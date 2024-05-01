Идеальная закуска к Пасхе: готовим фаршированные крабовые палочки

Из крабовых палочек можно приготовить очень вкусную закуску на Пасху. Попробуйте нафаршировать их шампиньонами. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такая закуска понравится многим. Она мгновенно исчезнет с праздничного стола. Стоит попробовать Вы этого точно не знали: сколько яиц надо красить на Пасху Крабовые палочки с шампиньонами Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 10 крабовых палочек;

– 300 граммов шампиньонов;

– 1 столовая ложка масла;

– пучок зеленого лука;

– 2 яйца;

– 1 столовая ложка муки;

– соль, перец по вкусу. Приготовление: Шампиньоны очистьте от кожуры и нарежьте пластинками вдоль. Разогрейте на сковороде масло и обжарьте грибы примерно 3 минуты. Вымойте и покрошите зеленый лук. Выложите его на сковороду, посолите, поперчите и обжарьте с шампиньонами. Затем потушите на слабом огне еще 10 минут. Освободите от упаковки и раскрутите крабовые палочки. Холодную начинку из грибов заверните в крабовые палочки. Взбейте яйца с перцем и мукой. Снова разогрейте сковороду. Окунайте крабовые палочки в мучно-яичный кляр и жарьте на сковороде до золотистости, время от времени переворачивая. Понравился рецепт? Узнайте, как вкусно запечь подчеревину.