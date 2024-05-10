Куриные ножки в кисло-сладком маринаде: готовим аппетитное блюдо в рукаве

Мясо, приготовленное таким способом, подходит к любому гарниру.
Куриное мясо – продукт, из которого можно приготовить невероятное количество блюд. Сегодня предлагаем вам запечь куриные ножки в рукаве в кисло-сладком маринаде или взять этот рецепт из блога «Консервация и кулинария» на заметку и порадовать родных вкуснятиной на выходных или на праздник.
Куриные ножки в кисло-сладком маринаде, запеченные в рукаве
Ингредиенты:
куриные ножки – 600-700 гр.
Для маринада:
соевый соус – 3 ст. л;
лимонный сок – 2 ст. л;
растительное масло – 1 ст. л;
кетчуп – 2 ст. л;
мед – 1 ст. л;
чеснок, пропущенный через пресс, – 1 зубчик;
молотый имбирь – 0,5 ч. л;
соль и молотый перец по вкусу
Способ приготовления:
Все ингредиенты для маринада смешать в глубокой посуде, хорошо перемешать.
В маринад выложить ножки и хорошо натереть их. Накрыть миску с ножками пленкой и отправить в холодильник минимум на час, а лучше – на несколько часов.
Разогреть духовку до 170 градусов. Куриные ножки переложить в рукав вместе с маринадом, завязать и выложить в форму для выпечки.
Выпекать 60-70 минут. За несколько минут до готовности можно разрезать рукав и дать ножкам подрумяниться.
Подавать можно с любым гарниром.
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