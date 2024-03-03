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Самое нежное творожное печенье. Понравилось всей семье: очень простой рецепт

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Самое нежное творожное печенье. Понравилось всей семье: очень простой рецепт

Печенье — это весьма распространенный вид сладостей как в Европе, так и в Америке, и на Востоке. Многие заменяют печеньем иные сладости, так как считают его более диетическим. При этом печенье нельзя назвать безвредным для фигуры. Большое количество сладкого все равно вредит диетам.

Печенье отлично сочетается с чаями и кофе. По этой причине в Англии есть много разновидностей десертного печенья. Однако, эту сладость также можно использовать как закуску к вину.

Расскажем, как приготовить творожное печенье.

Ингредиенты для творожного печенья:

  • Творог — 260 г;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Сахар — 80 г;
  • Ванильный сахар — 1 ч.л.;
  • Сливочное масло — 60 г;
  • Мука — 240 г;
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.;
  • Тростниковый сахар — 3 ст.л.

Приготовление творожного печенья:

В творог разбиваем яйцо, высыпаем сахар, ванильный сахар и соль, тщательно перемешиваем.

Самое нежное творожное печенье. Понравилось всей семье: очень простой рецепт

Растапливаем сливочное масло и вливаем в творог, тоже смешиваем.

Высыпаем в творожную смесь муку и разрыхлитель, замешиваем эластичное и не липкое тесто. Раскатываем тесто в прямоугольный пласт толщиной около см.

Посыпаем пласт тростниковым сахаром, убираем неровные края.

Самое нежное творожное печенье. Понравилось всей семье: очень простой рецепт

Делим пласт на небольшие прямоугольные кусочки.

Самое нежное творожное печенье. Понравилось всей семье: очень простой рецепт

Выкладываем кусочки теста на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем при 180 градусах 15-20 минут.

Самое нежное творожное печенье. Понравилось всей семье: очень простой рецепт

Получается быстрое в приготовлении творожное печенье. Оно бюджетное и может заменить до 50% магазинного печенья.

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