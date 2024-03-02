ГлавнаяРецептыНастоящее украшение стола: приготовьте сельдь в роскошном горчичном соусе Настоящее украшение стола: приготовьте сельдь в роскошном горчичном соусе На чтение: 1 минута Пожалуй, ни один праздничный стол не обходится без селедки. Эта бюджетная и вкусная рыба может стать еще лучше благодаря особому соусу. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В этом рецепте используется целая соленая сельдь. Однако вы можете приобрести сразу очищенную и порезанную – будет ничем не хуже. Стоит попробовать Идеальный ужин, который не бьет по кошельку: простой рецепт в духовке Сельдь в горчичном соусе Время: 15 минут + несколько часов на маринование Порций: 6 Ингредиенты: – 2 сельди; – 2 средние луковицы. Соус: – 50 граммов зернистой горчицы; – 30 граммов крепкой горчицы; – 15 граммов меда; – 30 граммов уксуса; – 100 граммов растительного масла; – 0,5 чайной ложки куркумы. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ “Водний Світ” – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів. Приготовление: Сельдь очистьте и порежьте на кусочки. Лук также почистьте и порежьте полукольцами. Смешайте все ингредиенты для соуса, выложите туда сельдь и лук. Хорошо перемешайте и поставьте в холодильник на несколько часов, а еще лучше на ночь. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусные рыбные котлеты из консервированного тунца. Поделитесь с друзьями