Куриная печень с овощами: рецепт вкусного и бюджетного блюда

Куриная печень с овощами получается сочной и отлично подходит к любому гарниру.

Куриная печень — один из самых популярных субпродуктов. Ее тушат, варят, используют для паштетов, салатов и многого другого. Она отлично подходит к любому гарниру. Сегодня мы предлагаем приготовить куриную печень с овощами по рецепту из блога «Кулинарные рецепты».

Куриная печень с овощами

Ингредиенты:

куриная печень — 800 гр;

лук — 1 шт;

сладкий перец — 2 шт;

баклажан — 1 шт;

чеснок — 3 зубчика;

соевый соус — 50 мл;

сахар — 1 ст. л;

растительное масло — 2 ст. л;

соль, перец.

Способ приготовления:

Печень промыть, очистить от пленок, нарезать небольшими кусочками. Лук нарезать полукольцами, перец и баклажан — кубиками. Мелко порубить чеснок.

В сковороде на сильном огне разогреть растительное масло. В несколько заходов обжарить со всех сторон печень, примерно по две минуты на заход, переложить на тарелку.

В сковороду выложить лук и перец. Жарить, помешивая, 3–4 минуты. Добавить баклажаны и жарить, помешивая еще 3 минуты.

Вернуть печень в сковородку, добавить чеснок, сахар и соевый соус, немного соли и перца. Готовить, помешивая, еще около 2 минут. Затем снять с огня. Подавать с картофелем, рисом, лапшой или другим гарниром по своему выбору.

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