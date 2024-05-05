Рецепт: Салат из копченой курицы и ананаса — Готовлю с любовью.

Ингредиенты:

филе куриное копченое — 300 гр.;

кукуруза консервированная — 340 гр.;

ананас консервированный — 340 гр.;

сыр твердый — 160 гр.;

яйца куриные — 4 шт.;

майонез — по вкусу.

Способ приготовления: Сочетание сладких и не сладких составляющих салатов и вторых блюд очень любит наша дочка. И сегодня готовлю салатик для нее, хотя и сама уважаю такой салат. Салат очень сытный и, честно говоря, не дешевый (по крайней мере для моего бюджета).

Для этого салата я покупаю копчёное куриное филе грудки и немного острый сыр «Голландский».

Яйца надо отварить, я варила яйца для двух салатов сразу. Второй салат тоже хорош, он более лёгкий (Салат из капусты и крабовых палочек).Я считаю что самое оптимальное время варки яиц восемь минут.

Все составляющие салата нарезаю на кусочки примерно одинакового размера, а именно по размеру как зерно кукурузы. Нарезаю твердый сыр.

И куриное мясо, грудка сочная и не жирная.

Я беру консервированный ананас, нарезаю для салата и дольки ананаса. Все компоненты салата выкладываю в салатник.

Туда же отправляю банку кукурузы (340 грамм), предварительно, естественно, я вылила всю жидкость из банки.

Отваренные яйца немного остужаю под проточной холодной водой. Очищаю их и нарезаю.

Добавляю майонез. Салат попробовала и решила что соли добавлять не стоит.

Так как салат подавала на праздничный стол, то решила его украсить кольцами ананаса, половинками помидорок не большого размера и веточками укропа.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

Время приготовления: 15 мин.