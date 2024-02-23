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Салат «Астория»

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Салат «Астория»

Описание приготовления:

Салат готовим на основе грибов и ветчины, также добавим для пикантности сладкий перец, сладкую нотку придадим кукурузой, сытости салату добавит картофель и яйца. Для заправки используем майонез. Надеюсь, вам понравится рецепт и вы сможете удивить своих гостей этим салатом!
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Ветчина Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Ветчина 300 Грамм
  • Шампиньоны 400 Грамм
  • Лук 80 Грамм
  • Картофель 200 Грамм
  • Кукуруза консервированная 200 Грамм
  • Перец сладкий 70 Грамм
  • Яйца вареные 2 Штуки
  • Масло растительное 2 Ст. ложки
  • Майонез 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Перец По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

116 ккал

Калорийность

5 г

Белки

9 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Астория"»

Салат "Астория"

Подготовьте ингредиенты.

Салат "Астория"

Очистите лук и нарежьте мелко. Грибы нарежьте пластинами. Разогрейте сковороду и влейте немного масла, выложите грибы и лук, жарьте до готовности 5-7 минут.

Салат "Астория"

Куриные яйца отварите вкрутую, после остудите и почистите. Нарежьте яйца кубиками и отправьте в салат.

Салат "Астория"

Картофель отварите или запеките. Очистите картофель и нарежьте небольшими кубиками, переложите картофель в салат.

Салат "Астория"

Очистите и нарежьте мелко сладкий перец, добавьте в салат.

Салат "Астория"

Ветчину нарежьте небольшими кусочками и добавьте в салат.

Салат "Астория"

Добавьте консервированную кукурузу.

Салат "Астория"

Когда грибы остынут, добавьте их в салат. Заправьте салат майонезом, добавьте соль и перец по вкусу.

Салат "Астория"

Перемешайте все ингредиенты и подавайте салат к столу.

Салат "Астория"

Приятного аппетита!

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