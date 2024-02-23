Описание приготовления:

Салат готовим на основе грибов и ветчины, также добавим для пикантности сладкий перец, сладкую нотку придадим кукурузой, сытости салату добавит картофель и яйца. Для заправки используем майонез. Надеюсь, вам понравится рецепт и вы сможете удивить своих гостей этим салатом!

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Ветчина Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Ветчина 300 Грамм

Шампиньоны 400 Грамм

Лук 80 Грамм

Картофель 200 Грамм

Кукуруза консервированная 200 Грамм

Перец сладкий 70 Грамм

Яйца вареные 2 Штуки

Масло растительное 2 Ст. ложки

Майонез 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

116 ккал

Калорийность

5 г

Белки

9 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Астория"»

Подготовьте ингредиенты.

Очистите лук и нарежьте мелко. Грибы нарежьте пластинами. Разогрейте сковороду и влейте немного масла, выложите грибы и лук, жарьте до готовности 5-7 минут.

Куриные яйца отварите вкрутую, после остудите и почистите. Нарежьте яйца кубиками и отправьте в салат.

Картофель отварите или запеките. Очистите картофель и нарежьте небольшими кубиками, переложите картофель в салат.

Очистите и нарежьте мелко сладкий перец, добавьте в салат.

Ветчину нарежьте небольшими кусочками и добавьте в салат.

Добавьте консервированную кукурузу.

Когда грибы остынут, добавьте их в салат. Заправьте салат майонезом, добавьте соль и перец по вкусу.

Перемешайте все ингредиенты и подавайте салат к столу.

Приятного аппетита!