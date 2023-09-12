Куриная грудка по-гречески с чесноком

Так уж сложилось, что я готовлю курицу довольно часто, порой по несколько раз в неделю. Муж любит тонкие отбивные, дети — запеченные крылышки, а вот мой фаворит — куриная грудка по-гречески. Острый чесночок, пряности, сыр и сезонные овощи просто идеально сочетаются с этим диетическим мясом.

Рецепт предельно простой, вкусный и быстрый. Подходит как на каждый день, так и к праздничному столу. Вся прелесть этого блюда в том, что куриная грудка сочетается почти со всеми овощами: их можно добавлять по сезону, а зимой использовать замороженные овощные заготовки. В конце приготовления я зачастую поливаю готовое блюдо остренькой аджикой, но и это необязательно!

Как приготовить курицу по-гречески

Несмотря на приготовление в духовке, куриная грудка получается очень нежной, аппетитной на вид, наполненной чесночно-травяным ароматом. Запеченные овощи добавляют ей некой пикантности и сочности. Это значит, что выбор гарниров к данному блюду неограничен. Всё, от картофеля с рисом до свежих салатов, будет как никогда к месту.

Ингредиенты

Куриная грудка2 шт. Кабачок1 шт. Красный лук1 шт. Помидор2 шт. Лимон1 шт. Сыр фета100 г Моцарелла100 г Куркума1 щеп. Оливковое масло3 ст. л. Лимонный сок1 ст. л. Укроп1 ст. л. Петрушка1 ст. л. Чеснок3 зуб. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

На каждом курином филе сделайте по 4–5 поперечных надреза. Выложите филе в форму для запекания. Измельчите чеснок. Мелко нарежьте свежую зелень. В миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, чеснок, куркуму, зелень петрушки и укропа. Полейте полученной смесью куриное филе. Оставьте так на 10–15 минут. Тонкими полукружиями нарежьте молодой кабачок и помидоры. Так же нарежьте и лук с лимоном. Поставьте в каждый надрез по 1 или 2 кусочка кабачка, лука, помидора и лимона. Сверху покрошите фету и натрите на терке моцареллу. Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте куриное филе с овощами около 25 минут.

Курица с овощами по-гречески готова. Приятного вам аппетита! Остатки храните в холодильнике в герметичном контейнере до трех дней. Если вы, как и я, не представляете свою жизнь без куриного мяса, присмотритесь к следующему рецепту — румяные куриные голени в специальном кляре.