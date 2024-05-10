Куриные ножки в кисло-сладком маринаде: готовим аппетитное блюдо в рукаве

Мясо, приготовленное таким способом, подходит к любому гарниру.

Куриное мясо – продукт, из которого можно приготовить невероятное количество блюд. Сегодня предлагаем вам запечь куриные ножки в рукаве в кисло-сладком маринаде или взять этот рецепт из блога «Консервация и кулинария» на заметку и порадовать родных вкуснятиной на выходных или на праздник.

Куриные ножки в кисло-сладком маринаде, запеченные в рукаве

Ингредиенты:

куриные ножки – 600-700 гр.

Для маринада:

соевый соус – 3 ст. л;

лимонный сок – 2 ст. л;

растительное масло – 1 ст. л;

кетчуп – 2 ст. л;

мед – 1 ст. л;

чеснок, пропущенный через пресс, – 1 зубчик;

молотый имбирь – 0,5 ч. л;

соль и молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

Все ингредиенты для маринада смешать в глубокой посуде, хорошо перемешать.

В маринад выложить ножки и хорошо натереть их. Накрыть миску с ножками пленкой и отправить в холодильник минимум на час, а лучше – на несколько часов.

Разогреть духовку до 170 градусов. Куриные ножки переложить в рукав вместе с маринадом, завязать и выложить в форму для выпечки.

Выпекать 60-70 минут. За несколько минут до готовности можно разрезать рукав и дать ножкам подрумяниться.

Подавать можно с любым гарниром.

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