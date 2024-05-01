ГлавнаяРецептыИдеальная закуска к Пасхе: готовим фаршированные крабовые палочки Идеальная закуска к Пасхе: готовим фаршированные крабовые палочки На чтение: 1 минута Из крабовых палочек можно приготовить очень вкусную закуску на Пасху. Попробуйте нафаршировать их шампиньонами. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такая закуска понравится многим. Она мгновенно исчезнет с праздничного стола. Стоит попробовать Вы этого точно не знали: сколько яиц надо красить на Пасху Крабовые палочки с шампиньонами Время: 20 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 10 крабовых палочек; – 300 граммов шампиньонов; – 1 столовая ложка масла; – пучок зеленого лука; – 2 яйца; – 1 столовая ложка муки; – соль, перец по вкусу. Приготовление: Шампиньоны очистьте от кожуры и нарежьте пластинками вдоль. Разогрейте на сковороде масло и обжарьте грибы примерно 3 минуты. Вымойте и покрошите зеленый лук. Выложите его на сковороду, посолите, поперчите и обжарьте с шампиньонами. Затем потушите на слабом огне еще 10 минут. Освободите от упаковки и раскрутите крабовые палочки. Холодную начинку из грибов заверните в крабовые палочки. Взбейте яйца с перцем и мукой. Снова разогрейте сковороду. Окунайте крабовые палочки в мучно-яичный кляр и жарьте на сковороде до золотистости, время от времени переворачивая. Понравился рецепт? Узнайте, как вкусно запечь подчеревину. Поделитесь с друзьями