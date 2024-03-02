Настоящее украшение стола: приготовьте сельдь в роскошном горчичном соусе

Пожалуй, ни один праздничный стол не обходится без селедки. Эта бюджетная и вкусная рыба может стать еще лучше благодаря особому соусу.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

В этом рецепте используется целая соленая сельдь. Однако вы можете приобрести сразу очищенную и порезанную – будет ничем не хуже.

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Сельдь в горчичном соусе

Время : 15 минут + несколько часов на маринование

: 15 минут + несколько часов на маринование Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 сельди;

– 2 средние луковицы.

Соус:

– 50 граммов зернистой горчицы;

– 30 граммов крепкой горчицы;

– 15 граммов меда;

– 30 граммов уксуса;

– 100 граммов растительного масла;

– 0,5 чайной ложки куркумы.

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Приготовление:

Сельдь очистьте и порежьте на кусочки. Лук также почистьте и порежьте полукольцами. Смешайте все ингредиенты для соуса, выложите туда сельдь и лук. Хорошо перемешайте и поставьте в холодильник на несколько часов, а еще лучше на ночь.

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