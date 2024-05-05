Рецепт: Салат из копченой курицы и ананаса — Готовлю с любовью.

Ингредиенты:
филе куриное копченое — 300 гр.;
кукуруза консервированная — 340 гр.;
ананас консервированный — 340 гр.;
сыр твердый — 160 гр.;
яйца куриные — 4 шт.;
майонез — по вкусу.
Способ приготовления: Сочетание сладких и не сладких составляющих салатов и вторых блюд очень любит наша дочка. И сегодня готовлю салатик для нее, хотя и сама уважаю такой салат. Салат очень сытный и, честно говоря, не дешевый (по крайней мере для моего бюджета).
Для этого салата я покупаю копчёное куриное филе грудки и немного острый сыр «Голландский».
Яйца надо отварить, я варила яйца для двух салатов сразу. Второй салат тоже хорош, он более лёгкий (Салат из капусты и крабовых палочек).Я считаю что самое оптимальное время варки яиц восемь минут.
Все составляющие салата нарезаю на кусочки примерно одинакового размера, а именно по размеру как зерно кукурузы. Нарезаю твердый сыр.
И куриное мясо, грудка сочная и не жирная.
Я беру консервированный ананас, нарезаю для салата и дольки ананаса. Все компоненты салата выкладываю в салатник.
Туда же отправляю банку кукурузы (340 грамм), предварительно, естественно, я вылила всю жидкость из банки.
Отваренные яйца немного остужаю под проточной холодной водой. Очищаю их и нарезаю.
Добавляю майонез. Салат попробовала и решила что соли добавлять не стоит.
Так как салат подавала на праздничный стол, то решила его украсить кольцами ананаса, половинками помидорок не большого размера и веточками укропа.
Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.
Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.
Время приготовления: 15 мин.