Самое нежное творожное печенье. Понравилось всей семье: очень простой рецепт

Печенье — это весьма распространенный вид сладостей как в Европе, так и в Америке, и на Востоке. Многие заменяют печеньем иные сладости, так как считают его более диетическим. При этом печенье нельзя назвать безвредным для фигуры. Большое количество сладкого все равно вредит диетам.

Печенье отлично сочетается с чаями и кофе. По этой причине в Англии есть много разновидностей десертного печенья. Однако, эту сладость также можно использовать как закуску к вину.

Расскажем, как приготовить творожное печенье.

Ингредиенты для творожного печенья:

Творог — 260 г;

Яйцо — 1 шт.;

Сахар — 80 г;

Ванильный сахар — 1 ч.л.;

Сливочное масло — 60 г;

Мука — 240 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л.;

Тростниковый сахар — 3 ст.л.

Приготовление творожного печенья:

В творог разбиваем яйцо, высыпаем сахар, ванильный сахар и соль, тщательно перемешиваем.

Растапливаем сливочное масло и вливаем в творог, тоже смешиваем.

Высыпаем в творожную смесь муку и разрыхлитель, замешиваем эластичное и не липкое тесто. Раскатываем тесто в прямоугольный пласт толщиной около см.

Посыпаем пласт тростниковым сахаром, убираем неровные края.

Делим пласт на небольшие прямоугольные кусочки.

Выкладываем кусочки теста на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем при 180 градусах 15-20 минут.

Получается быстрое в приготовлении творожное печенье. Оно бюджетное и может заменить до 50% магазинного печенья.