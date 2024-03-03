Самое нежное творожное печенье. Понравилось всей семье: очень простой рецепт

Печенье — это весьма распространенный вид сладостей как в Европе, так и в Америке, и на Востоке. Многие заменяют печеньем иные сладости, так как считают его более диетическим. При этом печенье нельзя назвать безвредным для фигуры. Большое количество сладкого все равно вредит диетам.
Печенье отлично сочетается с чаями и кофе. По этой причине в Англии есть много разновидностей десертного печенья. Однако, эту сладость также можно использовать как закуску к вину.
Расскажем, как приготовить творожное печенье.
Ингредиенты для творожного печенья:
- Творог — 260 г;
- Яйцо — 1 шт.;
- Сахар — 80 г;
- Ванильный сахар — 1 ч.л.;
- Сливочное масло — 60 г;
- Мука — 240 г;
- Разрыхлитель — 1 ч.л.;
- Тростниковый сахар — 3 ст.л.
Приготовление творожного печенья:
В творог разбиваем яйцо, высыпаем сахар, ванильный сахар и соль, тщательно перемешиваем.
Растапливаем сливочное масло и вливаем в творог, тоже смешиваем.
Высыпаем в творожную смесь муку и разрыхлитель, замешиваем эластичное и не липкое тесто. Раскатываем тесто в прямоугольный пласт толщиной около см.
Посыпаем пласт тростниковым сахаром, убираем неровные края.
Делим пласт на небольшие прямоугольные кусочки.
Выкладываем кусочки теста на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем при 180 градусах 15-20 минут.
Получается быстрое в приготовлении творожное печенье. Оно бюджетное и может заменить до 50% магазинного печенья.