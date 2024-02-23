ГлавнаяРецептыКулинарный шедевр всего из 2 ингредиентов: поспешите, пока еще сезон мандаринов Кулинарный шедевр всего из 2 ингредиентов: поспешите, пока еще сезон мандаринов На чтение: 1 минута Для любителей мандаринов есть хорошая новость. Любимые фрукты станут еще вкуснее, если добавить к ним всего один ингредиент. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Речь идет об обычном черном шоколаде. Также можете добавить орешки или сухофрукты – так будет еще интереснее. Стоит попробовать Монастырская избушка: готовим торт, который просто будет таять во рту Десерт из мандаринов и шоколада Время: 30 минут + 5 часов на стабилизацию Порций: 4 Ингредиенты: – 5 средних мандаринов; – 2 плитки черного шоколада. Приготовление: Застелите форму пергаментной бумагой. Мандаринки почистите и разделите на дольки. Черный шоколад растопите. Равномерно выложите мандарины в форму. Посыпьте их орешками по желанию и залейте шоколадом. Отправьте форму в морозилку до полного застывания. На это уйдет ориентировочно 5 часов. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить идеальные шоколадные маффины с вишнями. Поделитесь с друзьями