Описание приготовления:
Вместо вяленой клюквы вы можете использовать также вяленую вишню или изюм — по вашему желанию. Берите на заметку рецепт!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Клюква Блюдо: Выпечка / Вафли
Состав / Ингредиенты:
- Мука 180 Грамм
- Молоко 200 Миллилитров
- Сахар 40 Грамм
- Растительное масло 20 Миллилитров
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Клюква вяленая 130 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
243 ккал
Калорийность
5 г
Белки
5 г
Жиры
44 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Вафли с клюквой»
Все ингредиенты выложите на стол.
В просторную миску залейте молоко, добавьте растительное масло, сахар. Перемешайте.
Просейте муку с разрыхлителем.
Перемешайте эти ингредиенты венчиком до получения однородного, вязкого теста.
Добавьте вяленую клюкву.
И вмешайте ее в тесто.
Смажьте тонким слоем растительного масла рабочие поверхности электровафельницы. Выложите на каждую панель примерно по одной столовой ложке теста и выпекайте вафли до золотистого румянца — я пекла 2,5 минуты.
Готовые вафли подавайте к столу сразу же.