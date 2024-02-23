Кулинарный шедевр всего из 2 ингредиентов: поспешите, пока еще сезон мандаринов

Для любителей мандаринов есть хорошая новость. Любимые фрукты станут еще вкуснее, если добавить к ним всего один ингредиент.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Речь идет об обычном черном шоколаде. Также можете добавить орешки или сухофрукты – так будет еще интереснее.

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Десерт из мандаринов и шоколада

Время : 30 минут + 5 часов на стабилизацию

: 30 минут + 5 часов на стабилизацию Порций: 4

Ингредиенты:

– 5 средних мандаринов;

– 2 плитки черного шоколада.

Приготовление:

Застелите форму пергаментной бумагой. Мандаринки почистите и разделите на дольки. Черный шоколад растопите. Равномерно выложите мандарины в форму. Посыпьте их орешками по желанию и залейте шоколадом. Отправьте форму в морозилку до полного застывания. На это уйдет ориентировочно 5 часов.

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