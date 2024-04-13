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Вафли с клюквой

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Вафли с клюквой

Описание приготовления:

Вместо вяленой клюквы вы можете использовать также вяленую вишню или изюм — по вашему желанию. Берите на заметку рецепт!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Клюква Блюдо: Выпечка / Вафли

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 180 Грамм
  • Молоко 200 Миллилитров
  • Сахар 40 Грамм
  • Растительное масло 20 Миллилитров
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка
  • Клюква вяленая 130 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

243 ккал

Калорийность

5 г

Белки

5 г

Жиры

44 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вафли с клюквой»

Вафли с клюквой

Все ингредиенты выложите на стол.

Вафли с клюквой

В просторную миску залейте молоко, добавьте растительное масло, сахар. Перемешайте.

Вафли с клюквой

Просейте муку с разрыхлителем.

Вафли с клюквой

Перемешайте эти ингредиенты венчиком до получения однородного, вязкого теста.

Вафли с клюквой

Добавьте вяленую клюкву.

Вафли с клюквой

И вмешайте ее в тесто.

Вафли с клюквой

Смажьте тонким слоем растительного масла рабочие поверхности электровафельницы. Выложите на каждую панель примерно по одной столовой ложке теста и выпекайте вафли до золотистого румянца — я пекла 2,5 минуты.

Вафли с клюквой

Готовые вафли подавайте к столу сразу же.

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