Описание приготовления:
Салат готовим на основе грибов и ветчины, также добавим для пикантности сладкий перец, сладкую нотку придадим кукурузой, сытости салату добавит картофель и яйца. Для заправки используем майонез. Надеюсь, вам понравится рецепт и вы сможете удивить своих гостей этим салатом!
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Ветчина Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Ветчина 300 Грамм
- Шампиньоны 400 Грамм
- Лук 80 Грамм
- Картофель 200 Грамм
- Кукуруза консервированная 200 Грамм
- Перец сладкий 70 Грамм
- Яйца вареные 2 Штуки
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Майонез 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
116 ккал
Калорийность
5 г
Белки
9 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Астория"»
Подготовьте ингредиенты.
Очистите лук и нарежьте мелко. Грибы нарежьте пластинами. Разогрейте сковороду и влейте немного масла, выложите грибы и лук, жарьте до готовности 5-7 минут.
Куриные яйца отварите вкрутую, после остудите и почистите. Нарежьте яйца кубиками и отправьте в салат.
Картофель отварите или запеките. Очистите картофель и нарежьте небольшими кубиками, переложите картофель в салат.
Очистите и нарежьте мелко сладкий перец, добавьте в салат.
Ветчину нарежьте небольшими кусочками и добавьте в салат.
Добавьте консервированную кукурузу.
Когда грибы остынут, добавьте их в салат. Заправьте салат майонезом, добавьте соль и перец по вкусу.
Перемешайте все ингредиенты и подавайте салат к столу.
Приятного аппетита!