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Салаты с мясом

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Салаты с мясом

Салаты с мясом – это всегда нечто невероятно вкусное, аппетитное и сытное. Отварное, жареное либо запеченное мясо, отлично сочетается с множеством ингредиентов: начиная от свежих овощей и разносолов, до грибов и грецких орехов. Подавать такую закуску можно не только к семейному обеду, но и во время торжества, будьте уверены, что даже самые придирчивые гости оценят ваши кулинарные таланты, если вы предложите им один из салатов, описанных ниже. Скорее приступайте к прочтению и начинайте удивлять!

Салат с мясом говядины «Тбилиси»

Салат с мясом говядины «Тбилиси» включает в свой состав такие полезные ингредиенты, как консервированная фасоль, сладкий перец и салатный лук – все эти компоненты в сочетании между собой образуют невероятно насыщенный вкус, приятный аромат и красочный внешний вид.

Салаты с мясом

Ингредиенты –+6 порц.

  • Говядина 250 гр. (отварной)
  • Фасоль красная 1 банка (консервированная)
  • Перец болгарский 1 шт.
  • Лук красный 1 шт.
  • Грецкий орех 50 гр.
  • Чеснок 2 зуб.
  • Кинза 1 пучок
  • Перец чили ½ шт.
  • Уксус красный винный 1 ст.л.
  • Приправа «Хмели-Сунели»  по вкусу
  • Соль  по вкусу
  • Масло растительное  по вкусу

Шаги 20 мин.

  1. Салаты с мясом

    Как приготовить простой и вкусный салат с мясом? Очищенный лук нарезаем тонкими полукольцами, высыпаем в салатник.

  2. Салаты с мясом

    Вскрываем банку фасоли и высыпаем содержимое в сито, промываем и ждем несколько минут, отправляем к луку.

  3. Салаты с мясом

    Добавляем мякоть сладкого перца, нарезанную соломкой и измельченный острый перец чили.

  4. Салаты с мясом

    Дополняем состав волокнами отварной говядины.

  5. Салаты с мясом

    В посуду высыпаем рубленную кинзу и измельченные орехи, предварительно подсушенные на сухой сковородке.

  6. Салаты с мясом

    Также в емкость выдавливаем зубцы чеснока, высыпаем соль и хмели-сунели.

  7. Салаты с мясом

    Заправляем салат смесью из винного уксуса и растительного масла.

  8. Салаты с мясом

    Салат с мясом готов! Перекладываем в сервировочное блюдо и подаем к столу. Приятного аппетита!

Салат «Мужской каприз» с мясом

Салат «Мужской каприз» с мясом, маринованным луком и натертым сыром – это настоящее буйство вкусов и ароматов, перед которыми невозможно устоять! Съев порцию такой закуски, вы надолго избавитесь от ненавистного чувства голода и зарядитесь энергией.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Говядина отварная – 100 гр.
  • Лук красный – 75 гр.
  • Яйца отварные – 2 шт.
  • Уксус столовый 9% – 1 ст.л.
  • Сыр твердых сортов – 100 гр.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса промываем и обсушиваем зелень, очищаем яйца и остужаем мясо.

Салаты с мясом

Шаг 2. Произвольно нарезаем салатный лук, сыр измельчаем при помощи терки.

Салаты с мясом

Шаг 3. Кубиками режем яйца и говядину.

Салаты с мясом

Шаг 4. Лук маринуем в уксусе 1-2 минуты, отжимаем и выкладываем в глубокую емкость.

Салаты с мясом

Шаг 5. Собираем все компоненты в емкости с луком, солим и перчим, заправляем майонезом.

Салаты с мясом

Шаг 6. Перемешиваем и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Салаты с мясом

Салат с говядиной, болгарским перцем и огурцом

Салат с говядиной, болгарским перцем и огурцом – это удивительная гармония продуктов, которые прекрасно дополняют и оттеняют вкус друг друга. Для экономии времени, рекомендуется предварительно отварить кусочек говядины и дать ему время полностью остыть.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Говядина вареная – 150-200 гр.
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Огурцы – 1 шт.
  • Чеснок – 1-2 зуб.
  • Салат листовой – 1 пучок.
  • Масло подсолнечное – 3-4 ст.л.
  • Соус соевый – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Базилик свежий – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса промываем и обсушиваем овощи и зелень.

Салаты с мясом

Шаг 2. Листовой салат и базилик режем тонкими полосками.

Салаты с мясом

Шаг 3. Соломкой нарезаем огурец, высыпаем к зелени.

Салаты с мясом

Шаг 4. Мелко нарезаем мякоть сладкого перца – отправляем к другим составляющим.

Салаты с мясом

Шаг 5. Мясо нарезаем небольшими кубиками – добавляем в салат.

Салаты с мясом

Шаг 6. Сдабриваем закуску рубленым чесноком, соевым соусом, растительным маслом и черным перцем. Перемешиваем.

Салаты с мясом

Шаг 7. Раскладываем по порционным пиалам и подаем. Приятного аппетита!

Салаты с мясом

Теплый салат со свининой

Теплый салат со свининой, приготовленный с овощами и пикантным соусом-заправкой – это закуска, которая с легкостью заменит вам основной приемом пищи, так как кушанье содержит в себе большое количество белков и клетчатки. Обязательно попробуйте, это безумно вкусно!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Свинина нежирная – 200 гр.
  • Луковица – 1 шт.
  • Морковь – ½ шт.
  • Перец болгарский – ½-1 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Масло растительное – 4 ст.л.
  • Петрушка – по вкусу.
  • Перец красный молотый – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Для заправки:

  • Чеснок – 1-2 зуб.
  • Масло растительное – 1 ч.л.
  • Сок лимона – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – ½ ч.л.
  • Соус соевый – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытое мясо режем тонкой и продолговатой соломкой.

Салаты с мясом

Шаг 2. Очищаем и нарезаем овощи: лук полукольцами, сладкий перец и морковь – брусочками.

Салаты с мясом

Шаг 3. Для заправки смешиваем чайную ложку растительного масла с соевым соусом, измельченным чесноком, лимонным соком и сахарным песком.

Салаты с мясом

Шаг 4. Свинину жарим на растительном масле до готовности и золотистости.

Салаты с мясом

Шаг 5. Готовое мясо перекладываем в тарелку, в сковороду добавляем еще масло и около 7 минут пассеруем сладкий перец, лук и морковь.

Салаты с мясом

Шаг 6. К размягченным компонентам перекладываем свинину, добавляем заправку, молотый перец и дольки свежего томата.

Салаты с мясом

Шаг 7. При необходимости досаливаем, посыпаем мелко нашинкованной петрушкой и прогреваем еще 2 минуты.

Салаты с мясом

Шаг 8. Не дожидаясь остывания подаем к столу и наслаждаемся ярким вкусом. Приятного аппетита!

Салаты с мясом

Салат с мясом и маринованным луком

Салат с мясом и маринованным луком – это сытное блюдо, которое обязательно понравится всей мужской половине вашей семьи. Помимо своих прекрасных вкусовых характеристик, закуска также отличается своим ярким ароматом. Кстати, такой салат может стать и аппетитной закуской к горячительным напиткам.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Свинина отварная – 100 гр.
  • Лук красный – ½ шт.
  • Уксус столовый 9% – 2 ст.л.
  • Вода – 2 ст.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Лук зеленый – 2 пера.
  • Горошек зеленый замороженный – 100 гр.
  • Огурцы – 1 шт.
  • Майонез – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Красный лук очищаем и режем полукольцами, складываем в пиалу и заливаем смесью из воды, уксуса и сахара.

Салаты с мясом

Шаг 2. Отварное мясо мелко нарезаем, шинкуем перья зеленого лука, измельчаем свежий огурец.

Салаты с мясом

Шаг 3. Добавляем размороженный горошек.

Салаты с мясом

Шаг 4. Маринованный лук отжимаем и выкладываем к остальным ингредиентам, состав заправляем майонезом.

Салаты с мясом

Шаг 5. Приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Салаты с мясом

Теплый салат с говядиной и баклажанами

Теплый салат с говядиной и баклажанами – это пикантное и достаточно острое кушанье, которое наверняка придется по вкусу всем любителям кавказской и азиатской кухни. В состав кушанья входят такие необычные компоненты, как ростки фасоли и белый рисовый уксус.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Мякоть говядины – 300 гр.
  • Баклажан – 1 шт.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Ростки фасоли – 1 ст.
  • Перец чили – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Масло подсолнечное – 2-3 ст.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Уксус рисовый белый – 1 ст.л.
  • Соус соевый – 3 ст.л.
  • Лук зеленый – по вкусу.
  • Петрушка – по вкусу.
  • Смесь перцев – по вкусу.
  • Кориандр – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Салаты с мясом

Шаг 2. Говядину ополаскиваем и обсушиваем, нарезаем небольшими брусками и жарим на сильном огне, на подсолнечном масле до светло-коричневого оттенка и выпаривания влаги.

Салаты с мясом

Шаг 3. К румяному мясу забрасываем тонкие полукольца моркови и баклажана, перемешиваем и готовим на протяжении трех минут, при необходимости добавляем подсолнечное масло.

Салаты с мясом

Шаг 4. По истечении указанного времени добавляем нарезку репчатого лука и сладкого перца, помешивая, прогреваем 60 секунд.

Салаты с мясом

Шаг 5. Сдабриваем содержимое сковороды сахаром, уксусом и соевым соусом – перемешиваем.

Салаты с мясом

Шаг 6. Спустя 1-2 минуты добавляем соломку перца чили и чеснок, пропущенный через пресс.

Салаты с мясом

Шаг 7. Засыпаем ростки фасоли, мешаем и через минуту убираем с плиты.

Салаты с мясом

Шаг 8. Посыпаем измельченной зеленью, остужаем закуску 6-7 минут и принимаемся за дегустацию. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Салаты с мясом

Мясной салат с корейской морковью

Мясной салат с корейской морковью, оливками и сыром – это невероятно вкусное и аппетитное кушанье, которое запросто украсит ваш праздничный стол, накрытый по любому поводу. Несмотря на простоту приготовления, закуска поражает своими вкусовыми характеристиками.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Свинина – 350 гр.
  • Морковка по-корейски – 100 гр.
  • Сыр твердых сортов – 70 гр.
  • Оливки – 10 шт.
  • Сметана – 1 ст.л.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Петрушка рубленая – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину отвариваем и остужаем, режем соломкой и отправляем в салатник вместе с крупно натертым сыром.

Салаты с мясом

Шаг 2. Добавляем колечки оливок либо маслин.

Салаты с мясом

Шаг 3. Следом отправляем морковь по-корейски и рубленую петрушку.

Салаты с мясом

Шаг 4. Посыпаем закуску черным перцем и солью, поливаем майонезом и сметаной – тщательно перемешиваем.

Салаты с мясом

Шаг 5. Красиво выкладываем на сервировочные тарелки и подаем. Приятного аппетита!

Салаты с мясом

Салат из отварной говядины с солеными огурцами

Салат из отварной говядины с солеными огурцами, заправленный растительным маслом – это прекрасная альтернатива жирным и тяжелым майонезным закускам. Подайте такую закуску к семейному ужину либо праздничному столу и все, кто попробуют – будут в восторге!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

  • Говядина отварная – 300 гр.
  • Огурцы соленые – 3 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Масло растительное – 70 мл.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Лист лавра – 2 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Смесь перцев молотая – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо разбираем на тонкие волокна и выкладываем в миску с высокими бортиками.

Салаты с мясом

Шаг 2. Соленые огурчики нарезаем брусочками.

Салаты с мясом

Шаг 3. Лук режем полукольцами и на несколько минут заливаем прохладной водой, затем отжимаем и отправляем к говядине вместе с огурцами.

Салаты с мясом

Шаг 4. Для заправки в сковородку наливаем растительное масло и добавляем смесь перцев, очищенный чеснок и лавр – помешивая, хорошенько нагреваем.

Салаты с мясом

Шаг 5. Горячим маслом поливаем компоненты и перемешиваем. При наличии времени, убираем в холодильник на всю ночь для пропитки.

Салаты с мясом

Шаг 6. Приятного аппетита!

Салаты с мясом

Салат с мясом и грецкими орехами

Салат с мясом и грецкими орехами, дополненный зубцами жгучего чеснока и майонезом – это безумно вкусное сочетание компонентов, которые подарят вашим вкусовым рецепторам истинное наслаждение! Для приготовления нам потребуется минимум продуктов, а в результате мы получим сытное и питательное блюдо.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Говядина отварная – 600 гр.
  • Ядра грецкого ореха – 80 гр.
  • Майонез – 150 гр.
  • Сыр – 100 гр.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно отваренное мясо режем на кубики среднего размера.

Салаты с мясом

Шаг 2. Орехи пробиваем в блендере до состояния мелкой крошки.

Салаты с мясом

Шаг 3. Вооружаемся теркой с мелкими отверстиями и измельчаем сыр.

Салаты с мясом

Шаг 4. В отдельной пиале смешиваем майонез и чеснок, пропущенный через пресс.

Салаты с мясом

Шаг 5. Орехи и говядину щедро поливаем подготовленным соусом и активно перемешиваем.

Салаты с мясом

Шаг 6. Состав пробуем и при необходимости добавляем соль и перец. Верхушку присыпаем сыром и убираем салат охлаждаться на полку холодильной камеры (90-120 минут будет достаточно).

Салаты с мясом

Шаг 7. Пробуем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Салаты с мясом

Вкусный мясной салат с грибами

Вкусный мясной салат с грибами, сервированный слоями, можно запросто приготовить за полчаса и приятно побаловать своих домочадцев оригинальным сочетанием ингредиентов, насыщенным вкусом и манящим ароматом. Подготавливаем продукты и приступаем к процессу!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Картофель в мундире – 2 шт.
  • Мясо отварное – 250 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Шампиньоны – 250 гр.
  • Огурцы соленые – 2-3 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Майонез – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Зелень – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты, указанные в списке.

Салаты с мясом

Шаг 2. Нарезанные грибы вместе с луком обжариваем на растительном масле до испарения влаги и румяности. Солим и перчим.

Салаты с мясом

Шаг 3. На плоскую тарелку ставим разъемное кольцо, выкладываем слой натертой картошки, немного солим. Смазываем майонезом, как и каждый последующий слой.

Салаты с мясом

Шаг 4. Распределяем кубики отварного мяса.

Салаты с мясом

Шаг 5. Огурцы измельчаем аналогично картошке, отжимаем и раскладываем поверх мяса.

Салаты с мясом

Шаг 6. Завершаем сборку грибной зажаркой. Наносим сеточку из майонеза и по желанию присыпаем зеленью.

Салаты с мясом

Шаг 7. Приятного аппетита!

Салаты с мясом

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