Куриная грудка по-гречески с чесноком

Так уж сложилось, что я готовлю курицу довольно часто, порой по несколько раз в неделю. Муж любит тонкие отбивные, дети — запеченные крылышки, а вот мой фаворит — куриная грудка по-гречески. Острый чесночок, пряности, сыр и сезонные овощи просто идеально сочетаются с этим диетическим мясом.
Рецепт предельно простой, вкусный и быстрый. Подходит как на каждый день, так и к праздничному столу. Вся прелесть этого блюда в том, что куриная грудка сочетается почти со всеми овощами: их можно добавлять по сезону, а зимой использовать замороженные овощные заготовки. В конце приготовления я зачастую поливаю готовое блюдо остренькой аджикой, но и это необязательно!
Как приготовить курицу по-гречески
Несмотря на приготовление в духовке, куриная грудка получается очень нежной, аппетитной на вид, наполненной чесночно-травяным ароматом. Запеченные овощи добавляют ей некой пикантности и сочности. Это значит, что выбор гарниров к данному блюду неограничен. Всё, от картофеля с рисом до свежих салатов, будет как никогда к месту.
Ингредиенты
Куриная грудка2 шт. Кабачок1 шт. Красный лук1 шт. Помидор2 шт. Лимон1 шт. Сыр фета100 г Моцарелла100 г Куркума1 щеп. Оливковое масло3 ст. л. Лимонный сок1 ст. л. Укроп1 ст. л. Петрушка1 ст. л. Чеснок3 зуб. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу
Приготовление
- На каждом курином филе сделайте по 4–5 поперечных надреза. Выложите филе в форму для запекания.
Измельчите чеснок. Мелко нарежьте свежую зелень. В миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, чеснок, куркуму, зелень петрушки и укропа. Полейте полученной смесью куриное филе. Оставьте так на 10–15 минут. Тонкими полукружиями нарежьте молодой кабачок и помидоры. Так же нарежьте и лук с лимоном. Поставьте в каждый надрез по 1 или 2 кусочка кабачка, лука, помидора и лимона. Сверху покрошите фету и натрите на терке моцареллу.
Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте куриное филе с овощами около 25 минут.
Курица с овощами по-гречески готова. Приятного вам аппетита! Остатки храните в холодильнике в герметичном контейнере до трех дней. Если вы, как и я, не представляете свою жизнь без куриного мяса, присмотритесь к следующему рецепту — румяные куриные голени в специальном кляре.