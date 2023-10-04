Салаты с мясом – это всегда нечто невероятно вкусное, аппетитное и сытное. Отварное, жареное либо запеченное мясо, отлично сочетается с множеством ингредиентов: начиная от свежих овощей и разносолов, до грибов и грецких орехов. Подавать такую закуску можно не только к семейному обеду, но и во время торжества, будьте уверены, что даже самые придирчивые гости оценят ваши кулинарные таланты, если вы предложите им один из салатов, описанных ниже. Скорее приступайте к прочтению и начинайте удивлять!
Салат с мясом говядины «Тбилиси»
Салат с мясом говядины «Тбилиси» включает в свой состав такие полезные ингредиенты, как консервированная фасоль, сладкий перец и салатный лук – все эти компоненты в сочетании между собой образуют невероятно насыщенный вкус, приятный аромат и красочный внешний вид.
Ингредиенты –+6 порц.
- Говядина 250 гр. (отварной)
- Фасоль красная 1 банка (консервированная)
- Перец болгарский 1 шт.
- Лук красный 1 шт.
- Грецкий орех 50 гр.
- Чеснок 2 зуб.
- Кинза 1 пучок
- Перец чили ½ шт.
- Уксус красный винный 1 ст.л.
- Приправа «Хмели-Сунели» по вкусу
- Соль по вкусу
- Масло растительное по вкусу
Шаги 20 мин.
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Как приготовить простой и вкусный салат с мясом? Очищенный лук нарезаем тонкими полукольцами, высыпаем в салатник.
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Вскрываем банку фасоли и высыпаем содержимое в сито, промываем и ждем несколько минут, отправляем к луку.
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Добавляем мякоть сладкого перца, нарезанную соломкой и измельченный острый перец чили.
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Дополняем состав волокнами отварной говядины.
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В посуду высыпаем рубленную кинзу и измельченные орехи, предварительно подсушенные на сухой сковородке.
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Также в емкость выдавливаем зубцы чеснока, высыпаем соль и хмели-сунели.
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Заправляем салат смесью из винного уксуса и растительного масла.
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Салат с мясом готов! Перекладываем в сервировочное блюдо и подаем к столу. Приятного аппетита!
Салат «Мужской каприз» с мясом
Салат «Мужской каприз» с мясом, маринованным луком и натертым сыром – это настоящее буйство вкусов и ароматов, перед которыми невозможно устоять! Съев порцию такой закуски, вы надолго избавитесь от ненавистного чувства голода и зарядитесь энергией.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Говядина отварная – 100 гр.
- Лук красный – 75 гр.
- Яйца отварные – 2 шт.
- Уксус столовый 9% – 1 ст.л.
- Сыр твердых сортов – 100 гр.
- Майонез – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом процесса промываем и обсушиваем зелень, очищаем яйца и остужаем мясо.
Шаг 2. Произвольно нарезаем салатный лук, сыр измельчаем при помощи терки.
Шаг 3. Кубиками режем яйца и говядину.
Шаг 4. Лук маринуем в уксусе 1-2 минуты, отжимаем и выкладываем в глубокую емкость.
Шаг 5. Собираем все компоненты в емкости с луком, солим и перчим, заправляем майонезом.
Шаг 6. Перемешиваем и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!
Салат с говядиной, болгарским перцем и огурцом
Салат с говядиной, болгарским перцем и огурцом – это удивительная гармония продуктов, которые прекрасно дополняют и оттеняют вкус друг друга. Для экономии времени, рекомендуется предварительно отварить кусочек говядины и дать ему время полностью остыть.
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Говядина вареная – 150-200 гр.
- Перец сладкий – 1 шт.
- Огурцы – 1 шт.
- Чеснок – 1-2 зуб.
- Салат листовой – 1 пучок.
- Масло подсолнечное – 3-4 ст.л.
- Соус соевый – 1 ч.л.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Базилик свежий – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом процесса промываем и обсушиваем овощи и зелень.
Шаг 2. Листовой салат и базилик режем тонкими полосками.
Шаг 3. Соломкой нарезаем огурец, высыпаем к зелени.
Шаг 4. Мелко нарезаем мякоть сладкого перца – отправляем к другим составляющим.
Шаг 5. Мясо нарезаем небольшими кубиками – добавляем в салат.
Шаг 6. Сдабриваем закуску рубленым чесноком, соевым соусом, растительным маслом и черным перцем. Перемешиваем.
Шаг 7. Раскладываем по порционным пиалам и подаем. Приятного аппетита!
Теплый салат со свининой
Теплый салат со свининой, приготовленный с овощами и пикантным соусом-заправкой – это закуска, которая с легкостью заменит вам основной приемом пищи, так как кушанье содержит в себе большое количество белков и клетчатки. Обязательно попробуйте, это безумно вкусно!
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Свинина нежирная – 200 гр.
- Луковица – 1 шт.
- Морковь – ½ шт.
- Перец болгарский – ½-1 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Масло растительное – 4 ст.л.
- Петрушка – по вкусу.
- Перец красный молотый – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Для заправки:
- Чеснок – 1-2 зуб.
- Масло растительное – 1 ч.л.
- Сок лимона – 1 ч.л.
- Сахар-песок – ½ ч.л.
- Соус соевый – 2 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промытое мясо режем тонкой и продолговатой соломкой.
Шаг 2. Очищаем и нарезаем овощи: лук полукольцами, сладкий перец и морковь – брусочками.
Шаг 3. Для заправки смешиваем чайную ложку растительного масла с соевым соусом, измельченным чесноком, лимонным соком и сахарным песком.
Шаг 4. Свинину жарим на растительном масле до готовности и золотистости.
Шаг 5. Готовое мясо перекладываем в тарелку, в сковороду добавляем еще масло и около 7 минут пассеруем сладкий перец, лук и морковь.
Шаг 6. К размягченным компонентам перекладываем свинину, добавляем заправку, молотый перец и дольки свежего томата.
Шаг 7. При необходимости досаливаем, посыпаем мелко нашинкованной петрушкой и прогреваем еще 2 минуты.
Шаг 8. Не дожидаясь остывания подаем к столу и наслаждаемся ярким вкусом. Приятного аппетита!
Салат с мясом и маринованным луком
Салат с мясом и маринованным луком – это сытное блюдо, которое обязательно понравится всей мужской половине вашей семьи. Помимо своих прекрасных вкусовых характеристик, закуска также отличается своим ярким ароматом. Кстати, такой салат может стать и аппетитной закуской к горячительным напиткам.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 1.
Ингредиенты:
- Свинина отварная – 100 гр.
- Лук красный – ½ шт.
- Уксус столовый 9% – 2 ст.л.
- Вода – 2 ст.л.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
- Лук зеленый – 2 пера.
- Горошек зеленый замороженный – 100 гр.
- Огурцы – 1 шт.
- Майонез – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Красный лук очищаем и режем полукольцами, складываем в пиалу и заливаем смесью из воды, уксуса и сахара.
Шаг 2. Отварное мясо мелко нарезаем, шинкуем перья зеленого лука, измельчаем свежий огурец.
Шаг 3. Добавляем размороженный горошек.
Шаг 4. Маринованный лук отжимаем и выкладываем к остальным ингредиентам, состав заправляем майонезом.
Шаг 5. Приступаем к трапезе. Приятного аппетита!
Теплый салат с говядиной и баклажанами
Теплый салат с говядиной и баклажанами – это пикантное и достаточно острое кушанье, которое наверняка придется по вкусу всем любителям кавказской и азиатской кухни. В состав кушанья входят такие необычные компоненты, как ростки фасоли и белый рисовый уксус.
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Мякоть говядины – 300 гр.
- Баклажан – 1 шт.
- Перец болгарский – 1 шт.
- Луковица – 1 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Ростки фасоли – 1 ст.
- Перец чили – 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Масло подсолнечное – 2-3 ст.л.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Уксус рисовый белый – 1 ст.л.
- Соус соевый – 3 ст.л.
- Лук зеленый – по вкусу.
- Петрушка – по вкусу.
- Смесь перцев – по вкусу.
- Кориандр – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.
Шаг 2. Говядину ополаскиваем и обсушиваем, нарезаем небольшими брусками и жарим на сильном огне, на подсолнечном масле до светло-коричневого оттенка и выпаривания влаги.
Шаг 3. К румяному мясу забрасываем тонкие полукольца моркови и баклажана, перемешиваем и готовим на протяжении трех минут, при необходимости добавляем подсолнечное масло.
Шаг 4. По истечении указанного времени добавляем нарезку репчатого лука и сладкого перца, помешивая, прогреваем 60 секунд.
Шаг 5. Сдабриваем содержимое сковороды сахаром, уксусом и соевым соусом – перемешиваем.
Шаг 6. Спустя 1-2 минуты добавляем соломку перца чили и чеснок, пропущенный через пресс.
Шаг 7. Засыпаем ростки фасоли, мешаем и через минуту убираем с плиты.
Шаг 8. Посыпаем измельченной зеленью, остужаем закуску 6-7 минут и принимаемся за дегустацию. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!
Мясной салат с корейской морковью
Мясной салат с корейской морковью, оливками и сыром – это невероятно вкусное и аппетитное кушанье, которое запросто украсит ваш праздничный стол, накрытый по любому поводу. Несмотря на простоту приготовления, закуска поражает своими вкусовыми характеристиками.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Свинина – 350 гр.
- Морковка по-корейски – 100 гр.
- Сыр твердых сортов – 70 гр.
- Оливки – 10 шт.
- Сметана – 1 ст.л.
- Майонез – 2 ст.л.
- Петрушка рубленая – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Свинину отвариваем и остужаем, режем соломкой и отправляем в салатник вместе с крупно натертым сыром.
Шаг 2. Добавляем колечки оливок либо маслин.
Шаг 3. Следом отправляем морковь по-корейски и рубленую петрушку.
Шаг 4. Посыпаем закуску черным перцем и солью, поливаем майонезом и сметаной – тщательно перемешиваем.
Шаг 5. Красиво выкладываем на сервировочные тарелки и подаем. Приятного аппетита!
Салат из отварной говядины с солеными огурцами
Салат из отварной говядины с солеными огурцами, заправленный растительным маслом – это прекрасная альтернатива жирным и тяжелым майонезным закускам. Подайте такую закуску к семейному ужину либо праздничному столу и все, кто попробуют – будут в восторге!
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 2-3.
Ингредиенты:
- Говядина отварная – 300 гр.
- Огурцы соленые – 3 шт.
- Луковица – 1 шт.
- Масло растительное – 70 мл.
- Чеснок – 3 зуб.
- Лист лавра – 2 шт.
- Соль – по вкусу.
- Смесь перцев молотая – 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Мясо разбираем на тонкие волокна и выкладываем в миску с высокими бортиками.
Шаг 2. Соленые огурчики нарезаем брусочками.
Шаг 3. Лук режем полукольцами и на несколько минут заливаем прохладной водой, затем отжимаем и отправляем к говядине вместе с огурцами.
Шаг 4. Для заправки в сковородку наливаем растительное масло и добавляем смесь перцев, очищенный чеснок и лавр – помешивая, хорошенько нагреваем.
Шаг 5. Горячим маслом поливаем компоненты и перемешиваем. При наличии времени, убираем в холодильник на всю ночь для пропитки.
Шаг 6. Приятного аппетита!
Салат с мясом и грецкими орехами
Салат с мясом и грецкими орехами, дополненный зубцами жгучего чеснока и майонезом – это безумно вкусное сочетание компонентов, которые подарят вашим вкусовым рецепторам истинное наслаждение! Для приготовления нам потребуется минимум продуктов, а в результате мы получим сытное и питательное блюдо.
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Говядина отварная – 600 гр.
- Ядра грецкого ореха – 80 гр.
- Майонез – 150 гр.
- Сыр – 100 гр.
- Чеснок – 3 зуб.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Предварительно отваренное мясо режем на кубики среднего размера.
Шаг 2. Орехи пробиваем в блендере до состояния мелкой крошки.
Шаг 3. Вооружаемся теркой с мелкими отверстиями и измельчаем сыр.
Шаг 4. В отдельной пиале смешиваем майонез и чеснок, пропущенный через пресс.
Шаг 5. Орехи и говядину щедро поливаем подготовленным соусом и активно перемешиваем.
Шаг 6. Состав пробуем и при необходимости добавляем соль и перец. Верхушку присыпаем сыром и убираем салат охлаждаться на полку холодильной камеры (90-120 минут будет достаточно).
Шаг 7. Пробуем и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Вкусный мясной салат с грибами
Вкусный мясной салат с грибами, сервированный слоями, можно запросто приготовить за полчаса и приятно побаловать своих домочадцев оригинальным сочетанием ингредиентов, насыщенным вкусом и манящим ароматом. Подготавливаем продукты и приступаем к процессу!
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Картофель в мундире – 2 шт.
- Мясо отварное – 250 гр.
- Лук – 1 шт.
- Шампиньоны – 250 гр.
- Огурцы соленые – 2-3 шт.
- Масло растительное – для жарки.
- Майонез – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Зелень – для декора.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продукты, указанные в списке.
Шаг 2. Нарезанные грибы вместе с луком обжариваем на растительном масле до испарения влаги и румяности. Солим и перчим.
Шаг 3. На плоскую тарелку ставим разъемное кольцо, выкладываем слой натертой картошки, немного солим. Смазываем майонезом, как и каждый последующий слой.
Шаг 4. Распределяем кубики отварного мяса.
Шаг 5. Огурцы измельчаем аналогично картошке, отжимаем и раскладываем поверх мяса.
Шаг 6. Завершаем сборку грибной зажаркой. Наносим сеточку из майонеза и по желанию присыпаем зеленью.
Шаг 7. Приятного аппетита!