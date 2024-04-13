Описание приготовления:

Вместо вяленой клюквы вы можете использовать также вяленую вишню или изюм — по вашему желанию. Берите на заметку рецепт!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Клюква Блюдо: Выпечка / Вафли

Состав / Ингредиенты:

Мука 180 Грамм

Молоко 200 Миллилитров

Сахар 40 Грамм

Растительное масло 20 Миллилитров

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Клюква вяленая 130 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

243 ккал

Калорийность

5 г

Белки

5 г

Жиры

44 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вафли с клюквой»

Все ингредиенты выложите на стол.

В просторную миску залейте молоко, добавьте растительное масло, сахар. Перемешайте.

Просейте муку с разрыхлителем.

Перемешайте эти ингредиенты венчиком до получения однородного, вязкого теста.

Добавьте вяленую клюкву.

И вмешайте ее в тесто.

Смажьте тонким слоем растительного масла рабочие поверхности электровафельницы. Выложите на каждую панель примерно по одной столовой ложке теста и выпекайте вафли до золотистого румянца — я пекла 2,5 минуты.

Готовые вафли подавайте к столу сразу же.