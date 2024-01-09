Многие наши читатели готовят эти открытые булочки с сыром чаще, чем покупают хлеб. Почему же так происходит? Дело в том, что в выпекании таких пышных булочек нет ничего сложного (особенно для тех, кто уже ранее работал с дрожжевым тестом). Несмотря на простоту приготовления, выпечка выходит просто изумительной!

Выглядят такие булочки с сырной начинкой как настоящие грузинские хачапури, только в миниатюре. Чтобы добиться сильного сходства, нужно лишь придать заготовкам из теста форму лодочек и смазать их края взбитым желтком.

Как испечь ароматные открытые булочки с сыром

В качестве наполнения для этой выпечки можете использовать либо только твердый сыр, либо его смесь с сулугуни или с моцареллой. Эти два вида сыра достаточно соленые, чтобы сделать вкус готового блюда еще ярче.

Ингредиенты

Молоко200 мл Сахар1 ст. л. Разрыхлитель1 ч. л. Соль0,5 ч. л. Пшеничная мука350 г Подсолнечное масло3 ст. л. Твердый сыр100 г Укроп1 пуч. Яичный желток1 шт. Чеснок3 зуб.

Приготовление

Вливаем в большую миску теплое молоко. Всыпаем сухие дрожжи и сахар. Перемешиваем всё. Оставляем смесь на 15 минут при комнатной температуре.Вливаем к дрожжам подсолнечное масло. Затем постепенно всыпаем просеянную пшеничную муку. Сперва замешиваем тесто ложкой, далее начинаем работать руками.Однородное эластичное тесто скатываем в шар. Помещаем его в миску и накрываем пищевой пленкой. Убираем в теплое место на 1 час. Обминаем тесто. Разделяем его на 8 одинаковых частей, каждую из них скатываем в шарик. Накрываем заготовки полотенцем. Оставляем их на кухне на 15 минут.Превращаем шарики из теста в лепешки. Затем скручиваем их в отдельные трубочки. Слегка придавливаем заготовки. Придаем им форму лодочек. Выкладываем заготовки из теста на противень, застеленный пергаментом. Делаем на них (посередине) надрез, но не до конца. Снова накрываем тесто полотенцем. Оставляем еще на 20 минут. Готовим начинку. Промываем укроп. Обсушиваем его и мелко нарезаем. Натираем на терке твердый сыр. Очищаем чеснок. Измельчаем его при помощи пресса.В глубокой емкости соединяем твердый сыр, рубленую зелень и чеснок. Перемешиваем все ингредиенты до однородной массы.Взбиваем яичный желток. Смазываем им бока булочек, используя кулинарную кисточку. В центр выкладываем сырную начинку с зеленью. Отправляем противень с заготовками в разогретую до 180 градусов духовку на 20–25 минут. Готово!

Такие булочки с сыром и зеленью хороши как в теплом, так и в остывшем виде. Потому эта закуска — отличный вариант для быстрого перекуса. Смело берите дрожжевые булочки с собой на работу, чтобы пообедать, и давайте их деткам в школу.