг 3. Вооружаемся теркой с мелкими отверстиями и измельчаем сыр.

Шаг 4. В отдельной пиале смешиваем майонез и чеснок, пропущенный через пресс.

Шаг 5. Орехи и говядину щедро поливаем подготовленным соусом и активно перемешиваем.

Шаг 6. Состав пробуем и при необходимости добавляем соль и перец. Верхушку присыпаем сыром и убираем салат охлаждаться на полку холодильной камеры (90-120 минут будет достаточно).

Шаг 7. Пробуем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Вкусный мясной салат с грибами

Вкусный мясной салат с грибами, сервированный слоями, можно запросто приготовить за полчаса и приятно побаловать своих домочадцев оригинальным сочетанием ингредиентов, насыщенным вкусом и манящим ароматом. Подготавливаем продукты и приступаем к процессу!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Картофель в мундире – 2 шт.

Мясо отварное – 250 гр.

Лук – 1 шт.

Шампиньоны – 250 гр.

Огурцы соленые – 2-3 шт.

Масло растительное – для жарки.

Майонез – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты, указанные в списке.

Шаг 2. Нарезанные грибы вместе с луком обжариваем на растительном масле до испарения влаги и румяности. Солим и перчим.

Шаг 3. На плоскую тарелку ставим разъемное кольцо, выкладываем слой натертой картошки, немного солим. Смазываем майонезом, как и каждый последующий слой.

Шаг 4. Распределяем кубики отварного мяса.

Шаг 5. Огурцы измельчаем аналогично картошке, отжимаем и раскладываем поверх мяса.

Шаг 6. Завершаем сборку грибной зажаркой. Наносим сеточку из майонеза и по желанию присыпаем зеленью.

Шаг 7. Приятного аппетита!