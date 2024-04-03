Описание приготовления:

На мой взгляд, это самый лучший низкоуглеводный льняной рецепт хлеба без муки. Мягкий и воздушный, как дрожжевой пшеничный хлеб. Очень рекомендую приготовить!

Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Хлеб Диета: Диетическое питание

Состав / Ингредиенты:

Куриные яйца 4 Штуки

Вода питьевая 140 Миллилитров

Мука миндальная 40 Грамм

Мука льняная 120 Грамм

Масло оливковое 2 Ст. ложки

Соль 1 Чайная ложка

Сода 1 Чайная ложка

Семечки 1 Ст. ложка

Количество порций 8

Калорийность

229 ккал

Калорийность

13 г

Белки

17 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Льняной кето-хлеб»

Подготовьте все необходимые продукты для приготовления хлеба.

Яйца смешайте венчиком с солью.

Всыпьте миндальную муку, перемешайте тесто.

Всыпьте половину льняной муки, перемешайте тесто.

Влейте воду комнатной температуры, перемешайте тесто.

Добавьте оставшуюся льняную муку и соду. Тщательно перемешайте.

Влейте в тесто оливковое масло.

Перемешайте, чтобы тесто получилось без комочков.

Выстелите форму пергаментом и выложите тесто, разровняйте его.

Посыпьте семечками и поставьте в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут.

Готовность проверьте деревянной шпажкой, она должна выйти из середины хлеба абсолютно сухой. Достаньте хлеб из формы и остудите на решетке.

Готовый хлеб подавайте с чем любите. Храните в холодильнике в чистом, сухом контейнере. Приятного аппетита!